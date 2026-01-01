Los 10 fichajes que el Club América debería buscar en el 2026 - rankeados

El 2026 será un año de transición y consolidación. Con el Estadio Azteca listo para la Copa del Mundo, el América debería estar obligado a presentar un plantel a la altura del escenario, y junto a la nueva inyección financiera, la expectativa es alta.

Analizando contratos que expiran y oportunidades de mercado, en Sports Illustrated presentamos a los diez futbolistas que la directiva azulcrema debería firmar sí o sí para darle una nueva ilusión a la insaciable afición.

10. Richard Sánchez (Racing Club)

Racing Club v Independiente Rivadavia - Torneo Clausura Betano 2025 | Rodrigo Valle/GettyImages

Estatus: Posible regreso.

La distancia hizo valorar su pegada. Tras su salida, América perdió esa amenaza constante de tiro libre y media distancia. Repatriar al "Cachorro" sería una operación inteligente para recuperar profundidad de plantilla y a un jugador que conoce la presión de Coapa mejor que nadie.



Además, el crack tricampeón quiere volver y las Águilas necesitan de un contención de garantías.

9. Ricardo 'Canelo' Angulo (Toluca)

Toluca v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Angulo es el mediocampista mexicano más constante de los últimos años. Su capacidad para jugar de interior o extremo, sumada a su sacrificio defensivo, lo convierte en el socio ideal para cualquier sistema.



América necesita esa versatilidad para rotar su plantel en torneos internacionales y que está a tiro por su relación con Pitz Group.

8. Obed Vargas (Seattle Sounders)

SOCCER: NOV 03 MLS Cup Playoffs Seattle Sounders FC vs Minnesota United FC | Icon Sportswire/GettyImages

Estatus: Último año de contrato / Interés previo.

América ya lo buscó en 2025 y debe insistir. El mediocampista de doble nacionalidad (mexicoamericano) es el futuro del mediocampo en la región. Con su contrato en Seattle llegando a etapas definitorias, las Águilas deben asegurarlo antes de que un equipo de media tabla en Europa se lo lleve. Es dinámica pura y reventa garantizada.

7. Alexis Vega (Toluca)

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

Estatus: Figura del Campeón Toluca.

Si no puedes con el enemigo, fíchalo. Tras su redención y nivel MVP con los Diablos en 2025, Vega demostró que es el jugador más desequilibrante de la Liga MX cuando está enfocado.

América necesita ese talento diferencial por banda izquierda y, de paso, debilitar al rival directo por el título. Sería un bombazo mediático y deportivo.

6. Leo Fernández (Peñarol)

Peñarol v Velez - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 | Agencia Gamba/GettyImages

Estatus: Recientemente adquirido por Peñarol.

Sabemos que es difícil porque Peñarol hizo una inversión histórica por él, pero el América tiene la chequera para tentarlo y los rumores de su salida están ardiendo.

Leo Fernández es el creativo que la Liga MX extraña; su pegada de media distancia y visión son únicas. Traerlo de vuelta a México sería recuperar a uno de los mejores "10" del continente. Es relevo que necesitan de Diego Valdés.

5. Guido Rodríguez (West Ham)

Manchester City v West Ham United - Premier League | West Ham United FC/GettyImages

Estatus: Contrato vigente, pero con rumores de salida.

Aunque tiene contrato con los Hammers hasta 2027, su adaptación total a la Premier ha sido intermitente y los rumores de una salida en 2026 son constantes. América debería hacer el esfuerzo económico para repatriar al mejor contención que ha tenido en la década, dándole el equilibrio que a veces falta en partidos grandes.

4. Sam Surridge (Nashville SC)

Austin FC v Nashville SC: 2025 U.S. Open Cup Championship Final | Daniel Jefferson/USSF/GettyImages

Estatus: Goleador de élite en MLS.

Si América busca un "9" que garantice goles inmediatos y Raúl Jiménez no llega, Surridge puede ser la respuesta. Tras su explosión en 2025 (peleando el goleo con Messi y Bouanga), el inglés demostró que le queda chica la MLS.

Su juego aéreo y capacidad de remate al primer toque encajarían perfecto con los centros desde los laterales y extremos.

3. Adama Traoré (Fulham)

Wolverhampton Wanderers FC v Fulham FC - Premier League | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Estatus: Agente Libre en junio de 2026.

Su contrato finaliza este verano y, a sus 30 años, Adama sigue siendo el jugador más rápido y potente del mundo. Su conexión con Raúl Jiménez y su declarado cariño por la cultura mexicana lo hacen un objetivo viable. Imaginar a Adama desbordando por la banda del Azteca es una pesadilla para cualquier lateral de la Liga MX.

2. Diogo Leite (Unión Berlín)

SSC Napoli v 1. FC Union Berlin - UEFA Champions League | NurPhoto/GettyImages

Estatus: Termina contrato en junio de 2026.

Es la oportunidad de mercado más grande para la defensa. El central portugués de 26 años ha sido un pilar en la Bundesliga, pero con su contrato expirando, se convierte en un agente libre de lujo.



Zurdo, con 1.90m de estatura y experiencia en Champions League, Leite es el líder que la zaga americanista necesita para rejuvenecerse con jerarquía europea.

1. Raúl Jiménez (Fulham)

Fulham v Nottingham Forest - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Estatus: Termina contrato en junio de 2026.

La narrativa se escribe sola. Raúl renovó con Fulham hasta el verano de 2026, lo que significa que quedará libre justo antes del Mundial (o seis meses antes si firma pre-contrato).



Tras demostrar en 2025 que su instinto goleador sigue intacto en la Premier League, regresar a casa para retirarse como leyenda y capitán es el movimiento que la afición exige e ilusiona.

