Los 10 defensas centrales extranjeros que suenan para llegar a Tigres
La exigencia en San Nicolás de los Garza es máxima. Para el Clausura 2026, Tigres UANL tiene la misión de rejuvenecer su línea defensiva y añadir perfiles específicos: salida de balón, perfil zurdo y experiencia internacional.
En Sports Illustrated, analizamos la lista de deseos del conjunto felino. Estos son los nombres que suenan y los que deberían sonar debido a la oportunidad de mercado y los intereses de Guido Pizarro y su directiva.
10. Tomás Avilés (Inter Miami)
Apuesta a futuro. El "Toto" Avilés (21 años) es titular indiscutible junto a las estrellas del Inter Miami. Su valor de 4.5 millones de euros es una ganga por su proyección. Tiene doble nacionalidad (argentino-chileno) y una salida de balón pulida bajo la tutela de Mascherano.
9. Mika Mármol (UD Las Palmas)
Transferible por una buena oferta. Formado en La Masía, Mármol (24 años) es uno de los centrales con mejor pie de España.
Las Palmas estaría dispuesto a escuchar ofertas cercanas a los 10 millones de euros. Sería el fichaje ideal para el estilo de posesión de Pizarro, pero con posible poco interés en abandonar Europa.
8. Malang Sarr (Lens)
Su contrato expira en junio de 2026. El francés de 26 años busca relanzar su carrera tras su paso por Chelsea y Mónaco.
Actualmente en Lens, su contrato termina en verano, lo que lo hace un objetivo atractivo para firmar pre-contrato o traerlo a precio reducido. Zurdo y polivalente (puede jugar de lateral).
7. Jhohan Romaña (San Lorenzo)
Conocido por su potencia física descomunal. A sus 27 años, Romaña se ha revalorizado en San Lorenzo (6 millones de euros). Si Tigres busca fuerza bruta y anticipación para los duelos físicos de la Liga MX, él es el indicado.
6. Vitão (Internacional)
Con contrato por finalizar este 2026 y a sus 25 años, Vitão es uno de los defensores más sólidos del Brasileirão. Su valor de 10 millones de euros lo pone en el rango de inversión "premium" de Tigres. Físicamente imponente y rápido en los cruces.
5. Alexander Barboza (Botafogo)
Contrato hasta dic. 2026. El "Patrón" de 30 años vive un gran momento en Brasil con Botafogo. Es un líder nato, agresivo en la marca y con excelente juego aéreo ofensivo.
Su valor de 5 millones de euros lo hace una operación viable para añadir carácter inmediato al vestidor.
4. Joseph Rosales (Minnesota United)
Aunque nominalmente juega por la banda, Guido Pizarro valora su perfil zurdo para una línea de tres o como lateral con salida. El hondureño de 25 años destaca en la MLS por su dinámica y capacidad ofensiva.
Encaja en la idea de un Tigres propositivo. Ya sonó hace seis meses y su contrato en Estados Unidos lo mantiene como una pieza codiciada.
3. Diogo Leite (Unión Berlín)
Su contrato expira en junio de 2026 y sería el "bombazo" del mercado.
El central portugués de 26 años es titular en la Bundesliga, pero al entrar en los últimos 6 meses de su contrato, Unión Berlín podría negociar a la baja. Con un valor de 12 millones de euros, Tigres es de los pocos en América capaces de pagarlo.
Zurdo, alto (1.88m) y con clase europea.
2. Emanuel Gularte (Peñarol)
El defensor uruguayo de 28 años busca dar el salto definitivo en su carrera. Actualmente en Peñarol, Gularte ha sido ofrecido al club norteño por su entorno.
Con un valor de mercado de 2.5 millones de euros, es una opción "low cost" pero de alta fiabilidad. Su experiencia en la Selección de Uruguay (categorías inferiores) y su paso por la Liga MX (Puebla, Querétaro) garantizan una adaptación inmediata.
1. Kevin Lomónaco (Independiente)
Es el nombre que más ruido hace en las oficinas del 'Volcán'. El central argentino de 23 años se ha consolidado en Independiente tras su paso por Bragantino. Tigres ya habría iniciado los primeros acercamientos formales.
Se trata de un central moderno, con excelente conducción de balón y juego aéreo. Aunque Independiente ejerció su opción de compra recientemente, la oferta económica de Tigres podría ser irrechazable para el club de Avellaneda.
