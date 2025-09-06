Hablar de Guillermo Ochoa, es hablar de uno de los guardametas mexicanos más emblemáticos en la era moderna. Ha sido el portero titular de la selección mexicana de fútbol en los últimos tres mundiales y sueña con al menos formar parte de la lista definitiva, de cara al mundial del 2026, el cual se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, previo al partido amistoso del día de mañana entre la selección nacional de México y la escuadra de Japón, Javier: el 'Vasco' Aguirre ha lanzado un contundente mensaje para el ex arquero de las Águilas del América, quien no claudica en la esperanza de disputar su sexto mundial con el conjunto tricolor.

¿Lo dejará fuera del mundial? Esto dijo Javier Aguirre sobre Guillermo Ochoa

"Yo no regalo nada"



Las declaraciones de Javier Aguirre sobre Guillermo Ochoa.



Si el Portero mexicano quiere estar en su sexto mundial deberá ganarse su lugar.



¿Opiniones? ¿Coinciden con el "Vasco" o habría que llevar a Memo aunque no tenga equipo?pic.twitter.com/1jAa2cqOWB — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 6, 2025

Es importante recordar que Guillermo Ochoa actualmente se encuentra sin equipo. Si bien es cierto que los registros aún no cierran, y que la posibilidad de mantenerse en el viejo continente (aunque cada vez más lejana), sigue latente.

No cabe duda que esto le juega en contra a quien fuera uno de los elementos más importantes en el mundial de Brasil 2014, atajando lo posible y lo no tanto ante la escuadra anfitriona. No obstante, alguna vez Javier: el 'Vasco' Aguirre, en su segunda etapa al frente de la selección mexicana de fútbol, convocó al futbolista argentino (naturalizado mexicano) Guillermo Franco, sin importarle que tampoco estaba registrado con ningún club.

El legado de Guillermo Ochoa lo convierten en un jugador de alta jerarquía. Es un elemento de suma importancia en el vestidor, y, sin embargo, la prioridad del 'Vasco' Aguirre, en estos momentos, pasa más por lo que ocurra o deje de ocurrir dentro del rectángulo verde, y no tanto por la armonía de un conjunto que en unos cuantos meses serán locales en una copa del mundo.