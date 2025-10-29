Lorient vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Arranca la Jornada 10 de la Ligue 1 y será ahí donde el París Saint Germain visite al Lorient en búsqueda de sacar tres puntos que lo mantengan como superlíderes en la tabla general. Dicho encuentro se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre en el Stade du Moustoir.

Ya han pasado tres partidos en casa de las Merluzas en los que los parisinos los han derrotado. La última ocasión que le arrebataron tres puntos a los hoy campeones de la UEFA Champions League fue el 31 de enero del 2021, ahí ganaron tres goles por dos.

Ambas instituciones llegan con realidades y presentes abismalmente diferentes, los locales se encuentran en el peldaño dieciseis con apenas 8 puntos obtenidos luego de caer contra el Angers, mientras que el PSG es superlíder con 20 unidades, un punto arriba del Lens.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Lorient vs PSG?

Ciudad: Lorient, Francia

Fecha: miércoles 29 de octubre

Horario: 14:00 (hora de EE.UU.), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)

Estadio: Stade du Moustoir

¿Cómo se podrá ver el Lorient vs PSG en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos BeIN Sports BeIN Connect México Fox 1 Caliente TV España Sin transmisión por TV DAZN

Últimos cinco partidos del Lorient

Rival Resultado Competición Angers 2-0 D Ligue 1 Stade Brestois 3-3 E Ligue 1 Paris FC 2-0 D Ligue 1 Mónaco 3-1 V Ligue 1 Le Havre 1-1 E Ligue 1

Últimos cinco partidos del PSG

Rival Resultado Competición Stade Brestois 0-3 V Ligue 1 Bayer Leverkusen 2-7 V Champions League Racing de Estrasburgo 3-3 E Ligue 1 LOSC 1-1 E Ligue 1 FC Barcelona 1-2 V Champions League

Últimas noticias del Lorient

La pasada jornada de la Ligue 1 fue clave para el Lorient y es que cayeron dos por cero frente al Angers, quien está un punto arriba de ellos en la clásificación, equipo que también podría pelear los últimos peldaños de cara al descenso.

FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LORIENT | JEAN-FRANCOIS MONIER/GettyImages

Últimas noticias del PSG

La escuadra parisina entregó el último reporte de los ingresos obtenidos durante la última temporada y con la suma de una cifra récord de 837 millones de euros, se metieron entre los clubes europeos más exitosos del mundo. Esa suma obedece a ingresos por patrocinadores, entradas al estadio y venta de jerseys, excluyendo las transacciones de futbolitas.

Posibles alineaciones

Lorient

Portero: Yvon Mvogo

Defensas: Bamo Meité, Montassar Talbi, Darlin Yongwa

Centrocampistas: Theo le Bris, Arthur Avom, Laurent Abergel, Arsene Kouassi

Delanteros: Jean Victor Makengo, Pablo Pagis, Aiyegun Tosin

PSG

Portero: Lucas Chavalier

Defensas: Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, William Pacho, Lucas Hernández

Centrocampistas: Warren Zaire, Vitinha, Kang-In Lee

Delanteros: Khvicha Kvaratskehelia, Bradley Barcola, Senny Mayulu

Pronóstico SI

El Lorient se encuentra rozando la zona de descenso, mientras que los parisinos están como superlíderes en el futbol francés, razón suficiente para que puedan pasarle por encima a un equipo así de endeble.

Lorient 0-3 PSG

Horario: 14:00 (hora de EE.UU.), 12:00 horas (México), 20:00 horas (España)

