Los 10 entrenadores que podría fichar el Manchester United para la próxima temporada

El Manchester United se prepara para otro verano regenerativo mientras busca por todas partes al sucesor permanente de Ruben Amorim.



Michael Carrick ha sido nombrado como una solución provisional hasta el final de la presente campaña, reclutado para ayudar a estabilizar el barco y mantener a flote a los Diablos Rojos. Sin embargo, salvo una sorprendente recuperación con el ex entrenador del Middlesbrough, habrá otro nuevo residente en el banquillo de Old Trafford al comienzo de la próxima temporada.



Un nombramiento absolutamente crucial para el futuro del United, tanto a corto como a largo plazo, es crucial que eviten recorrer el camino trillado que los ha llevado al abismo. Afortunadamente, no faltan entrenadores con talento en el mercado, así como una serie de nombres de alto perfil que pronto podrían estar disponibles.



A continuación, 10 entrenadores que el United podría tener en la mira este verano.

1. Xabi Alonso

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID | FADEL SENNA/GettyImages

Los tumultuosos ocho meses de Xabi Alonso en el Real Madrid no deberían disuadir al United de fichar al español este verano, ni tampoco sus conexiones con el Liverpool. Siendo uno de los entrenadores más prometedores del momento, su doblete nacional con el Bayer Leverkusen en la temporada 2023-24 garantiza que su valor no haya caído demasiado a pesar de su reciente salida del Madrid.



Conocido por inculcar una filosofía ofensiva y de posesión, el jugador de 44 años tiene un historial demostrado de rendimiento por encima de su posición, e incluso dejó el Santiago Bernabéu con un 71% de victorias. El United sería negligente si no considerara a Alonso.



Que Alonso se sienta intrigado por el puesto es otra cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que jugó cinco años en el Liverpool, pero el United debería añadirlo a su lista de deseos de todas formas.

2. Carlo Ancelotti

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-ANCELOTTI-PRESSER | MAURO PIMENTEL/GettyImages

Tras fracasar apostando por entrenadores relativamente inexpertos como Ole Gunnar Solskjær, Erik ten Hag y Ruben Amorim, podría surgir la tentación de cambiar de aires. Pocos entrenadores presumen de más experiencia y un palmarés más amplio que Carlo Ancelotti, cuyo pragmatismo podría ser un alivio para la afición del United, cansada de la jerga filosófica.



Ancelotti se encuentra actualmente en activo tras dejar el Madrid al final de la temporada pasada, con el único objetivo de liderar a Brasil hacia la gloria del Mundial 2026. Sin embargo, no hay garantías de que se quede después del torneo, especialmente si la Seleção sufre una eliminación prematura.



El italiano es la serenidad personificada, algo que el United necesita desesperadamente de su próximo entrenador, y ha cosechado éxitos con todos sus equipos anteriores. Además, cuenta con una amplia experiencia en la Premier League.

3. Enzo Maresca

Chelsea v Bournemouth - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Otra incorporación reciente a la lista de agentes libres es Enzo Maresca. Tras su sorprendente salida del Chelsea a principios de año, el italiano se encuentra de nuevo en la búsqueda de un nuevo puesto y es probable que no le falten pretendientes al final de la temporada.



Maresca fue tratado con dureza en circunstancias difíciles en el Chelsea. El enfoque mesurado del entrenador de 45 años no produjo un fútbol brillante, pero sí fue muy efectivo con una de las plantillas más jóvenes del fútbol europeo. Ganar la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes evidentemente no fue suficiente.



Considerado como un posible sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City, Maresca podría resistirse a fichar por el Etihad Stadium. Aun así, al igual que Alonso, podría estar en la lista de candidatos del United.

4. Thomas Tuchel

FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet Arrivals | Kevin Dietsch/GettyImages

Thomas Tuchel, uno de los varios posibles objetivos del United en la actualidad como entrenador internacional, no está disponible en el mercado por el momento. El alemán liderará a Inglaterra en el Mundial de este verano y las expectativas son altas tras un impresionante primer año como entrenador de los Tres Leones.



Sin embargo, al igual que Ancelotti, el contrato del técnico de 52 años expira después del torneo y no hay garantías de que continúe al mando. El futuro de Tuchel no solo depende del rendimiento de Inglaterra en Norteamérica, sino también de su voluntad de continuar con los Tres Leones.



La franqueza y el pragmatismo táctico de Tuchel quizá no lo conviertan en el candidato más atractivo para la cúpula del United, pero su experiencia y su palmarés hablan por sí solos. Ya se le ha considerado en Old Trafford y podría resurgir como candidato este verano.

5. Mauricio Pochettino

United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup Draw | Brad Smith/ISI Photos/USSF/GettyImages

El United siempre ha seguido de cerca a Mauricio Pochettino y sus caminos podrían finalmente cruzarse este verano. Se cree que los Diablos Rojos están dispuestos a esperar hasta después del Mundial para nombrar a su próximo entrenador permanente, por lo que Pochettino podría haber abandonado la selección estadounidense.



