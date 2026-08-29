Los 10 jugadores mejor pagados del Manchester City - rankeados

El Manchester City tuvo un movido arranque de temporada, con un resultado bueno y uno malo: cayeron por goleada ante el Arsenal en la Community Shield, que da inicio a la campaña del fútbol inglés, aunque lograron, transpirando bastante, debutar con victoria frente al Bournemouth por la Premier League.

Intentarán competir mano a mano con los Gunners por el título local, mientras que en la UEFA Champions League buscarán ser protagonistas a pesar de su momento de reconstrucción tras la salida de Pep Guardiola.

A continuación, el top 10 de los mejores pagos del plantel del Manchester City.

10. Antoine Semenyo

Manchester City v Bournemouth - Premier League - Etihad Stadium | Nick Potts - PA Images/GettyImages

El ghanés llegó desde el Brentford a principios de año y su impacto en el club fue inmediato, acoplándose a la idea de manera perfecta y aportando lo suyo: goles.



Salario bruto anual: €11.415.815

Salario neto anual: €6.275.771

9. Rayan Cherki

Manchester City v Arsenal - FA Community Shield - Principality Stadium | Nick Potts - PA Images/GettyImages

El talentoso volante ofensivo francés es otro que llegó en el último tiempo, aunque jugó menos que Semenyo. Fue importante en la temporada pasada, pero todavía no logra alzarse como indiscutido dentro del parado inicial de Maresca.



Salario bruto anual: €13.698.978

Salario neto anual: €7.540.292

8. Marc Guéhi

Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community Shield | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Fue una de las figuras del Crystal Palace campeón de la FA Cup 2024/25 y su fichaje fue codiciado por varios clubes grandes del país, decantándose por el Manchester City en enero de este año.



Salario bruto anual: €18.265.304

Salario neto anual: €10.045.917

7. Elliot Anderson

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Michael Steele/GettyImages

Fue el fichaje estelar de este mercado de fichajes para ellos, arrebatándoselo a otros grandes del continente pagando una cifra aplastante de 135 millones de euros y dándole el séptimo mejor contrato de la plantilla. Ahora, a demostrar.



Salario bruto anual: €18.265.304

Salario neto anual: €10.045.917

6. Rúben Dias

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Es uno de los históricos del plantel del City, permaneciendo en el club de manera ininterrumpida desde septiembre de 2020. Fue protagonista en los grandes logros de la institución y, por ende, cobra en consecuencia.



Salario bruto anual: €19.026.359

Salario neto anual: €10.467.424

5. Josko Gvardiol

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Naomi Baker/GettyImages

Llegó como promesa y se afianzó, aunque nunca descolló ni demostró un nivel superlativo. A pesar de eso, jugó muchos partidos y su presencia en este ranking difícilmente se pueda discutir, aunque si su posición en el mismo.



Salario bruto anual: €19.026.359

Salario neto anual: €10.467.424

4. Gianluigi Donnarumma

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Supo ser un fichaje estelar cuando lo sacaron del PSG y, para tentarlo, había que ponerle un buen contrato sobre la mesa. Ha aportado lo suyo, aunque con él en el arco el club no ha conseguido cosas fuera de lo común.



Salario bruto anual: €19.939.624

Salario neto anual: €10.970.891

3. Jack Grealish

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Llegó como figura en agosto de 2021 proveniente del Aston Villa y tuvo grandes momentos en el City, aunque de a poco fue cayendo. Llegó a irse a préstamo al Everton, aunque ahora parece estar ante una nueva oportunidad de romperla de la mano de Enzo Maresca.



Salario bruto anual: €21.005.100

Salario neto anual: €11.556.318

2. Phil Foden

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Es el joven maravilla del club y su explosión también se vio reflejada en su contrato, aunque no alcanzó el nivel de una estrella superlativa en la plantilla del City. Es un valor importante para ellos, aunque su posición en el ranking puede ser cuestionada.



Salario bruto anual: €21.309.522

Salario neto anual: €11.720.237

1. Erling Haaland

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

El noruego es la estrella absoluta del plantel y está justificado que gane más del doble que el segundo mejor pago. Además de aportar goles, ayuda para el marketing y es frecuentemente buscado por clubes como el Real Madrid.



Salario bruto anual: €35.273.805

Salario neto anual: €29.306.447

Jugador Salario bruto anual Salario neto anual Erling Haaland €35.273.805 €29.306.447 Phil Foden €21.309.522 €11.720.237 Jack Grealish €21.005.100 €11.556.318 Gianluigi Donnarumma €19.939.624 €10.970.891 Josko Gvardiol €19.026.359 €10.467.424 Rúben Dias €19.026.359 €10.467.424 Elliot Anderson €18.265.304 €10.045.917 Marc Guéhi €18.265.304 €10.045.917 Rayan Cherki €13.698.978 €7.540.292 Antoine Semenyo €11.415.815 €6.275.771

Fuente: Capology

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