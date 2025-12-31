El 2025 ha sido un calendario intenso en el plano futbolístico, con cada vez más partidos por equipo y con el esfuerzo de los jugadores por mantener un alto nivel tanto con sus clubes como con sus selecciones nacionales.

Es momento de hacer un balance de lo que nos dejó el 2025, con jugadores que sobresalieron por encima del resto y otros que no cumplieron con las expectativas. Los años previos al Mundial son sumamente importantes para que los jugadores se ganen un puesto en la máxima fiesta del balompié, que se jugará a partir del 11 de junio de 2026.

Hay equipos que han invertido gran parte de su patrimonio en jugadores que no han alcanzado su máximo nivel. Otros se han lesionado y han formado parte de las decepciones.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos los 10 jugadores de los que se esperaba más en el 2025.

10. Salomón Rondón

Salomón Rondón | Fran Santiago/GettyImages

El venezolano no ha cumplido con las altas expectativas que se tenían sobre él en este 2025, sobre todo en la segunda mitad del año. No logró la clasificación con Venezuela a la Copa del Mundo, cayendo en casa 6-3 con Colombia en la última fecha de la eliminatoria, en un partido en el que su país se jugaba su primera clasificación a la máxima cita. En su regreso a LaLiga con el Real Oviedo ha estado con la pólvora mojada, con apenas 2 goles en 15 partidos. Un año para el olvido.

9. Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga | Europa Press Sports/GettyImages

Estaba llamado a adueñarse de un puesto en el centro del campo del Real Madrid y no ha tenido buenas actuaciones en este 2025. Su valor en el mercado comenzó en los 80 millones de euros y ya ha bajado hasta los 60, en un declive muy pronunciado para un jugador tan joven. Se esperaba que tomara más protagonismo con el retiro de Toni Kroos pero no fue así.

8. Gavi

Gavi | NurPhoto/GettyImages

El futbolista del FC Barcelona sigue en el viacrucis que ha sido las lesiones y apenas ha disputado 2 partidos con el Barça en todo el 2025. En septiembre volvió después de una operación de rodilla y recayó de su lesión, algo que no estaba en los planes del Barcelona. Fue una precoz estrella del club catalán, pero su fuego se ha ido apagando debido a los continuos problemas físicos que ha tenido y, nuevamente, el 2025 no fue su año.

7. Santiago Giménez

Santiago Giménez | DeFodi Images/GettyImages

El delantero mexicano teme perderse el Mundial por una lesión que sufrió con el AC Milán en días recientes. Sin embargo, eso no ha impedido que los críticos le pongan el ojo al atacante, ya que no consiguió anotar en 9 partidos con el club rossonero en esta campaña. De hecho, el Milán le buscó sustituto y consiguieron los servicios del alemán Niclas Fulkrug.

6. Rasmus Højlund

Rasmus Højlund | Visionhaus/GettyImages

Llegó al Manchester United con bombos y platillos, llamado a ser el delantero que sacara al club del mal momento. Sin embargo, a pesar de mostrar ímpetu y ganas de hacer las cosas bien, el año de Rasmus Højlund no ha sido bueno. Fue cedido al Napoli, tras no encontrar minutos en el cuadro dirigido por Ruben Amorim.

5. Dusan Vlahović

Dusan Vlahović | Image Photo Agency/GettyImages

Dusan Vlahović tiene tres goles en 13 compromisos para la Juventus en esta temporada. Sus números son bastante lejanos a las expectativas que se tenían en un principio, cuando el club invirtió buena parte de su presupuesto para conseguir sus servicios. Su valor en el mercado ha bajado hasta los 35 millones de euros y, hasta ahora, ha sido una mala inversión para la Juve.

4. Ronald Araújo

Ronald Araújo | Pedro Salado/GettyImages

El central uruguayo ha tenido un año para el olvido y se ha tenido que alejar del FC Barcelona por problemas de salud mental. Sus errores garrafales en partidos de suma importancia desencadenaron los problemas que ahora sufre el internacional charrúa. Es uno de los capitanes del Barça, pero dentro del campo no lo ha demostrado. Muchos analistas creen que dejará el club en el 2026.

3. Alexander Isak

Alexander Isak | Marc Atkins/GettyImages

El sueco tuvo un gran primer semestre de 2025 y, desde que fichó por el Liverpool, siendo el jugador más caro en la historia del club, su rendimiento ha bajado considerablemente. Tiene 10 partidos y apenas 2 goles anotados, cifras lejanas a las que dejó en el Newcastle United. Su fichaje le costó al club 150 millones de euors, así que se le debe exigir más. El pasado fin de semana se lesionó después de marcar y estará algunas semanas fuera de acción.

2. Phil Foden

Phil Foden | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El extremo ha perdido influencia en el juego del Manchester City. Después de ser galardonado en la temporada anterior como el mejor jugador de la Premier League, el segundo semestre del 2025 ha sido toda una pesadilla para el jugador del cuadro ciudadano. El técnico del equipo, Pep Guadiola, ha utilizado otras variantes, algo que pocos podían pensar después de las grandes actuaciones de Foden en los últimos años.

1. Vinicius Jr.

Vinicius Jr. | NurPhoto/GettyImages

El brasileño vive el peor momento de su carrera. Después de pelear por el Balón de Oro en 2024, el extremo se ha venido a pique. Tiene 12 partidos sin anotar con la camisa merengue y ya se empiezan a escuchar abucheos en el Santiago Bernabéu cada vez que toca la pelota. Aunque todavía es un jugador desequilibrante, su falta de gol y de asistencias hacen que su situación sea preocupante. No fue un buen año para el dorsal 7 del Madrid.