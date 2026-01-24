El Liverpool no suele ser especialmente activo en el mercado invernal, pero tiene un historial notable de grandes aciertos en la ventana de enero.

Existe, con razón, cierta cautela para gastar a mitad de temporada por las complicaciones que implican este tipo de operaciones, pero pocos clubes pueden presumir de un registro tan exitoso como el de los Reds en fichajes de invierno.

Algunas de las incorporaciones más transformadoras del Liverpool en la era Premier League llegaron a mitad de campaña y por sumas importantes, aunque el club tampoco ha estado exento de algún que otro error.



Estos son los 10 fichajes más caros del Liverpool en los mercados invernales.

10. Martin Škrtel (£6.5 millones)

Liverpool Legends v Ajax Legends | Liverpool FC/GettyImages

Bastaba verlo para entender su estilo. Cabeza rapada, brazos tatuados y una intensidad que advertía a cualquier delantero. El defensor eslovaco se ganó rápido el cariño de Anfield por su juego físico y directo.

Llegó desde el Zenit de San Petersburgo en enero de 2008 por £6.5 millones. Nunca se dudó de su entrega: fuerte en los duelos, agresivo en las entradas y dominante ante delanteros corpulentos, aunque sufría ante atacantes más rápidos.

Ocho años y 320 partidos después, quedó como un defensor querido, sin el glamour del central moderno, pero con mucha garra. Además, aportó goles, destacando la temporada 2013–14, en la que marcó siete en Premier League.

9. Takumi Minamino (£7.25 millones)

Liverpool FC v Real Madrid - UEFA Champions League Final 2021/22 | Etsuo Hara/GettyImages

Minamino se presentó solo ante el Liverpool: anotó y asistió en la derrota 4–3 del Salzburgo en Anfield en octubre de 2019. Dos meses después, ya vestía de rojo.

Sin embargo, nunca encontró un rol claro bajo el sistema de Jürgen Klopp. Utilizado como extremo o falso nueve, no logró explotar todo su potencial.

Disputó 55 partidos y marcó 14 goles, contribuyendo a los títulos de Premier League y Carabao Cup. Fue clave en esta última en 2021–22, con cuatro anotaciones decisivas.

8. Philippe Coutinho (£8.5 millones)

Liverpool FC Portrait Archive | Andrew Powell/GettyImages

Pocas operaciones tan rentables. Fichado del Inter por £8.5 millones, su venta posterior por £142 millones permitió una reinversión clave para el resurgir del club.

Más allá del traspaso, Coutinho brilló en Anfield. Se convirtió en uno de los mejores mediapuntas del mundo, famoso por su técnica, regate y goles de larga distancia.

Fue uno de los grandes talentos del Liverpool moderno y un fichaje inspirado en una época en la que el club no era tan fiable en el mercado como hoy.

7. Emile Heskey (£11 millones)

Liverpool V Aston Villa, Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Durante años, el fichaje invernal más caro del club. Llegó en 2000 desde el Leicester City por £11 millones, cifra récord en su momento.

Su etapa fue irregular. En 223 partidos marcó 60 goles, un registro discreto para un delantero centro. Le faltó contundencia.

Aun así, fue parte del triplete de 2000–01 (Copa de la Liga, FA Cup y Copa de la UEFA), marcando 22 goles esa temporada. Ese fue su punto más alto en Liverpool.

6. Daniel Sturridge (£12 millones)

Tottenham Hotspur v Liverpool - UEFA Champions League Final | Andrew Powell/GettyImages

Fichado junto a Coutinho en enero de 2013, resultó una ganga. Llegó desde Chelsea por £12 millones y respondió de inmediato.

Anotó 11 goles en media temporada y fue clave en el curso siguiente, formando una sociedad letal con Luis Suárez y Raheem Sterling. Marcó 22 goles de liga en 2013–14.

Las lesiones frenaron su continuidad, pero cuando estuvo sano, fue decisivo y celebró muchos goles frente a The Kop.

5. Luis Suárez (£22.7 millones)

Liverpool v Sunderland - Premier League | Andrew Powell/GettyImages

No solo uno de los mejores fichajes de enero, sino uno de los mejores jugadores en la historia del club. Desde el Ajax llegó como promesa y se convirtió en superestrella.

Su comportamiento fue cuestionado, pero su talento era indiscutible. En 2013–14 marcó 31 goles en Premier League, igualando el récord en una temporada de 38 partidos.

Terminó su etapa con 114 participaciones directas en gol en 133 partidos. Un jugador capaz de hacer lo imposible con el balón.

4. Andy Carroll (£35 millones)

Liverpool v Everton - FA Cup Semi Final | Julian Finney - The FA/GettyImages

Presentado el mismo día que Suárez, pero con una historia opuesta. Fichado como reemplazo de Fernando Torres por £35 millones, su rendimiento fue muy pobre.

Tras un buen inicio con Newcastle, dio el salto y quedó corto en lo técnico para un club de ese nivel. Comparado con Suárez, la diferencia fue brutal.

Marcó 11 goles en 44 partidos. Sus pocos momentos destacados fueron un gol en semifinal de FA Cup ante el Everton y un doblete frente al Manchester City. Muy poco para la inversión.

3. Cody Gakpo (£35 millones)

Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Liverpool FC/GettyImages

El veredicto aún no es definitivo. Llegó en enero de 2023 desde el PSV por £35 millones y ha sido un habitual, jugando como extremo, delantero centro e incluso mediocampista.

Ha respondido con goles: siete en su media primera temporada, 16 en 2023–24 y 18 en 2024–25.

Aun así, persisten dudas sobre si puede convertirse en un extremo de clase mundial. Todavía tiene camino por recorrer para igualar a sus antecesores en Anfield.

2. Luis Díaz (£37 millones)

Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Ejemplo de oportunismo en el mercado. El Liverpool se adelantó al Tottenham y cerró su fichaje por £37 millones más variables.

Se adaptó rápido, aportando intensidad, velocidad y desequilibrio. Fue clave en la recta final de 2021–22, ayudando al club a llegar a finales de Carabao Cup, FA Cup y Champions League.

Tras una grave lesión, volvió a gran nivel en 2023–24 con 13 goles y mejoró con 17 la temporada siguiente, antes de su traspaso al Bayern Múnich por £65.5 millones.

1. Virgil van Dijk (£75 millones)

FBL-EUR-C1-MARSEILLE-LIVERPOOL | THIBAUD MORITZ/GettyImages

Probablemente el mejor fichaje invernal en la historia de la Premier League. Llegó desde el Southampton en 2018 por £75 millones y justificó cada libra.

Su impacto fue inmediato y transformador. Se consolidó como el mejor defensor del mundo y líder del equipo, guiando al Liverpool a la Champions League, dos Premier League y varios títulos más.

Sereno, atlético y técnicamente impecable, Van Dijk rara vez necesitó exigirse al máximo para dominar a los atacantes. Tiene argumentos sólidos para ser considerado el mejor defensor en la historia del club.

