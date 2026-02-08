Los 10 jugadores que han salido del América por la puerta de atrás

El Club América es el más laureado del fútbol mexicano y como uno de los equipos más grandes y con mayor inversión en México, ha tenido varios jugadores que generaron grandes expectativas, pero terminaron decepcionando, ya sea por bajo rendimiento, lesiones, indisciplina o falta de adaptación.

Estos casos suelen recordarse como "fichajes fallidos" o jugadores que "salieron mal" de la institución, a menudo por la puerta trasera, sin títulos o con críticas fuertes de la afición.

A continuación, te dejamos con una lista de los más recordados.

1. Djalminha

El mediocampista brasileño era talentoso, hijo de Djalma Santos. Brilló en Flamengo, Palmeiras y Deportivo La Coruña (campeón Liga 2000, Copa del Rey).



Llegó al América en Apertura 2004 (33 años) como estrella europea, debutando con gol. Pero fracaso con cinco juegos, un gol (170 minutos), lesiones y conflictos (exigió titularidad, corrieron DT). Rescindió a 10 jornadas, retirándose. Su carácter conflictivo opacó su talento; en América, es el "bombazo que no explotó".

2. Lucas Castromán

El mediocampista ofensivo con paso por Vélez Sarsfield (debut 1997, campeón 1998) y Lazio (Italia, donde brilló 2001-2004 con goles clave).



Fichó por América en julio de 2007 por 3 millones de euros, con expectativas altas por su experiencia europea.



Sin embargo, fue un fiasco: 12 partidos (527 minutos), cero goles, indisciplina y expulsión en final de Copa Sudamericana (perdida vs. Arsenal de Sarandi). Culpó al DT Brailovsky por malas decisiones y salió tras seis meses a Boca Juniors.

3. Richard Núñez

'Me arrepiento de haber dejado al Cruz Azul para jugar en América': Richard Núñez a RÉCORD http://t.co/pBuGPayKXW pic.twitter.com/y7GWAKV3uN — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 25, 2015

El delantero uruguayo con éxito en Grasshoppers (Suiza) y Cruz Azul (México, 2005-2007, donde anotó más de 20 goles).



Llegó al América en 2008 tras brillar en el rival Cruz Azul, generando controversia, siendo fue parte del peor torneo del club (último lugar Clausura 2008).



Tuvo un rendimiento bajo con pocos goles, no se adaptó y sintió las críticas. Admitió que fue un error apresurado, no disfrutó y se arrepiente de dejar Cruz Azul.

4. Jean Beausejour

El lateral/mediocampista versátil chileno de ascendencia cubana fue parte del Servette (Suiza), Gent (Bélgica), O'Higgins.



Fichó por América en diciembre 2008 por 3.5 años. Jugó 45 partidos (2009-2010), tres goles, participando en Liga MX y Libertadores, pero irregular y sin títulos. No fue estrella, saliendo en 2010 a Birmingham City (Inglaterra). En América, pasó sin gloria, como decepción moderada.

5. Oswaldo Vizcarrondo

El defensor central venezolano con experiencia en Caracas FC, Once Caldas y Nantes. Llegó al América en Clausura 2012 como "bomba" de Miguel Herrera, costando millones.



Sin embargo, fracasó con 12 juegos (786 minutos), desapareció en Liguilla, sin consolidarse y salió tras una temporada.



Después, jugó en Lanús, Metz; se retiró en 2020. Ahora, DT interino de Venezuela (2026), tras fracaso de Batista. Su paso por Coapa es olvidado como error defensivo.

6. Narciso Mina

El delantero goleador en Barcelona SC (campeón 2012 y marcó 30 goles). Arribó al América en 2013 como sucesor de Chucho Benítez, con bombo y platillo por su olfato goleador.



Pero falló: errores clave en final Apertura 2013 vs. León (perdida bicampeonato), bajo rendimiento (pocos goles en más de 20 juegos). Competencia con Raúl Jiménez lo relegó.

7. Jérémy Ménez

El atacante francés tuvo una carrera europea destacada en clubes como Sochaux, Mónaco, Roma, PSG y Milán, con títulos en Francia y convocatorias a la selección gala.



Conocido por su técnica y velocidad, pero también por lesiones y problemas de disciplina.



Arribó al América en enero de 2018 como "fichaje bomba" por unos 3-4 millones de euros, ilusionando a la afición con su cartel de estrella. (Fue comparado y le hicieron una campaña de competencia con su compatriota André-Pierre Gignac que la rompió en México por los medios).



Sin embargo, su paso (2018-2019) fue un fracaso: jugó solo 31 partidos (muchos como suplente), anotó cinco goles y dio cuatro asistencias, mermado por lesiones recurrentes (como una rotura de ligamento), conflictos con el DT Miguel Herrera y falta de compromiso.



Además, admitió públicamente que "durmió tres años" en México, sin adaptarse al fútbol local ni a situaciones personales. Salió en agosto de 2019 rumbo a Reggina en Italia.

8. Nicolás Castillo

Antes de llegar al Club América, el delantero chileno brilló en Universidad Católica de Chile (donde debutó en 2011 y ganó títulos locales) y en Pumas UNAM (2017-2018), donde anotó 26 goles en 45 partidos, convirtiéndose en ídolo y atrayendo interés europeo.



Emigró al Benfica en Portugal (2018-2019), pero con poco impacto (solo 269 minutos sin goles).



Regresó al fútbol mexicano con el América en enero de 2019 como un fichaje estelar por unos 7-8 millones de dólares, con expectativas altas tras su éxito en Pumas (rival odiado), y un salario de hasta 7 millones de pesos mensuales.



Se esperaba que formara una dupla letal con otros delanteros, pero su rendimiento fue decepcionante: jugó alrededor de 20-25 partidos en total, con pocos goles, afectado por lesiones constantes, culminando en una trombosis grave en 2020 que lo dejó fuera por más de un año.



Su actitud y bajo aporte generaron críticas; en 2021, el DT Santiago Solari lo notificó que no entraba en planes, y salió libre tras rescisión.

9. Giovani dos Santos

Fue un talento precoz: canterano del Barcelona (debut 2007), jugó en Tottenham, Ipswich, Galatasaray, Racing Santander, Mallorca y LA Galaxy (donde brilló con 28 goles en 88 juegos). Figura en la Selección Mexicana (campeón Sub-17 2005, Oro Olímpico 2012).



Llegó al América en julio de 2019 como "sueño cumplido" (su padre Zizinho jugó ahí), con un contrato de 3 millones de dólares anuales y el dorsal 10, esperando ser referente.



Pero su rendimiento fue pobre: 42 partidos, cuatro goles y dos asistencias en dos años, afectado por lesiones crónicas y bajo nivel.



No se consolidó, y en junio de 2021 salió al finalizar contrato, sin renovar y terminó colgando los botines de manera prematura.

10. Allan Saint-Maximin

El extremo veloz francés con paso por Mónaco, Nice, Newcastle (Premier League) y Al Ahli (Arabia). Fue fichado por América en agosto 2025 por 13 millones de dólares (el más caro recientemente).



No obstante, tuvo un rendimiento bajo: 15 juegos, tres goles, dos asistencias en Apertura 2025 y Clausura 2026, sin adaptación plena. Admitió no estar en su mejor versión. Salió en febrero 2026 por rescisión, citando problemas personales (racismo a sus hijos).

