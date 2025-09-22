Los 10 fichajes de porteros más caros de la historia

Uno de los puestos en el terreno de juego menos valorados es el del portero. Los guardametas pueden ser héroes o villanos en cuestión de segundos. Un error basta para que puedan ser blanco de críticas por parte de los aficionados.

A lo largo de la historia, han existido fichajes de porteros que han roto el mercado de pases. Hoy en SI te presentamos cuáles han sido las contrataciones de porteros más caras en toda la historia.

10. Francesco Toldo - 26.5 millones de euros

Francesco Toldo | Phil Cole/GettyImages

Uno de los fichajes de porteros más caros en la historia fue el de Francesco Toldo. En el 2001 salió de las filas de la Fiorentina para fichar con el Inter, equipo que desembolsó 26.5 millones de euros por sus servicios.

9. Aaron Ramsdale - 28 millones de euros

Arsenal v Bayer 04 Leverkusen - Pre-Season Friendly | James Gill - Danehouse/GettyImages

Otro de los porteros con el fichaje más caro en la historia es Aaron Ramsdale. El meta de 25 años de edad, salió del Sheffiel United en el 2021 para defender los tres palos del Arsenal, equipo que echó la casa por la ventana y pagó alrededor de 28 millones de euros por su carta.

8. Jordan Pickford - 28.5 millones de euros

Everton v Aston Villa - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

En el octavo puesto de esta lista se encuentra el inglés Jordan Pickford. En 2017 el guardameta partió del Sunderland para fichar con el Everton, donde milita hasta la fecha.



El acuerdo entre directivas se cerró por la cantidad de 28.5 millones de euros, siendo una de las contrataciones más millonarias de ese tiempo.

7. Manuel Neuer - 30 millones de euros

FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Alex Grimm/GettyImages

En esta lista no podía faltar el fichaje del guardameta alemán Manuel Neuer. En 2011 salió de las filas del Schalke 04, equipo que lo vio nacer, para ahora formar parte del Bayern Múnich.



Esta contratación tuvo un costo de 30 millones de euros.

6. Thibaut Courtois - 35 millones de euros

Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El guardameta belga Thibaut Courtois entra en el top como uno de los fichajes más caros de porteros en toda la historia.



Cuando defendía los tres palos del Chelsea, en 2018 llegó una jugosa oferta por parte del Real Madrid, que echó la casa por la ventana y desembolsó 35 millones de euros por su contratación.





5. Jasper Cillessen - 35 millones de euros

Villarreal CF v Valencia CF - La Liga Santander | Alex Caparros/GettyImages

Entramos a los 5 primeros lugares del top. En el quinto sitio aparece Jasper Cillessen, quien luego de haber estado tres temporadas con el Barcelona, en 2019 el Valencia decidió abrir la chequera y pagar cerca de 35 millones de euros por el fichaje.

4. Ederson - 40 millones de euros

Manchester City FC v AFC Bournemouth - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Tras haber estado la mayor parte de su carrera en el futbol de Portugal, en 2017Emersondio el gran salto al estrellato cuando fichó con el Manchester City.



Gracias a sus habilidades debajo de los tres palos, los citadinos quedaron convencidos con el brasileño, por quien pagaron 40 millones de euros.

3. Gianluigi Buffon - 52.88 millones de euros

Claudio Villa Archive | Claudio Villa/GettyImages

En esta lista no podía faltar uno de los mejores porteros en toda la historia del futbol internacional.



En 2001 el guardameta Gianluigi Buffon dejó al conjunto del Parma para firmar contrato con la Juventus de Turín, en una transacción que rondó en los 52.88 millones de euros.

2. Alisson - 62.5 millones de euros

Brazil v Chile - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Buda Mendes/GettyImages

En el segundo lugar del ranking se encuentra el brasileño Alisson. Luego de un efímero paso por el conjunto de la Roma, en 2018 el Liverpool echó la casa por la ventana y pagó al club italiano 62.5 millones de euros.

1. Kepa Arrizabalaga - 80 millones de euros

Borussia Dortmund v Chelsea FC | Daniel Bartel/ISI Photos/GettyImages

En el primer lugar como el fichaje más caro de un portero en toda la historia aparece Kepa Arrizabalaga.



Luego de haber militado sus primeros años en el futbol español, en 2018 llegó la oferta por parte del Chelsea, quien puso sobre la mesa del Athletic Club la nada despreciable cantidad de 80 millones de euros.