Los 10 jugadores que anotaron 12 o más goles en una temporada de Champions League

La temporada 2025/26 de la UEFA Champions League sigue su curso y una vez concluida la fase de liga, el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha marcado 13 goles con lo que ha ingresado a la lista de futbolistas que han marcado 12 o más goles en una misma temporada.

El goleador galo se ha unido al selecto grupo de goleadores que han destrozado redes en la Copa de Europa en una misma edición con 12 o más dianas, grupo que seguramente irá en aumento de manera considerable en los próximos años dado el incremento de partidos en el torneo con el cambio de formato desde la campaña anterior.

A continuación, hacemos mención de cada uno de jugadores que pudieron lograr este hito al menos una vez, aunque algunos lo consiguieron varias ocasiones.

✅ Kylian Mbappe becomes just the TENTH player to score 𝟏𝟐+ goals in a single UCL season:



🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇦🇷 Lionel Messi

🇵🇱 Robert Lewandowski

🇳🇱 Ruud van Nistelrooy

🇩🇪 Mario Gomez

🇫🇷 Karim Benzema

🇳🇴 Erling Haaland

🇬🇳 Serhou Guirassy

🇧🇷 Raphinha

🇫🇷 Kylian Mbappe 🆕 pic.twitter.com/ZWPV834gmL — Prime Video Sport UK (@primevideosport) January 28, 2026

1. Cristiano Ronaldo (5 veces)

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico de la UCL co 140 goles | Angel Martinez - Real Madrid/GettyImages

Cristiano Ronaldo es el rey absoluto en este ranking, lográndolo cinco veces con el Real Madrid, demostrando su dominio en la década de 2010. Además, ostentando el récord de 17 goles en una sola campaña.



Temporada 2013-14: 17 goles con Real Madrid (récord histórico). Incluyó un gol clave en la final contra el Atlético de Madrid, ayudando a ganar la Décima Champions.



Temporada 2015-16: 16 goles con Real Madrid. Marcó en todas las rondas eliminatorias, incluido un hat-trick al Wolfsburg en cuartos, clave para la Undécima.



Temporada 2017-18: 15 goles con Real Madrid. Anotó en todos los partidos de fase de grupos y dos en la final contra el Liverpool, logrando el tercer título consecutivo.



Temporada 2016-17: 12 goles con Real Madrid. Destacó con cinco goles en semis contra el Atlético, ayudando a retener el título.



Temporada 2012-13: 12 goles con Real Madrid. Incluyó un hat-trick al Ajax, aunque el Madrid cayó en semis ante el Dortmund.

2. Lionel Messi (3 veces)

Lionel Messi es el segundo máximo goleador histórico de la UCL | LLUIS GENE/GettyImages

Lionel Messi lo consiguió tres veces con el Barcelona, en sus años de máximo esplendor y época dorada blaugrana. El mejor futbolista de la historia supo echarse al equipo culé a los hombros aún y en las peores etapas del club.



Temporada 2011-12: 14 goles con Barcelona. Incluyó cinco goles en un partido contra el Bayer Leverkusen, aunque cayeron en semis ante el Chelsea.



Temporada 2018-19: 12 goles con Barcelona. Lideró la tabla, con goles clave en semis contra el Liverpool, pero sufrieron una remontada épica.



Temporada 2010-11: 12 goles con Barcelona. Ayudó a ganar el título, con un gol icónico en semis contra el Real Madrid.

3. Robert Lewandowski (2 veces)

Lewa sigue en activo en el torneo europeo a sus 37 años y sigue aumentado sus números | CHRISTOF STACHE/GettyImages

Robert Lewandowski lo hizo dos veces con el Bayern Múnich, destacando su letalidad en el conjunto teutón que ha poseído de los mejores planteles de la historia y que se ha mantenido como un principal candidato al título durante muchos años consecutivos.



Temporada 2019-20: 15 goles con Bayern Múnich. Marcó en todos los partidos que jugó, incluido la final contra el PSG, clave para el triplete del Bayern.



Temporada 2021-22: 13 goles con Bayern Múnich. Incluyó un hat-trick al Benfica, aunque cayeron en cuartos ante el Villarreal.

