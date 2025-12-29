Los 10 futbolistas latinos con más goles en la Premier League

Raúl Jiménez cerró el 2025 en gran forma y con números que ya lo colocan en una conversación histórica dentro de la Premier League. El delantero mexicano marcó en los dos últimos partidos del Fulham y alcanzó los 63 goles en la liga inglesa, cifra que lo mete de lleno en la lista de máximos goleadores latinos del torneo, un ranking del que poco se habla, pero que tiene nombres de enorme peso.

Con esos 63 tantos, Raúl comparte el séptimo lugar histórico junto a Alexis Sánchez. Por delante aparece Luis Suárez, quien suma 69 goles, apenas seis más que el mexicano, una distancia que podría recortarse durante la temporada 2026 si mantiene regularidad y minutos en cancha.

Así se encuentra actualmente la lista de máximos goleadores latinos en la historia de la Premier League:

Sergio “Kun” Agüero – 184 goles

Carlos Tévez – 84 goles

Roberto Firmino – 82 goles

Gabriel Jesús – 76 goles

Richarlison – 71 goles

Luis Suárez – 69 goles

Alexis Sánchez – 63 goles

Raúl Jiménez – 63 goles

Gustavo Poyet – 54 goles

Javier “Chicharito” Hernández – 53 goles

🤯🇲🇽 ¡Locura! Con su gol ante West Ham, Raúl Jiménez se convierte en el séptimo latino con más goles en la Premier League#rauljimenez #fulham #premierleague #marcaamerica #marcamexico pic.twitter.com/AYJpXvW0by — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) December 28, 2025

El liderato de Agüero luce inalcanzable, pero el foco está más abajo, donde Raúl ya superó a delanteros históricos y está a un paso de meterse en el Top 6. Su caso destaca aún más si se toma en cuenta su camino reciente: lesiones, dudas y un regreso silencioso que hoy se traduce en goles y regularidad con el Fulham.

Si el análisis se amplía a goleadores del continente americano en general, la tabla se ajusta. Dwight Yorke, de Trinidad y Tobago, entraría como segundo con 123 goles, mientras que Clint Dempsey, con 57, se metería al Top 10. Aun así, el logro de Raúl se mantiene intacto.

Hoy, Jiménez no compite contra leyendas inalcanzables. Compite contra el tiempo, el físico y la constancia. Y, por ahora, va ganando esa batalla.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE