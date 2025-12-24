Todos los detalles de la venta parcial del América

El futbol mexicano vive un movimiento sin precedentes. Club América concretó la venta del 49 por ciento de sus derechos en una operación valuada en 490 millones de dólares, marcando un punto de inflexión en la historia corporativa del club más ganador y mediático del país.

La transacción fue encabezada por Emilio Azcárraga, quien decidió abrir el capital del América sin perder el control. La familia Azcárraga conservará el 51 por ciento de las acciones, manteniéndose como socio mayoritario y garante del rumbo deportivo e institucional de la institución azulcrema.

El porcentaje adquirido quedó en manos de Atlantic Group y The Kraft Group, consorcios con amplia experiencia en la industria deportiva internacional. En particular, The Kraft Group es conocido por ser propietario de los New England Patriots, una de las franquicias más valiosas y exitosas de la NFL.

La valuación de 490 millones de dólares incluye activos estratégicos vinculados al club, entre ellos la participación en el Estadio Banorte, uno de los inmuebles deportivos más importantes de México. El acuerdo refuerza la tendencia global de profesionalización financiera y expansión internacional dentro del futbol latinoamericano.

Desde el entorno americanista se interpreta la operación como un paso hacia la modernización del modelo de negocio. La entrada de capital extranjero permitiría fortalecer áreas clave como infraestructura, análisis de datos, mercadotecnia global y expansión de marca, sin comprometer la identidad ni la toma de decisiones deportivas.

Para los nuevos socios, América representa una plataforma de enorme alcance. Su impacto mediático, base social y presencia constante en instancias finales lo convierten en un activo atractivo dentro del mercado norteamericano, donde el futbol continúa ganando terreno en audiencias, patrocinios y derechos comerciales.

La familia Azcárraga, por su parte, mantendrá la rectoría del proyecto deportivo. El mensaje es claro: no se trata de una venta total, sino de una alianza estratégica. El control mayoritario garantiza continuidad en la visión histórica del club y estabilidad en un momento de transformación estructural.

