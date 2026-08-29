Los 10 jugadores mejor pagados del Manchester City - rankeados
El Manchester City tuvo un movido arranque de temporada, con un resultado bueno y uno malo: cayeron por goleada ante el Arsenal en la Community Shield, que da inicio a la campaña del fútbol inglés, aunque lograron, transpirando bastante, debutar con victoria frente al Bournemouth por la Premier League.
Intentarán competir mano a mano con los Gunners por el título local, mientras que en la UEFA Champions League buscarán ser protagonistas a pesar de su momento de reconstrucción tras la salida de Pep Guardiola.
A continuación, el top 10 de los mejores pagos del plantel del Manchester City.
10. Antoine Semenyo
El ghanés llegó desde el Brentford a principios de año y su impacto en el club fue inmediato, acoplándose a la idea de manera perfecta y aportando lo suyo: goles.
Salario bruto anual: €11.415.815
Salario neto anual: €6.275.771
9. Rayan Cherki
El talentoso volante ofensivo francés es otro que llegó en el último tiempo, aunque jugó menos que Semenyo. Fue importante en la temporada pasada, pero todavía no logra alzarse como indiscutido dentro del parado inicial de Maresca.
Salario bruto anual: €13.698.978
Salario neto anual: €7.540.292
8. Marc Guéhi
Fue una de las figuras del Crystal Palace campeón de la FA Cup 2024/25 y su fichaje fue codiciado por varios clubes grandes del país, decantándose por el Manchester City en enero de este año.
Salario bruto anual: €18.265.304
Salario neto anual: €10.045.917
7. Elliot Anderson
Fue el fichaje estelar de este mercado de fichajes para ellos, arrebatándoselo a otros grandes del continente pagando una cifra aplastante de 135 millones de euros y dándole el séptimo mejor contrato de la plantilla. Ahora, a demostrar.
Salario bruto anual: €18.265.304
Salario neto anual: €10.045.917
6. Rúben Dias
Es uno de los históricos del plantel del City, permaneciendo en el club de manera ininterrumpida desde septiembre de 2020. Fue protagonista en los grandes logros de la institución y, por ende, cobra en consecuencia.
Salario bruto anual: €19.026.359
Salario neto anual: €10.467.424
5. Josko Gvardiol
Llegó como promesa y se afianzó, aunque nunca descolló ni demostró un nivel superlativo. A pesar de eso, jugó muchos partidos y su presencia en este ranking difícilmente se pueda discutir, aunque si su posición en el mismo.
Salario bruto anual: €19.026.359
Salario neto anual: €10.467.424
4. Gianluigi Donnarumma
Supo ser un fichaje estelar cuando lo sacaron del PSG y, para tentarlo, había que ponerle un buen contrato sobre la mesa. Ha aportado lo suyo, aunque con él en el arco el club no ha conseguido cosas fuera de lo común.
Salario bruto anual: €19.939.624
Salario neto anual: €10.970.891
3. Jack Grealish
Llegó como figura en agosto de 2021 proveniente del Aston Villa y tuvo grandes momentos en el City, aunque de a poco fue cayendo. Llegó a irse a préstamo al Everton, aunque ahora parece estar ante una nueva oportunidad de romperla de la mano de Enzo Maresca.
Salario bruto anual: €21.005.100
Salario neto anual: €11.556.318
2. Phil Foden
Es el joven maravilla del club y su explosión también se vio reflejada en su contrato, aunque no alcanzó el nivel de una estrella superlativa en la plantilla del City. Es un valor importante para ellos, aunque su posición en el ranking puede ser cuestionada.
Salario bruto anual: €21.309.522
Salario neto anual: €11.720.237
1. Erling Haaland
El noruego es la estrella absoluta del plantel y está justificado que gane más del doble que el segundo mejor pago. Además de aportar goles, ayuda para el marketing y es frecuentemente buscado por clubes como el Real Madrid.
Salario bruto anual: €35.273.805
Salario neto anual: €29.306.447
Jugador
Salario bruto anual
Salario neto anual
Erling Haaland
€35.273.805
€29.306.447
Phil Foden
€21.309.522
€11.720.237
Jack Grealish
€21.005.100
€11.556.318
Gianluigi Donnarumma
€19.939.624
€10.970.891
Josko Gvardiol
€19.026.359
€10.467.424
Rúben Dias
€19.026.359
€10.467.424
Elliot Anderson
€18.265.304
€10.045.917
Marc Guéhi
€18.265.304
€10.045.917
Rayan Cherki
€13.698.978
€7.540.292
Antoine Semenyo
€11.415.815
€6.275.771
Fuente: Capology
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo