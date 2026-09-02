Los 10 fichajes más caros del mercado de verano 2026 - rankeados

La Premier League ha roto todos los récords establecidos en materia de gasto de dinero en este verano: de los 10 máximos fichajes, nueve fueron hechos por clubes de la liga inglesa y casi todos entre instituciones de la misma.

La temporada 2026/27 ya arrancó y los distintos equipos empezaron a luchar por los títulos en todos los frentes, aunque solamente unos pocos serán los que terminen el año competitivo con más piezas en su vitrina.

A continuación, los 10 fichajes más caros del mercado de verano 2026.

10. Bruno Guimarães al Arsenal

Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season Friendly | Stuart MacFarlane/GettyImages

El campeón de la Premier League y subcampeón de la UEFA Champions League salió al mercado a mejorar un par de posiciones y la llegada de Bruno Guimaraes sorprendió a varios debido al buen nivel que tienen los Gunners en el mediocampo.



En la última temporada, Bruno fue realmente imporante para el Newcastle: disputó 41 partidos, con nueve goles y ocho asistencias. En el Mundial 2026 dijo presente en todos los partidos de Brasil, con cuatro asistencias y un doloroso penal malogrado contra Noruega en los octavos de final, donde quedaron eliminados.





Costo: €87.5 millones

9. Savinho al Tottenham

Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second Round | Marc Atkins/GettyImages

Con solo 22 años, Sávio ya pasó por varios clubes y tuvo un fugaz éxito en el Manchester City, aunque todavía presenta toda una carrera por delante.



Uno de los condimentos especiales para su llegada fue la relación con De Zerbi, a quien nunca tuvo como entrenador pero con quien habló en reiteradas oportunidades: siempre lo quiso en sus equipos.



Costo: €87.7 millones

8. Ayyoub Bouaddi al Manchester City

Crystal Palace v Manchester City - Premier League - Selhurst Park | John Walton - PA Images/GettyImages

Fue una de las figuras emergentes del Mundial 2026 y el Lille se lo vendió al mejor postor, ya que no le faltaban pretendientes que quisieran comprar a su joven joya.



En la última temporada jugó un total de 42 partidos con el equipo francés, aportando solamente una asistencia pero dándole mucho a su equipo en cuando a los intangibles, como el manejo de la pelota y los ritmos.



A lo largo del Mundial 2026 se alzó como una de las figuras de Marruecos, que llegó a cuartos de final de la competencia cayendo eliminada ante Francia.





Costo: €95 millones

7. Mateus Fernandes al Tottenham

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27 | Richard Heathcote/GettyImages

El joven mediocampista portugués tuvo un ascenso meteórico, cambiando de club prácticamente una vez por año: saltó del Sporting al Southampton, de allí al West Ham y ahora al Tottenham.



En la temporada 2025/26 jugó 36 de los 38 partidos posibles de Premier League con los Hammers, con un aporte de tres goles y cuatro asistencias. Ademas, disputó dos encuentros por FA Cup y uno por EFL Cup.





Costo: €99 millones

6. Sandro Tonali al Tottenham

Tottenham Hotspur v TSG Hoffenheim - Pre-Season Friendly | Justin Setterfield/GettyImages

El Tottenham está urgido de cambiar la cara, aunque todavía no lo está logrando: perdió los dos partidos que jugó por Premier League.



Uno de los refuerzos estelares de los Spurs fue el de Sandro Tonali, que abandonó el Newcastle a cambio de €108 millones, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia del club.



Costo: €108 millones

5. Bradley Barcola al Liverpool

Liverpool Unveil New Signing Bradley Barcola | Liverpool FC/GettyImages

El PSG se deshizo de varias figuras del equipo bicampeón de Europa para darle lugar a nuevas caras, y el de Bradley Barcola es un caso que encuadra a la perfección en ese aspecto.



En la última temporada, jugó 49 partidos con 13 goles y siete asistencias para el elenco parisino. En el Mundial 2026 alcanzó el cuarto puesto con Francia, sumando minutos en los ocho partidos de Les Bleus, con tres tantos (ante Senegal, Suecia e Inglaterra) y un pase gol (frente a Noruega).



Costo: €125 millones

4. Yan Diomandé al Real Madrid

Real Madrid Training Session | Maria Jimenez/GettyImages

La representación no inglesa en este ranking aparece de la mano del Real Madrid, que sumó a Yan Diomande en 125 millones de euros proveniente del Leipzig alemán.



En la 2025/26, el nacido en Abidjan hace 19 años disputó 36 partidos, con 13 goles y 10 asistencias. En la Copa del Mundo jugó los cuatro partidos de su selección y brindó un pase gol.





Costo: €125 millones

3. Elliot Anderson al Manchester City

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Michael Steele/GettyImages

Los gigantes de Inglaterra se lo disputaban y se lo quedó uno de los que más billetera tiene, el Manchester City, donde arrancó a jugar de inmediato ante la baja sensible de Rodri.



En la última temporada fue semifinalista de la UEFA Europa League y logró jugar 50 partidos, con presencia perfecta en la Premier League. Marcó cuatro tantos y dio cinco pases gol.







Costo: €135 millones

2. Morgan Rogers al Chelsea

Chelsea FC Unveil New Signing Morgan Rogers | Darren Walsh/GettyImages

Este fue durante casi todo el verano el fichaje más caro de la Premier: la llegada de Morgan Rogers, figura del Aston Villa campeón de la UEFA Europa League, al Chelsea a cambio de €138 millones parecía difícil de superar, aunque sucedió.



En la última campaña jugó un total de 55 partidos, con 14 tantos y 12 asistencias en su año final con los de Birmingham.



Costo: €138 millones

1. Enzo Fernández al Manchester City

Bienvenido al club, Enzo 🩵 pic.twitter.com/Z3WZPG7s1H — Manchester City (@ManCityES) September 1, 2026

Y cuando decimos "casi todo el verano", nos referimos a este caso: en el último día de mercado de fichajes el Manchester City salió con la billetera bien cargada y aseguró la llegada de Enzo Fernández, que se unirá al equipo de Enzo Maresca de cara a lo que viene.



En la última temporada, el ex Benfica jugó 35 de los 37 partidos posibles de la Premier League, con diez goles y cuatro asistencias. En la UEFA Champions League tuvo asistencia perfecta, con tres tantos y dos pases gol. Llegó a la final de la FA Cup, perdida justamente ante el City en Wembley.



Costo: €145 millones

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