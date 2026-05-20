En un fútbol cada vez más competitivo y globalizado, sostenerse en lo más alto durante décadas no es una tarea sencilla. Sin embargo, algunos clubes lograron construir verdaderos imperios deportivos a partir de títulos, figuras históricas y una identidad ganadora.

Desde las conquistas europeas del Real Madrid hasta la hegemonía doméstica del Bayern Múnich o el crecimiento reciente del Manchester City y el PSG, este ranking refleja cómo evolucionó el poder en las cinco grandes ligas del continente.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

Los 10 clubes más ganadores de Europa

10. Inter de Milán - 48 títulos

FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie A | DeFodi Images/GettyImages

El Inter completa el Top 10 europeo con una historia repleta de éxitos locales e internacionales. El club italiano recuperó protagonismo en los últimos años y volvió a consolidarse como uno de los equipos más fuertes de la Serie A.

9. Arsenal - 50 títulos

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

El conjunto londinense alcanzó recientemente las 50 consagraciones oficiales con la obtención de la Premier League 2025/26 y volvió a meterse en la conversación de los grandes históricos. El proyecto liderado por Mikel Arteta devolvió competitividad a un club con enorme tradición en Inglaterra.

8. Milan - 52 títulos

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ACMILAN | MUSTAFA OZER/GettyImages

El histórico club italiano mantiene un lugar privilegiado gracias a sus grandes épocas doradas, especialmente en competencias internacionales. Sus siete Champions League lo convierten en uno de los equipos más prestigiosos del continente.

7. Paris Saint-Germain - 58 títulos

Paris FC v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | NurPhoto/GettyImages

El PSG logró convertirse en el gran dominador del fútbol francés durante la última década. Con el respaldo económico de Qatar, el club parisino multiplicó sus títulos locales y logró posicionarse entre los más ganadores de Europa. Actualmente es el vigente campeón de la Ligue 1 y de la última edición de la UEFA Champions League 2024/25.

6. Manchester United - 68 títulos

Manchester City v Manchester United - Emirates FA Cup Final | Marc Atkins/GettyImages

El equipo de Old Trafford continúa entre los gigantes europeos gracias a la histórica etapa bajo la conducción de Sir Alex Ferguson. Aunque atravesó años irregulares, sigue siendo uno de los clubes más condecorados de Inglaterra.

5. Juventus - 71 títulos

Juventus FC v ACF Fiorentina - Serie A | Chris Ricco/GettyImages

La Vecchia Signora sigue siendo el club más laureado de Italia. Su dominio histórico en la Serie A le permitió mantenerse entre los más ganadores del continente, incluso en períodos de reconstrucción deportiva y con un declive competitivo en las últimas temporadas.

4. Liverpool - 70 títulos

Everton v Liverpool - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Con una identidad histórica ligada a las noches europeas, el Liverpool se consolidó como uno de los clubes más importantes del mundo. Las conquistas de la última década bajo el mando de Jürgen Klopp revitalizaron aún más su legado.

3. Bayern Múnich - 86 títulos

FC Bayern München v 1. FC Köln - Bundesliga | Adam Pretty/GettyImages

El gigante alemán se convirtió en sinónimo de hegemonía en la Bundesliga. El Bayern no solo domina en Alemania desde hace décadas, sino que también logró trasladar esa superioridad a Europa con múltiples conquistas continentales.

2. Barcelona - 104 títulos

Fc Barcelona V Real Madrid C.f. - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Apenas un trofeo separa al Barcelona de su clásico rival en el primer lugar. El conjunto catalán construyó gran parte de su éxito moderno durante la era de Lionel Messi, aunque también supo dominar el fútbol español en distintas etapas de su historia.

1. Real Madrid - 105 títulos

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Con una historia marcada por el dominio en la UEFA Champions League y generaciones históricas de futbolistas, el Madrid lidera el ranking gracias a su éxitos sotenido tanto en España como a nivel internacional, y apunta a continuar ampliando su palmarés.

Los 14 clubes con más títulos en las cinco grandes ligas europeas

Posición Club Títulos oficiales 1 Real Madrid 105 2 Barcelona 104 3 Bayern Múnich 86 4 Juventus 71 5 Liverpool 70 6 Manchester United 68 7 Paris Saint-Germain 58 8 Milan 52 9 Arsenal 50 10 Inter de Milán 48 11 Manchester City 38 12 Chelsea 36 13 Athletic Club 36 14 Atlético de Madrid 34

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