Existen dudas sobre el ex entrenador del Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea, quien cuenta con un palmarés alarmantemente escaso, y sus recientes dificultades en Stamford Bridge han afectado su reputación.



La habilidad de Pochettino para gestionar a sus jugadores y su carácter afable podrían impulsarlo en la lista de candidatos del United, mientras que su disposición a promover el desarrollo de jóvenes talentos también le reportará puntos extra.

6. Julian Nagelsmann

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GER-SVK | RONNY HARTMANN/GettyImages

Nuestro último entrenador internacional en la mira es Julian Nagelsmann, actual seleccionador de Alemania. El exentrenador del RB Leipzig y del Bayern Múnich está comprometido con la Mannschaft hasta después de la Eurocopa 2028, pero cualquier bajo rendimiento en el Mundial de este verano podría provocar un cambio.



Nagelsmann lleva un tiempo alejado del mundo de la dirección técnica. Para cuando llegue el verano, habrán pasado tres años desde su destitución como entrenador del Bayern. Sin embargo, no se puede ignorar a este técnico de 38 años.



La intensidad y la flexibilidad táctica del alemán lo convierten en una opción atractiva y sugieren que podría brillar en la Premier League. Sigue siendo uno de los entrenadores más prometedores del fútbol.

7. Zinedine Zidane

The Universe League - Kings League | Quality Sport Images/GettyImages

Nagelsmann ha estado alejado del mundo de la dirección de clubes durante un largo periodo, pero su ausencia palidece en comparación con la de Zinedine Zidane. El francés no ha desempeñado ningún cargo desde que dejó el Madrid en mayo de 2021 y se ha descartado a sí mismo para todos los altos cargos que le han surgido desde entonces.



Se cree que Zidane se mantiene firme en su deseo de ser seleccionador francés, pero sería un improbable sucesor de Amorim, con persistentes dudas sobre su inteligencia táctica. A pesar de ser tres veces campeón de la Champions League, siempre se ha acusado a Zidane de ser más importante para esos triunfos que su forma de entrenar.



Aun así, cabe esperar que el nombre de Zidane se escuche este verano, aunque parezca un nombramiento improbable y arriesgado.

8. Oliver Glasner

Sunderland v Crystal Palace - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El reciente anuncio de Oliver Glasner de que dejará el Crystal Palace al final de la temporada no ha hecho más que intensificar sus vínculos con el United. El entrenador austriaco ha deslumbrado desde su llegada al fútbol inglés, tras haber guiado al Eintracht Frankfurt a la gloria de la Europa League, lo que, naturalmente, lo ha puesto en el punto de mira de los gigantes europeos.



Glasner está aferrado a la formación 3-4-2-1 que tanto detestaban los aficionados del United con Amorim, aunque tuvo mucho más éxito implementándola con los campeones de la FA Cup la temporada pasada, lo que podría seducir a los Red Devils.



El técnico de 51 años tampoco ha tenido experiencia en un club de fútbol realmente grande, como sí la tuvieron David Moyes, Ten Hag y Amorim en la era post-Sir Alex Ferguson, y sería una apuesta segura en el banquillo.

9. Unai Emery

Tottenham Hotspur v Aston Villa- Emirates FA Cup Third Round | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

Pocos entrenadores se han ganado tanto reconocimiento en los últimos años como Unai Emery, quien ha sido el cerebro de una transformación asombrosa en el Aston Villa. Sucediendo a Steven Gerrard en el banquillo, el español ha transformado a los Villanos en uno de los mejores equipos de Inglaterra e incluso ha asegurado el esperado regreso del club a las competiciones europeas.



Tácticamente, Emery es soberbio, sabe exactamente cuándo ajustar las cosas y cuándo soltar el freno de mano, y ha sido crucial en el desarrollo de estrellas como Youri Tielemans, Morgan Rogers, Boubacar Kamara y Ezri Konsa. Emery pondría al United en forma rápidamente y, sin duda, habrá aprendido la lección de sus etapas poco convincentes en el Arsenal y el PSG.



¿Por qué dejaría todo lo que ha construido en el Villa por el cáliz envenenado del United? Bueno, esa es una pregunta que vale la pena hacerse.

10. Xavi Hernández

Official 2026 World Cup Match Ball Unveiled In New York | VCG/GettyImages

Las súplicas de Xavi Hernández han sido contundentes: "Me encantaría trabajar en la Premier League porque me encanta la pasión que hay allí. En España, se prioriza demasiado el resultado", reveló el exentrenador del Barcelona el pasado mayo.



El español ha estado sin entrenar desde que fue despedido del Barça hace casi dos años y parece listo para regresar al banquillo. Si bien su etapa en la élite del fútbol blaugrana no estuvo exenta de dificultades, guió al club hacia el título de La Liga e impresionó con su desarrollo del talento de la cantera.



Xavi sería sin duda un fichaje glamuroso a pesar de no tener una gran experiencia, pero aún no está probado en la Premier League y aún está aprendiendo inglés. Sería otra elección arriesgada.

