Lorenzo Faravelli continuará su carrera con el Necaxa

El ciclo de Lorenzo Faravelli en Cruz Azul está cerca de concluir. La directiva celeste logró destrabar en las últimas horas la salida del mediocampista argentino, quien continuará su carrera en Necaxa, en una operación que responde a necesidades deportivas y administrativas del club.

El acuerdo contempla una cesión por un año con opción de compra, fórmula que permitió acercar posturas entre las partes. Faravelli aceptó las condiciones planteadas y dio luz verde a un movimiento que llevaba semanas en análisis, marcado por la urgencia de Cruz Azul por reconfigurar su plantilla.

🚨⚡ Lorenzo Faravelli con acuerdo verbal para llegar a Necaxa.



->Préstamo por 1 año, sin cargo y con op. compra

->Lolo acepta rebaja salarial y dispuesto a liberar su plaza NFM

->En espera que 🚂 cierre a Palavecino; gestión independiente



DETALLES.https://t.co/hUfPmF1dv5 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 4, 2026

Uno de los puntos clave para cerrar la operación fue la disposición del jugador a aceptar una rebaja salarial. El argentino entendió el contexto del club y priorizó tener continuidad deportiva, factor determinante para facilitar su salida y permitir que la negociación avanzara sin mayores obstáculos financieros.

Para Cruz Azul, la cesión de Faravelli tiene un valor estratégico mayor. Con su salida, el club libera una plaza de extranjero, un requisito indispensable dentro de su planificación para el Clausura 2026. La directiva consideraba este movimiento como prioritario para completar registros pendientes.

Esa plaza liberada tiene destinatario definido. Cruz Azul la utilizará para formalizar el alta de Agustín Palavecino, mediocampista recientemente fichado desde Necaxa. La llegada de Palavecino es considerada una apuesta fuerte del proyecto deportivo encabezado por el cuerpo técnico.

Aunque ambas operaciones están conectadas a nivel administrativo, desde el club se insiste en que las gestiones fueron independientes. Sin embargo, el desenlace de una dependía inevitablemente de la otra, ya que el reglamento obliga a liberar espacio antes de cerrar nuevos registros.

Faravelli deja La Noria tras un paso marcado por altibajos y competencia interna constante. Si bien mostró profesionalismo y compromiso, nunca terminó de consolidarse como pieza indiscutible, situación que facilitó su salida en este mercado de invierno.

En Necaxa, el mediocampista encontrará un escenario distinto, con mayor margen para asumir protagonismo y recuperar regularidad. El club hidrocálido confía en su experiencia y visión de juego, valorando que llegue con conocimiento previo del fútbol mexicano.

