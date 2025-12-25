Los 10 futbolistas más valiosos del mundo en la actualidad - rankeados

El mercado del fútbol atraviesa una era donde el talento se mide no solo en goles, asistencias o títulos, sino también en cifras que reflejan proyección, edad, impacto deportivo y potencial comercial.



En ese contexto, el valor de mercado se convirtió en un termómetro clave para entender quiénes son hoy los jugadores más codiciados del planeta.



A partir del relevamiento del sitio web especializado Transfermarket, este artículo repasa a los 10 futbolistas con mayor cotización actual, un ranking que combina presente y futuro, rendimiento y expectativa, y que permite asomarse a la elite económica del juego en un momento de profunda transformación del negocio global del fútbol.

Los 10 futbolistas más valiosos del mundo en la actualidad

10. Cole Palmer-120 millones

Chelsea v Everton - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El atacante del Chelsea aparece en el último puesto del top 10, compartiendo su valor de mercado de 120 millones de euros con jugadores como Declan Rice, Alexander Isak y Federico Valverde.

9. Michael Olise-130 millones

FBL-GER-BUNDESLIGA-HEIDENHEIM-BAYERN MUNICH | KARL-JOSEF HILDENBRAND/GettyImages

La figura del Bayern Múnich tiene un valor de mercado de 130 millones de euros y justifica fin de semana tras fin de semana su lugar en este ranking.

8. Bukayo Saka-130 millones

Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter Final | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

El joven del Arsenal es una de las máximas ilusiones no solo de su club, sino de todo el fútbol inglés. Tiene un valor de mercado de 130 millones de euros y es uno de los que sueña con romper la racha de dos décadas sin levantar la Premier League para los del Emirates Stadium.

7. Jamal Musiala-130 millones

TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-FRANKFURT | ALEXANDRA BEIER/GettyImages

El mundo del fútbol espera su recuperación: sufrió una durísima lesión en el encuentro de cuartos de final del Mundial de Clubes frente al PSG y todavía no ha regresado, con su presencia en duda incluso para la Copa del Mundo de selecciones. Esto no ha atentado contra su valor de mercado de 130 millones de euros.

6. Pedri-140 millones

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El mediocampista canario es el motor del mediocampo del FC Barcelona y su inmenso valor de mercado, de 140 millones de euros, le da una justificación monetaria a lo que puede dar dentro de la cancha.

5. Vinicius Jr. -150 millones

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

Si bien no está teniendo su mejor temporada y su futuro en el Real Madrid es una incógnita, Vinicius Jr. es uno de los futbolistas con mayor valor de mercado, con una cifra que escala a los 150 millones de euros.

4. Jude Bellingham-160 millones

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

El inglés ha sido la figura del Real Madrid en la temporada pasada y está llamado a ser un ídolo de época, con un valor de mercado de 160 millones de euros.

3. Kylian Mbappé-200 millones

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El francés se está cargando al hombro al Real Madrid en la vigente campaña y apunta a romper todos los récords de Cristiano Ronaldo, su gran ídolo. Pasado reciente, presente y futuro del fútbol mundial, tiene un valor de mercado de 200 millones de euros.

2. Erling Haaland-200 millones

Manchester City v West Ham United - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El Androide es una máquina de anotar y su valor de mercado asciende a los 200 millones de euros, dándonos la pauta de que se quedará en el Etihad Stadium durante un largo tiempo salvo un fichaje récord.

1. Lamine Yamal-200 millones

Villarreal Cf V Fc Barcelona - Laliga Ea Sport | Europa Press Sports/GettyImages

El joven maravilla del FC Barcelona irrumpió en las primeras planas y ya tiene un valor de mercado de 200 millones de euros, posicionándose así como la gran figura del fútbol mundial a futuro.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL MUNDIAL 2026: