En los últimos años, el EA Sports FC ha dejado de ser un simple videojuego con fines de entretenimiento, para convertirse en un verdadero simulador de lo que sucede dentro de la cancha. La increíble presición con la que son creados los futbolistas, le ha inyectado una dosis de realidad que, hasta hace apenas algunos años, considerábamos imposible de ver.

Una de las cualidades que han replicado con mayor exactitud, es la velocidad y el corte de cada jugador. A través de este artículo, compartiremos con ustedes una tabla en donde podrán apreciar quiénes son los 10 futbolistas más veloces según el EA Sports FC.

Los 10 futbolistas más rápidos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

JUGADOR RIT TIR PAS REG DEF FIS Kylian Mbappé 96 91 80 92 29 76 Karim Adeyemi 95 80 72 82 36 69 Oliver Burke 95 70 64 67 41 73 Sirlord Conteh 95 64 56 70 37 63 Gabriel Silva 95 70 67 74 29 62 Jean-Mattéo Bahoya 94 67 68 78 46 59 Tabitha Chawinga 94 83 76 86 36 81 Moussa Diaby 94 69 76 85 44 59 Anthony Elanga 94 70 74 80 39 65 Gerso 94 66 59 73 41 77

Kylian Mbappé: el rey absoluto del juego

El primer lugar le pertenece a quien es actualmente el futbolista más talentoso del mundo, y quien pinta para convertirse, también, en uno de los más desequilibrantes de toda la historia. Según los ratings oficiales del EA Sports FC 2027, el atacante del Real Madrid

La valoración general de su velocidad marca un nivel de 96, el más alto de todos. Esta cifra describe con valor numérico el ritmo de juego del seleccionado frances, campeón del mundo en el Mundial de Rusia 2018.

France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final | Matthias Hangst/GettyImages

Su nivel de aceleración es de 97. Esto determina lo rapido que alcanza su pico máximo de velocidad, arrancando desde cero. Y una vez en velocidad, mantiene un sprint de 96, demostrando un amplio porcentaje de nivel sostenido dentro del terreno de juego.

Dichas estadísticas colocan a Kylian Mbappé en la cima del fútbol digital, replicando lo que ha logrando en la vida real. Debajo de él, aparecen algunos nombres interesantes, como Karim Adeyemi, Oliver Burke, Sirlord Conteh, el brasileño Gabriel Silva, Jean-Mattéo Bahoya, entre otros.

Como era de esperarse, los mejores calificados son elementos que juegan de medio campo hacia adelante, ya sea como extremos, corriendo a gran velocidad por las bandas, o detrás del delantero, desplazándose libre por toda la cancha.