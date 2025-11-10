Los 10 jugadores con más títulos en la historia del Real Madrid - rankeados

Tal y como lo exhibe la historia, el Real Madrid es, sin discusión, el club más exitosos del fútbol mundial.

Es que superado un siglo de vigencia y con una vitrina repleta de trofeos nacionales e internacionales, la mítica camiseta blanca ha sido vestida por algunos de los jugadores que mayor impacto han generado en este deporte.

Sin embargo, sólo unos pocos pueden presumir de pertenecer al top 10 de títulos oficiales con la escuadra merengue; una lista que se repasará a continuación.

10. Manolo Sanchís | 22 títulos en 18 temporadas

Figura emblemática del Real Madrid de finales de la década de los 90, Sanchís fue el primer capitán del equipo en el siglo XXI y un ejemplo de liderazgo y profesionalidad.



Durante sus 18 temporadas conquistó 22 trofeos: 2 Champions League; 2 Copas UEFA (Europa League); 8 Ligas; 2 Copas del Rey; 5 Supercopas de España; 1 Copa de la Liga y 2 Intercontinentales; aunado a ser el líder indiscutible de la zaga en “La Quinta del Buitre” y un símbolo de fidelidad dentro de la institución.

9. Sergio Ramos | 22 títulos en 16 temporadas

El gran capitán de la "era Zidane" (entrenador) y protagonista de algunos de los momentos más icónicos del club. Con su garra, carácter y goles decisivos, Ramos levantó tres Champions consecutivas y cuatro en un lustro.



En 16 ejercicios de blanco sumó 22 coronaciones, destacando 4 Champions, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 5 Ligas; mientras su cabezazo en la final de Lisboa 2014 frente al Atlético quedó grabado para siempre en la memoria del madridismo.

8. Paco Gento | 23 títulos en 18 temporadas

Una leyenda eterna en Chamartín y del fútbol mundial. Durante décadas, Gento lideró el escalafón de títulos vitalicios del Real, marca que mantuvo hasta el arribo de la generación actual.



En sus 18 cursos allí (1953-1971) logró 6 Copas de Europa (Champions), un récord aún vigente, aunque compartido, junto a 12 Ligas. Su velocidad y carácter competitivo acapararon una época dorada.

7. Toni Kroos | 23 títulos en 10 temporadas

Llegó en 2014 procedente del Bayern Múnich y desde entonces se convirtió en el termómetro del juego y funcionamiento de los merengues.



La precisión, la visión y serenidad del ya retirado volante alemán resultaron fundamentales en la conquista de cetros históricos y su palmarés con el club habla por sí mismo: 23 trofeos; de los cuales 6 arribaron vía Champions League y 5 en Mundial de Clubes.

6. Lucas Vázquez | 23 títulos en 10 temporadas

El gallego es uno de los casos más notables de constancia y superación, pues una vez regresó a la citada divisa en 2015, se ganó su sitio a base de trabajo y polivalencia, aportando tanto en ataque como en defensa.



De ese modo, Lucas se llevó 23 títulos con los del Santiago Bernabéu (6 Champion), siempre dispuesto a ayudar y siendo clave en múltiples etapas, y en roles secundarios.

5. Marcelo Vieira | 25 títulos en 16 temporadas

Uno de los referentes de mayor carisma y queridos por la afición. El ex carrilero izquierdo brasileño fue durante años un símbolo de alegría, talento y entrega.



Cortesía de 25 entorchados, Marcelo comparte cifra con Benzema en el Madrid, al tiempo de impactar de forma enorme en el ida y vuelta, y principalmente en faceta ofensiva. Su palmarés incluye 5 Liga de Campeones y 6 Ligas, principalmente.

4. Karim Benzema | 25 títulos en 14 temporadas

Pisó por primera vez la capital de España en 2009 y tras años de altibajos, se marchó en 2023 siendo el segundo máximo anotador de todos los tiempos en el Real y un ícono del liderazgo silencioso.



El surgido en el filial del Lyon levantó 25 títulos en el Teatro de la Castellana, entre los que resaltan 5 "Orejonas", 5 Mundialitos y 4 Supercopas de Europa, agregando 4 ediciones ligueras. Asimismo la elegancia, capacidad asociativa y eficacia de cara al arco convirtieron al galo en uno de los mejores delanteros de los tiempos recientes.

3. Nacho Fernández | 26 títulos en 14 temporadas

Canterano ejemplar: Nacho fue el jugador que cualquier entrenador siempre deseó tener, producto de su polivalente, fiabilidad y un profesionalismo silencioso pero incuestionable.



Con 26 celebraciones, el madrileño es el último capitán merengue en levantar una Champions, de las 6 que totalizó en su haber. Claramente, el campeón de la Euro 2024 con España dignificó la fidelidad y el compromiso con la entidad blanca.

2. Dani Carvajal | 27 títulos en 13 temporadas (todavía en el club)

El actual primer capitán del Real Madrid ocupa el segundo lugar en títulos con dicha escuadra, cortesía de 27, erigiéndose en titular indiscutible prácticamente en todas las 6 UCL logradas, junto a 5 Supercopas UEFA, 5 Mundiales de Clubes y 4 Ligas, entre otros éxitos.



Su carrera está marcada por la regularidad, entrega y una perseverancia absoluta dentro del equipo de su vida, al que sigue representando y, por ende, generando opciones de encabezar el ranking en cuestión.

1. Luka Modric | 28 títulos en 13 temporadas

El genio croata es, a día de hoy, el futbolista líder en coronaciones vitalicias para la prestigiosa oncena merengue. Poco después de su llegada al Bernabéu en 2012, Lukita se convirtió en el cerebro del mediático once; un futbolista imprescindible en la construcción y creación de juego.



En sus 13 campañas de madridista, Modric celebró 28 entorchados, resaltando 6 Ligas de Campeones y 4 torneos de regularidad, a la vez que influyó, a base de talento e inteligencia táctica, en una de las eras más exitosas de la institución.

Jugador Títulos Luka Modric 28 Dani Carvajal 27 Nacho Fernández 26 Karim Benzema 25 Marcelo Vieira 25 Lucas Vázquez 23 Toni Kroos 23 Paco Gento 23 Sergio Ramos 22 Manolo Sanchís 22

