Los 10 futbolistas más rápidos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales
En los últimos años, el EA Sports FC ha dejado de ser un simple videojuego con fines de entretenimiento, para convertirse en un verdadero simulador de lo que sucede dentro de la cancha. La increíble presición con la que son creados los futbolistas, le ha inyectado una dosis de realidad que, hasta hace apenas algunos años, considerábamos imposible de ver.
Una de las cualidades que han replicado con mayor exactitud, es la velocidad y el corte de cada jugador. A través de este artículo, compartiremos con ustedes una tabla en donde podrán apreciar quiénes son los 10 futbolistas más veloces según el EA Sports FC.
Los 10 futbolistas más rápidos del EA Sports FC 27 - ratings oficiales
JUGADOR
RIT
TIR
PAS
REG
DEF
FIS
Kylian Mbappé
96
91
80
92
29
76
Karim Adeyemi
95
80
72
82
36
69
Oliver Burke
95
70
64
67
41
73
Sirlord Conteh
95
64
56
70
37
63
Gabriel Silva
95
70
67
74
29
62
Jean-Mattéo Bahoya
94
67
68
78
46
59
Tabitha Chawinga
94
83
76
86
36
81
Moussa Diaby
94
69
76
85
44
59
Anthony Elanga
94
70
74
80
39
65
Gerso
94
66
59
73
41
77
Kylian Mbappé: el rey absoluto del juego
El primer lugar le pertenece a quien es actualmente el futbolista más talentoso del mundo, y quien pinta para convertirse, también, en uno de los más desequilibrantes de toda la historia. Según los ratings oficiales del EA Sports FC 2027, el atacante del Real Madrid
La valoración general de su velocidad marca un nivel de 96, el más alto de todos. Esta cifra describe con valor numérico el ritmo de juego del seleccionado frances, campeón del mundo en el Mundial de Rusia 2018.
Su nivel de aceleración es de 97. Esto determina lo rapido que alcanza su pico máximo de velocidad, arrancando desde cero. Y una vez en velocidad, mantiene un sprint de 96, demostrando un amplio porcentaje de nivel sostenido dentro del terreno de juego.
Dichas estadísticas colocan a Kylian Mbappé en la cima del fútbol digital, replicando lo que ha logrando en la vida real. Debajo de él, aparecen algunos nombres interesantes, como Karim Adeyemi, Oliver Burke, Sirlord Conteh, el brasileño Gabriel Silva, Jean-Mattéo Bahoya, entre otros.
Como era de esperarse, los mejores calificados son elementos que juegan de medio campo hacia adelante, ya sea como extremos, corriendo a gran velocidad por las bandas, o detrás del delantero, desplazándose libre por toda la cancha.
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.