Los 10 equipos europeos que han ganado más títulos en la historia
En un fútbol cada vez más competitivo y globalizado, sostenerse en lo más alto durante décadas no es una tarea sencilla. Sin embargo, algunos clubes lograron construir verdaderos imperios deportivos a partir de títulos, figuras históricas y una identidad ganadora.
Desde las conquistas europeas del Real Madrid hasta la hegemonía doméstica del Bayern Múnich o el crecimiento reciente del Manchester City y el PSG, este ranking refleja cómo evolucionó el poder en las cinco grandes ligas del continente.
Los 10 clubes más ganadores de Europa
10. Inter de Milán - 48 títulos
El Inter completa el Top 10 europeo con una historia repleta de éxitos locales e internacionales. El club italiano recuperó protagonismo en los últimos años y volvió a consolidarse como uno de los equipos más fuertes de la Serie A.
9. Arsenal - 50 títulos
El conjunto londinense alcanzó recientemente las 50 consagraciones oficiales con la obtención de la Premier League 2025/26 y volvió a meterse en la conversación de los grandes históricos. El proyecto liderado por Mikel Arteta devolvió competitividad a un club con enorme tradición en Inglaterra.
8. Milan - 52 títulos
El histórico club italiano mantiene un lugar privilegiado gracias a sus grandes épocas doradas, especialmente en competencias internacionales. Sus siete Champions League lo convierten en uno de los equipos más prestigiosos del continente.
7. Paris Saint-Germain - 58 títulos
El PSG logró convertirse en el gran dominador del fútbol francés durante la última década. Con el respaldo económico de Qatar, el club parisino multiplicó sus títulos locales y logró posicionarse entre los más ganadores de Europa. Actualmente es el vigente campeón de la Ligue 1 y de la última edición de la UEFA Champions League 2024/25.
6. Manchester United - 68 títulos
El equipo de Old Trafford continúa entre los gigantes europeos gracias a la histórica etapa bajo la conducción de Sir Alex Ferguson. Aunque atravesó años irregulares, sigue siendo uno de los clubes más condecorados de Inglaterra.
5. Juventus - 71 títulos
La Vecchia Signora sigue siendo el club más laureado de Italia. Su dominio histórico en la Serie A le permitió mantenerse entre los más ganadores del continente, incluso en períodos de reconstrucción deportiva y con un declive competitivo en las últimas temporadas.
4. Liverpool - 70 títulos
Con una identidad histórica ligada a las noches europeas, el Liverpool se consolidó como uno de los clubes más importantes del mundo. Las conquistas de la última década bajo el mando de Jürgen Klopp revitalizaron aún más su legado.
3. Bayern Múnich - 86 títulos
El gigante alemán se convirtió en sinónimo de hegemonía en la Bundesliga. El Bayern no solo domina en Alemania desde hace décadas, sino que también logró trasladar esa superioridad a Europa con múltiples conquistas continentales.
2. Barcelona - 104 títulos
Apenas un trofeo separa al Barcelona de su clásico rival en el primer lugar. El conjunto catalán construyó gran parte de su éxito moderno durante la era de Lionel Messi, aunque también supo dominar el fútbol español en distintas etapas de su historia.
1. Real Madrid - 105 títulos
Con una historia marcada por el dominio en la UEFA Champions League y generaciones históricas de futbolistas, el Madrid lidera el ranking gracias a su éxitos sotenido tanto en España como a nivel internacional, y apunta a continuar ampliando su palmarés.
Los 14 clubes con más títulos en las cinco grandes ligas europeas
Posición
Club
Títulos oficiales
1
Real Madrid
105
2
Barcelona
104
3
Bayern Múnich
86
4
Juventus
71
5
Liverpool
70
6
Manchester United
68
7
Paris Saint-Germain
58
8
Milan
52
9
Arsenal
50
10
Inter de Milán
48
11
Manchester City
38
12
Chelsea
36
13
Athletic Club
36
14
Atlético de Madrid
34
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.