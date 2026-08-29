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Sports Illustrated

Los 10 futbolistas más rápidos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

La precisión con la que diseñan el estilo de cada jugador es verdaderamente sorprendente
Jaime Garza|
Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27
Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

En los últimos años, el EA Sports FC ha dejado de ser un simple videojuego con fines de entretenimiento, para convertirse en un verdadero simulador de lo que sucede dentro de la cancha. La increíble presición con la que son creados los futbolistas, le ha inyectado una dosis de realidad que, hasta hace apenas algunos años, considerábamos imposible de ver.

Una de las cualidades que han replicado con mayor exactitud, es la velocidad y el corte de cada jugador. A través de este artículo, compartiremos con ustedes una tabla en donde podrán apreciar quiénes son los 10 futbolistas más veloces según el EA Sports FC.

Los 10 futbolistas más rápidos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales

JUGADOR

RIT

TIR

PAS

REG

DEF

FIS

Kylian Mbappé

96

91

80

92

29

76

Karim Adeyemi

95

80

72

82

36

69

Oliver Burke

95

70

64

67

41

73

Sirlord Conteh

95

64

56

70

37

63

Gabriel Silva

95

70

67

74

29

62

Jean-Mattéo Bahoya

94

67

68

78

46

59

Tabitha Chawinga

94

83

76

86

36

81

Moussa Diaby

94

69

76

85

44

59

Anthony Elanga

94

70

74

80

39

65

Gerso

94

66

59

73

41

77

Kylian Mbappé: el rey absoluto del juego

El primer lugar le pertenece a quien es actualmente el futbolista más talentoso del mundo, y quien pinta para convertirse, también, en uno de los más desequilibrantes de toda la historia. Según los ratings oficiales del EA Sports FC 2027, el atacante del Real Madrid

La valoración general de su velocidad marca un nivel de 96, el más alto de todos. Esta cifra describe con valor numérico el ritmo de juego del seleccionado frances, campeón del mundo en el Mundial de Rusia 2018.

Kylian Mbappe
France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final | Matthias Hangst/GettyImages

Su nivel de aceleración es de 97. Esto determina lo rapido que alcanza su pico máximo de velocidad, arrancando desde cero. Y una vez en velocidad, mantiene un sprint de 96, demostrando un amplio porcentaje de nivel sostenido dentro del terreno de juego.

Dichas estadísticas colocan a Kylian Mbappé en la cima del fútbol digital, replicando lo que ha logrando en la vida real. Debajo de él, aparecen algunos nombres interesantes, como Karim Adeyemi, Oliver Burke, Sirlord Conteh, el brasileño Gabriel Silva, Jean-Mattéo Bahoya, entre otros.

Como era de esperarse, los mejores calificados son elementos que juegan de medio campo hacia adelante, ya sea como extremos, corriendo a gran velocidad por las bandas, o detrás del delantero, desplazándose libre por toda la cancha.

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Published | Modified
Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

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