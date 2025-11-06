Los 10 fichajes más caros en la historia del Arsenal

El Arsenal ha hecho grandes fichajes a lo largo de su historia, pero sobre todo en la época reciente han invertido una gran cantidad de dinero en hacerse de los servicios de los mejores jugadores del momento para tratar de volver a conquistar la Premier League y competir en Europa.

En la siguiente lista, de acuerdo con información del portal Transfermarkt hacemos el top 10 de los fichajes más costosos del conjunto londinense.

10. Alexandre Lacazette - 53 millones de euros

Alexandre Lacazette bajo mucho de nivel | Visionhaus/GettyImages

El atacante francés fue fichado en la campaña 17/18 para unirse al cuadro inglés procedente del Lyon y aunque tuvo buenos momentos con el equipo en sus últimos meses bajó su nivel de juego y se terminó marchando al fútbol árabe.

9. Noni Madueke - 56 millones de euros

Noni Madueke tiene origen nigeriano | Visionhaus/GettyImages

La joya inglesa de origen nigeriano de 23 años fue fichado esta temporada procedente del Chelsea, es un potente extremo izquierdo con mucho potencial y recorrido en las fuerzas básicas de clubes ingleses y neerlandeses.

8. Ben White - 58.50 millones de euros

Ben White es un polivalente defensor | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

El polivalente lateral izquierdo puede desempeñarse en varias posiciones con 28 años tiene buena experiencia en clubes ingleses en donde ha jugado en toda su carrera. Su llegada fue proveniente del Brighton donde se mostró como joven promesa y ahora es una realidad.

7. Pierre-Emerick Aubameyang - 53.75 millones de euros

Pierre-Emerick Aubameyang | Shaun Botterill/GettyImages

El seleccionado gabonés fue fichado en su plenitud con 28 años, ahora con 36 años ha sido un elemento que se ha mantenido jugando en gran nivel en todos los clubes que ha formado parte.

6. Viktor Gyökeres - 65.80 millones de euros

Viktor Gyökeres llegó del Lisboa | James Gill - Danehouse/GettyImages

El delantero sueco llegó procedente del Sporting Lisboa de Portugal esta temporada, luego de haber sido uno de los mejores goleadores del mundo en las últimas temporadas convirtiéndose en el fichaje estelar del equipo.

5. Eberechi Eze - 69.30 millones de euros

Eberechi Eze | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

El plurifuncional atacante inglés de origen nigeriano ha pasado toda su carrera en el fútbol inglés jugando en varios clubes y se sumó a la entidad gunner para ser un elemento importante.

4. Martín Zubimendi - 70 millones de euros

Martín Zubimendi | Visionhaus/GettyImages

El futbolista español llegó procedente de la Real Sociedad para reforzar la zona defensiva, pues es un elemento que puede jugar como central o pivote.

3. Kai Havertz - 75 millones de euros

Kai Havertz | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El plurifuncional delantero alemán fracasó en su estadía en el Chelsea en donde estuvo tres años, luego de que pagaron 100 millones de euros, pero el cuadro gunner le dio una segunda oportunidad y desde verano del 2023 es parte de sus filas. Actualmente se está recuperando de una lesión de rodilla.

2. Nicolas Pépé - 80 millones de euros

Nicolas Pépé | James Williamson - AMA/GettyImages

El extremo derecho marfileño llegó a las filas del cuadro inglés en la temporada 19/20 del Lille y estuvo algunos años ahí, pero no tuvo la gloria que se esperaba para lo que se pagó siendo el segundo fichaje más caro de la historia del club.

1. Declan Rice - 116.60 millones de euros

Declan Rice con Arsenla | George Wood/GettyImages

El mediocampista inglés fue fichado desde el West Ham para la campaña 2023/24 y desde entonces se ha convertido en uno de los mejores fichajes del equipo, siendo un líder y la cara del equipo. Hasta el momento es por mucho el fichaje más costoso del equipo y ha valido cada billete que se pagó por él.