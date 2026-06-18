Los 10 candidatos a ganar el Mundial 2026 tras la primera fecha de la fase de grupos - rankeados

Finalizó la primera jornada del Mundial 2026 con grandísimos partidos, muchos goles y momentos extraordinarios.

Argentina tuvo el mejor de los rendimientos, goleando 3-0 a Argelia en Kansas City con un Leo Messi inolvidable en el inicio de su sexta Copa del Mundo. Francia, por su parte, ganó con autoridad aunque tuvo un primer tiempo sin luces. Alemania aplastó a Curazao, pero todavía tiene dos rivales de fuste en frente antes de los 16avos de final.

A continuación, los 10 candidatos a ganar el Mundial tras la primera jornada de la fase de grupos.

10. Portugal

SOCCER: JUN 17 FIFA World Cup 26 Group K - Portugal vs Congo DR | Icon Sportswire/GettyImages

Otra candidata que defraudó fue Portugal, que arrancó ganando de manera temprana gracias al cabezazo de Joao Neves y, casi en al entretiempo, la República Democrática del Congo llegó a la igualdad vía Yoane Wissa.



Ahora, tendrán que mostrar su poderío en dos encuentros de gran dificultad: contra Uzbekistán, que viene de arrancarle un empate a Países Bajos en un amistoso, y ante Colombia, la vigente subcampeona de la Copa América.

9. Países Bajos

Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Si bien nunca ganaron un Mundial, siempre han sido protagonistas y sueñan con poder romper el maleficio. El estreno fue ante un rival difícil como el Japón de Moriyasu, aunque no ganar no puede ser jamás una buena noticia.



Empataron 2-2, mostraron cosas interesantes y pueden dar pelea, aunque no lo tendrán nada fácil si no robustecen la defensa.

8. Estados Unidos

FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PAR | PATRICK T. FALLON/GettyImages

No estaban en el top 10 de candidatos antes del inicio de la Copa del Mundo, pero el partido contra Paraguay nos hizo cambiar de parecer: Estados Unidos aplastó a los Guaraníes por 4-1, anotando tres goles en la primera mitad.



La tradición futbolera de uno de los locales va creciendo año a año y buscarán subirse a lo más alto en su edición, la del 2026. Tienen material para hacer historia, aunque el tiempo dirá si les da la nafta para pelear por el trofeo.

7. Brasil

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Siempre son candidatos porque por algo tienen cinco estrellas sobre su escudo, aunque el inicio no fue el mejor para ellos con el empate 1-1 ante Marruecos en Nueva Jersey.



El Scratch ya superó al equipo más duro de la fase de grupos y ahora tiene por delante los duelos con Haití y Escocia para demostrar que pueden meter miedo de cara a los 16avos de final.

6. España

Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026 | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

De las candidatas es la que tuvo el peor debut: no logró romper el cero ante Cabo Verde, consagrando como figura al longevo Vozinha en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.



Se le vienen dos partidos complicados por delante: Arabia Saudita y Uruguay. Está claro que en un Mundial como este tenés que tener un muy mal rendimiento para quedarte afuera en grupos, pero sin dudas la igualdad contra los africanos quemó los papeles de Luis de la Fuente y la planificación debe cambiar si realmente aspiran a ser campeones del mundo.

5. Marruecos

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

La gran sorpresa de Qatar 2022 arrancó, se podría decir, con el pie derecho en el Mundial 2026: empató 1-1 contra Brasil, pentacampeón del mundo, en Nueva Jersey mostrando un buen nivel de juego y generando situaciones de gol sin inconvenientes.



Es cierto que un empate no parece el mejor de los arranques, pero el contexto ayuda a entender por qué esta igualdad conforma un buen inicio. Tienen por delante los partidos con Escocia y Haití, quedando bien parados de cara a una eventual clasificación a 16avos de final.

4. Alemania

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Si bien jugó contra una selección menor y debutante como Curazao, meter siete goles en un partido de Copa del Mundo no es para cualquiera. Y Alemania lo hizo (más de una vez).



Musiala, Wirtz, Havertz y una excelente camada de futbolistas saben que pueden llevar a los Teutones a lo más alto, aunque primero deberán superar a los dos rivales más complicados de la fase de grupos: Ecuador y Costa de Marfil.



Curazao, en su estreno mundialista, les dio una sorpresa empatando transitoriamente el encuentro, algo que seguro los preocupará a la hora de preparar el siguiente partido.

3. Inglaterra

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Fueron una de las pocas candidatas al título en ganar su partido, y si bien pasaron momentos de tensión lograron imponerse de manera concreta ante Croacia, el gran rival del grupo.



Harry Kane ratificó su excelente momento personal con un doblete, mientras que Jude Bellingham y Marcus Rashford completaron el contador en el 4-2 de Inglaterra sobre Croacia. Baturina y Musa anotaron para los croatas.

2. Francia

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

Los franceses tuvieron un primer tiempo complicado contra una Senegal que le llegó más de una vez, incluso estrellando un tiro en un poste del arco defendido por Maignan.



En el complemento se despertaron, y con Kylian Mbappé como bandera anotando un doblete lograron un valioso triunfo ante uno de los dos rivales complejos de la zona.



Si juegan como en la primera mitad, será complicado para ellos. Si mantienen el nivel de la segunda, pueden soñar.

1. Argentina

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

Con un Leo Messi imperial, los campeones del mundo arrancaron de la mejor manera el camino al bicampeonato.



Solamente sufrieron en un tramo breve del encuentro, donde Argelia logró manejar el balón y hasta anotar un tanto, anulado por posición adelantada por parte del goleador.



Salvo ese rato, Argentina dominó el partido prácticamente a su gusto, Lionel Scaloni acertó con los cambios y la Albiceleste celebró con un brillante hattrick de su máximo ídolo, que alcanzó a Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de los Mundiales. Ahora, buscará superarlo el próximo lunes ante Austria.

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