4. Ruud van Nistelrooy

Ruud van Nistelrooy cumplió la cuota en una edición con el Man United | Mark Leech/Offside/GettyImages

Ruud van Nistelrooy lo logró una vez con el Manchester United, en su época marcó un precedente para los atacantes neerlandeses.



Temporada 2002-03: 12 goles con Manchester United. Incluyó cuatro al Bayer Leverkusen, llevando al United a cuartos (cayeron ante el Real Madrid). Fue un récord para jugadores holandeses en su momento.

5. Mario Gómez

Mario Gómez era un potente y portentoso goleador alemán | Stuart Franklin/GettyImages

El gran Super Mario alcanzó esta marca una vez con el Bayern Múnich. Cómo olvidar a este entrañable portento de goleador en su mejor etapa con los bávaros.



Temporada 2011-12: 12 goles con Bayern Múnich. Marcó cuatro al Basel en un partido, ayudando a llegar a la final (perdieron en penales contra el Chelsea en casa).

6. Karim Benzema

Karim Benzema fue clave en la consecución de varias Champions del Real Madrid | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El Balón de Oro francés lo consiguió una vez con el Real Madrid, asumiendo el liderazgo tras la salida de Cristiano Ronaldo. Destacó en esa campaña siendo reconocido como el mejor jugador del año.



Temporada 2021-22: 15 goles con Real Madrid. Brilló con hat-tricks consecutivos ante PSG y Chelsea en eliminatorias, clave para la Decimocuarta Champions en una campaña llena de remontadas.

7. Erling Haaland

Erling Haaland seguramente sumará más ediciones cumpliendo la cuota de 12 goles o más | James Gill - Danehouse/GettyImages

Erling Haaland lo hizo una vez con el Manchester City, en su primera temporada con el club. El 'Androide' es un rompe redes siendo tan joven y seguramente tendrá más campañas registrando 12 goles o más a lo largo de su carrera e inclusive llegará a disputar el goleo histórico con Cristiano, Messi y quienes se vayan sumando como Mbappé.



Temporada 2022-23: 12 goles con Manchester City. Incluyó cinco goles en un partido contra el RB Leipzig, ayudando al City a ganar su primera Champions.

8. Serhou Guirassy

Serhou Guirassy sorprendió en la edición 2024-25 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Serhou Guirassy lo logró una vez con el Borussia Dortmund, en una campaña explosiva tras su llegada del Stuttgart. Sorprendió a propios y extraños por su olfato goleador y su elevado nivel de juego.



Temporada 2024-25: 13 goles con Borussia Dortmund (compartió el campeonato de goleo con Raphinha). Incluyó un hat-trick al Barcelona en cuartos; Dortmund llegó a cuartos y él rompió récords del club y para jugadores africanos.

9. Raphinha

Raphinha logró la cifra en la temporada 2024-25 | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

Raphinha alcanzó esta cifra una vez con el Barcelona, destacando en el nuevo formato de liga que entró en vigor en el curso 2024-25, siendo uno de los mejores jugadores del torneo, pero que no pudo ser reconocido individualmente al ser eliminado junto a los culés en las semifinales frente al Inter de Milán.



Temporada 2024-25: 13 goles con Barcelona (compartido con Guirassy). Sumó ocho asistencias (21 contribuciones totales, récord), llevando al Barça lejos en el torneo, aunque sin título.

10. Kylian Mbappé

Kylian Mbappé consiguió la marca en su primer campaña como merengue | FILIPE AMORIM/GettyImages

Kylian Mbappé lo ha conseguido por primera vez con el Real Madrid, en su primera temporada en el club en una campaña en donde se encuentra encendido como no lo estuvo en el PSG.



Temporada 2025-26: 13 goles con Real Madrid (en la fase de liga, récord para esa etapa). Incluyó múltiples dobletes y un hat-trick rapidísimo (segundo más rápido en la historia de la competición), liderando la tabla de goleadores hasta ahora (con 13 en siete u ocho partidos, según las fuentes). Ayudó al Madrid pese a algunos tropiezos del equipo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE