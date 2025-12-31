Los 10 cracks que la Major League Soccer buscaría fichar gratis

La Major League Soccer quiere seguir importando a las mejores estrellas del fútbol mundial sin importar su edad a que vengan a jugar a Norteamérica e incrementen aún más la calidad competitiva de la liga, así como también su visibilidad ante los ojos del mundo y en este mercado de fichajes de invierno hay grandes jugadores que podrían arribar a la temporada 2026 de la MLS.

Jugadores de talla internacional como Robert Lewandowski y como de grandes promesas del fútbol que han bajado un poco su nivel, verían en esta liga una oportunidad para volver a brillar y sacar su mejor versión.

Mientras que la Liga MX sufre para poder mantener a las figuras que llegan, como son caso de James Rodríguez y Sergio Ramos que solo estuvieron un año y optaron por salir, en Estados Unidos se llenan de jugadores para exportar, llaman a futbolistas que los ponen en el mercado internacional y, además, han puesto la liga con un nivel futbolístico en constante crecimiento y evolución a comparación del balompié azteca.

De esa manera, a continuación, mencionamos cinco jugadores libres que podrían unirse a la MLS en el 2026.

1. Alex Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain no tiene equipo desde septiembre | Ahmad Mora/GettyImages

El exjugador del Liverpool es uno de los nombres que también suenan muy fuerte para llegar a la Unión Americana, el jugador de 32 años no vería con desagrado el incorporarse a una liga que cada año continúa aumentando en fanáticos y en nivel gracias a los nombres de jugadores como Thomas Müller, Marco Reus y Lionel Messi que siguen elevando la calidad de cada uno de los equipos a los que pertenecen.



Recordemos que en 2017 su valor en el mercado era de alrededor de 38 millones de euros que fue lo que los Reds desembolsaron por su fichaje y en la actualidad está tasado en 1.5 millones de euros, una caída brutal en el mercado, luego de su salida del Besiktas en septiembre pasado.

2. Dele Alli

Dele Alli, la perla que perdió su brillo | Ciancaphoto Studio/GettyImages

El que alguna vez fue considerado una de las mayores promesas europeas con el Tottenham Hotspur, Dele Alli , estaría muy cerca de llegar a la Major League Soccer después de una baja notable de nivel futbolístico; de llegar a la liga norteamericana, el jugador podría estar viviendo sus últimos años como futbolista profesional.



Con apenas 29 años se ha quedado sin equipo en al menos tres ocasiones en los últimos dos años y no pudiendo recuperar su mejor ritmo de juego en varios países de Europa.

3. Hakim Ziyech

Hakim Ziyech estuvo cerca de Arabia Saudita | Ahmad Mora/GettyImages

De acuerdo con algunas fuentes de Estados Unidos, la figura de la selección de Marruecos que se encuentra libre desde septiembre de este año habría sido ofrecida a varios clubes de la MLS para integrarse a la liga americana como un jugador franquicia. Aunque esto sigue como rumor, las posibilidades de ver al ex del Chelsea en la Major League Soccer son altas.



Cabe mencionar que desde que no pudo destacar en la Premier League estuvo cerca de haber jugador en Arabia Saudita con Al-Nassr, sin embargo, el movimiento no se terminó por concretar y terminó fichando con el Galatasaray de Turquía.

4. Paco Alcácer

Paco Alcácer se encuentra sin equipo | Eric Alonso/GettyImages

El veterano delantero español de 32 años ex del Borussia Dortmund, Villareal y muchos otros clubes de Europa podría llegar esta temporada como agente libre a la MLS para seguir acumulando clubes a su larga carrera.



Desde el mes de septiembre no tiene equipo y en los últimos tres años estuvo jugando en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos.

5. Robert Lewandowski

Robert Lewandowski es opción para llegar a la MLS | NurPhoto/GettyImages

El histórico jugador de la selección de Polonia y del Bayern Munich, podría llegar la próxima temporada a algún equipo de la Major League Soccer. Según algunos reporteros de los Estados Unidos, las posibilidades de que el goleador blaugrana llegue a un equipo como Chicago Fire son muy altas.



Según fuentes cercanas al polaco, el jugador mira con muy buenos ojos el mudarse a Estados Unidos y terminar sus últimos años como profesional jugando en esa liga. El delantero finaliza su contrato con el conjunto culpe a mediados del próximo año, lo cual abre la posibilidad de que llegue como agente libre en el 2026 después de la Copa del Mundo celebrada en Norteamérica.

6. Julian Brandt

Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

El contrato del futbolista alemán de 29 años del Borussia Dortmund vence a mediados de 2026 y hasta el momento no ha sido renovado. Pasan los años y Brandt sigue siendo una parte importante de Die Schwarzgelben. Por lo mismo, sería una gran adición para cualquier equipo de la MLS. Con las recientes llegadas de Marco Reus y Thomas Müller, no se puede descartar su llegada a Estados Unidos.

7. John Stones

Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

La Major League Soccer ha dejado de ser un destino exclusivo para el retiro de grandes figuras y, cada vez con mayor frecuencia, apuesta por futbolistas que aún tienen mucho por aportar en la élite. En ese contexto aparece John Stones, defensor del Manchester City, quien a sus 31 años atraviesa un momento marcado por la falta de continuidad y las lesiones. Con su contrato acercándose al final, una salida de los Citizens no luce descabellada y su llegada sería un fichaje de alto impacto para cualquier club del futbol estadounidense.

8. Antonio Rüdiger

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El defensa alemán deberá decidir su futuro en los próximos meses. Su contrato vence a mediados de 2026 y todavía no ha recibido una oferta para continuar en el Real Madrid. El defensa de 32 años tiene que decidir si continúa en el futbol europeo o si experimenta en otras latitudes, ya sea en Arabia Saudita o la MLS.

9. David Alaba

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El contrato del defensa austriaco de 33 años vencerá a mediados de 2026. Todo apunta a que Alaba saldrá del Real Madrid. Sería una gran contratación para el equipo de la MLS que pueda convencerlo. Puede jugar como defensa central, mediocampista y lateral izquierdo.

10. Casemiro

FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVES | OLI SCARFF/GettyImages

El mediocampista de 33 años no sabe si continuará en el Manchester United después de junio de 2026. En caso de que decidan no renovar su contrato, tendrá varias ofertas, tanto de Arabia Saudita y Brasil, como de Estados Unidos. Es un mediocampista todoterreno que todavía tiene mucho por aportar.