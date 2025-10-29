Lorient vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Arranca la Jornada 10 de la Ligue 1 y será ahí donde el París Saint Germain visite al Lorient en búsqueda de sacar tres puntos que lo mantengan como superlíderes en la tabla general. Dicho encuentro se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre en el Stade du Moustoir.
Ya han pasado tres partidos en casa de las Merluzas en los que los parisinos los han derrotado. La última ocasión que le arrebataron tres puntos a los hoy campeones de la UEFA Champions League fue el 31 de enero del 2021, ahí ganaron tres goles por dos.
Ambas instituciones llegan con realidades y presentes abismalmente diferentes, los locales se encuentran en el peldaño dieciseis con apenas 8 puntos obtenidos luego de caer contra el Angers, mientras que el PSG es superlíder con 20 unidades, un punto arriba del Lens.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Lorient vs PSG?
Ciudad: Lorient, Francia
Fecha: miércoles 29 de octubre
Horario: 14:00 (hora de EE.UU.), 12:00 horas (México), 19:00 horas (España)
Estadio: Stade du Moustoir
¿Cómo se podrá ver el Lorient vs PSG en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
BeIN Sports
BeIN Connect
México
Fox 1
Caliente TV
España
Sin transmisión por TV
DAZN
Últimos cinco partidos del Lorient
Rival
Resultado
Competición
Angers
2-0 D
Ligue 1
Stade Brestois
3-3 E
Ligue 1
Paris FC
2-0 D
Ligue 1
Mónaco
3-1 V
Ligue 1
Le Havre
1-1 E
Ligue 1
Últimos cinco partidos del PSG
Rival
Resultado
Competición
Stade Brestois
0-3 V
Ligue 1
Bayer Leverkusen
2-7 V
Champions League
Racing de Estrasburgo
3-3 E
Ligue 1
LOSC
1-1 E
Ligue 1
FC Barcelona
1-2 V
Champions League
Últimas noticias del Lorient
La pasada jornada de la Ligue 1 fue clave para el Lorient y es que cayeron dos por cero frente al Angers, quien está un punto arriba de ellos en la clásificación, equipo que también podría pelear los últimos peldaños de cara al descenso.
Últimas noticias del PSG
La escuadra parisina entregó el último reporte de los ingresos obtenidos durante la última temporada y con la suma de una cifra récord de 837 millones de euros, se metieron entre los clubes europeos más exitosos del mundo. Esa suma obedece a ingresos por patrocinadores, entradas al estadio y venta de jerseys, excluyendo las transacciones de futbolitas.
Posibles alineaciones
Lorient
Portero: Yvon Mvogo
Defensas: Bamo Meité, Montassar Talbi, Darlin Yongwa
Centrocampistas: Theo le Bris, Arthur Avom, Laurent Abergel, Arsene Kouassi
Delanteros: Jean Victor Makengo, Pablo Pagis, Aiyegun Tosin
PSG
Portero: Lucas Chavalier
Defensas: Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, William Pacho, Lucas Hernández
Centrocampistas: Warren Zaire, Vitinha, Kang-In Lee
Delanteros: Khvicha Kvaratskehelia, Bradley Barcola, Senny Mayulu
Pronóstico SI
El Lorient se encuentra rozando la zona de descenso, mientras que los parisinos están como superlíderes en el futbol francés, razón suficiente para que puedan pasarle por encima a un equipo así de endeble.
Lorient 0-3 PSG
