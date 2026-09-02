Los 10 jugadores mejor pagados del Arsenal - rankeados

El Arsenal es el vigente campeón de la Premier League y demoró más de 20 años en regresar a dicho trono, por lo que para lograrlo sabían que tenían que invertir y fuerte tanto en fichajes como en contratos.

Los Gunners intentarán en esta temporada 2026/27 conservar la gloria en el medio local y competir en el más alto nivel en la UEFA Champions League, donde se quedó con la espina en la última campaña llegando a la final y perdiéndola por penales con el PSG.

A continuación, el top 10 de los mejores pagos del plantel del Arsenal.

10. Ben White

Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | David Price/GettyImages

Con su llegada en julio de 2021, White es uno de los futbolistas de este ranking que hace más tiempo está en el club. Alcanzó finales y fue parte de numerosos planteles antes de llegar a la gloria local en la última temporada.



En la campaña pasada jugó 30 partidos, con un tanto y dos asistencias. En lo que va de la 2026/27 disputó todos los minutos posibles.



Salario bruto anual: €11.415.815

Salario neto anual: €6.275.771

9. Gabriel Magalhaes

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27 | Nigel French/Allstar/GettyImages

El brasileño es uno de los pilares defensivos del equipo de Mikel Arteta junto con William Saliba y tiene bien ganado su lugar en este ranking de salarios.



En la última temporada tuvo un brillante ejercicio, aunque quedó marcado por errar el penal que le dio la UEFA Champions League al PSG. Jugó 51 partidos, con cuatro goles y cinco asistencias.



Salario bruto anual: €12.176.870

Salario neto anual: €6.697.278

8. Eberechi Eze

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Llegó al Arsenal tras hacer historia con el Crystal Palace y se posicionó rápidamente como una de las figuras del plantel, siendo importante para la consagración en la Premier League.



En la 2025/26 jugó 54 partidos, con 10 tantos y seis pases gol.



Salario bruto anual: €13.698.978

Salario neto anual: €7.540.292

7. Gabriel Martinelli

Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season Friendly | Marc Atkins/GettyImages

El extremo brasileño fue igual o más importante que Eze para Arteta en la temporada 2025/26, con un rol goleador fundamental en la UEFA Champions League.



En el acumulado de la campaña pasada dijo presente en 53 partidos, con 11 goles y siete asistencias.



Salario bruto anual: €13.698.978

Salario neto anual: €7.540.292

6. Viktor Gyökeres

Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season Friendly | Marc Atkins/GettyImages

El centrodelantero sueco llegó desde el Sporting de Lisboa el verano pasado para intentar generar una especie de Némesis para Erling Haaland, y si bien no logró números similares ha sido realmente importante para el equipo campeón.



Jugó 55 partidos en la 2025/26, con 21 goles y tres asistencias para los ganadores de la Premier League.



Salario bruto anual: €15.221.087

Salario neto anual: €8.371.598

5. William Saliba

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Europa Press Sports/GettyImages

El otro defensor top que tiene el Arsenal es el internacional francés William Saliba, que tuvo una temporada imperial en la 2025/26 siendo fundamental para Mikel Arteta.



Jugó un total de 50 partidos, con un tanto y una asistencia. Su aporte fue mucho más grande que las estadísticas.



Salario bruto anual: €17.504.250

Salario neto anual: €9.624.410

4. Martin Odegaard

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27 | Marc Atkins/GettyImages

El internacional noruego es uno de los capitanes y máximos referentes del Arsenal, y lógicamente gana en consecuencia. Llegó en agosto de 2021 y tiene contrato hasta mediados de 2028.



En la 2025/26 jugó 36 partidos, con un gol y ocho asistencias. A pesar de estos números, fue indudablemente la manija futbolística del equipo campeón.



Salario bruto anual: €18.265.304

Salario neto anual: €10.045.917

3. Declan Rice

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27 | Marc Atkins/GettyImages

El mediocampista ex West Ham es otro de los referentes del plantel y hasta rozó estar en camino al Balón de Oro, perdiendo terreno en este aspecto por su flojo Mundial 2026.



En la última temporada jugó 55 partidos, con cinco tantos y once asistencias.



Salario bruto anual: €18.265.304

Salario neto anual: €10.045.917

2. Kai Havertz

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27 | Marc Atkins/GettyImages

El internacional alemán, cuando está sano, es una de las figuras de la Premier League. Ahora está en un gran momento y arrancó la temporada 2026/27 anotando.



En el ejercicio pasado sumó solamente 24 partidos, con siete goles y cinco asistencias.



Salario bruto anual: €20.091.835

Salario neto anual: €11.052.851

1. Bukayo Saka

Arsenal FC v Southampton FC - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Es el joven que vino desde la cantera a revolucionar el primer equipo, llegando a posicionarse como una de las máximas estrellas del plantel y una fija en la selección de Inglaterra.



En la temporada 2025/26 jugó 49 partidos, con 11 goles y nueve pases gol.



Salario bruto anual: €22.831.631

Salario neto anual: €12.563.251

Jugador Salario bruto anual Salario neto anual Bukayo Saka €22.831.631 €12.563.251 Kai Havertz €20.091.835 €11.052.851 Declan Rice €18.265.304 €10.045.917 Martin Odegaard €18.265.304 €10.045.917 William Saliba €17.504.250 €9.624.410 Viktor Gyökeres €15.221.087 €8.371.598 Gabriel Martinelli €13.698.978 €7.540.292 Eberechi Eze €13.698.978 €7.540.292 Gabriel Magalhaes €12.176.870 €6.697.278 Ben White €11.415.815 €6.275.771

Fuente: Capology