Los 10 máximos goleadores de las 5 grandes ligas de Europa en la temporada 2025/26
Progresivamente, las ligas europeas van comenzando y dando sus primeros pasos en esta temporada 2025/2026. La Premier League, LaLiga y la Ligue 1 son las que ya han iniciado en la búsqueda de un nuevo campeón.
Por esto, iremos repasando semana a semana a los goleadores de estas ligas tan importantes y mueven tanta pasión alrededor del mundo: nombres como Haaland, Lewandoski, Mbappe y Gyokeres van a ser moneda corriente en este listado, peleando palmo a palmo por la Bota de Oro al cierre de la presente temporada, previsto para fines de mayo de 2026, teniendo en cuenta la disputa de la Copa del Mundo.
5. Adrián Liso (3)
El Getafe ha empezado la temporada con buenpie, lleva dos victoria en tres partidos, en parte gracias a los goles de Adrián Liso.
4. Tajon Buchanan (3)
También con 3 goles en las tres primeras jornadas está el jugador del Villarreal, Tajon Buchanan. El delantero canadiense está siendo una de las mejores sensaciones en este inicio de temporada.
3. Harry Kane (3 goles)
Harry Kane y el Bayern Múnich comenzaron la Bundesliga 2025/26 por todo lo alto. Los alemanes golearon 6-0 al Leipzig en la 1ª jornada en un partido en el que el delantero inglés anotó un hat-trick.
2. Erling Haaland (3)
¿Volvió la Bestia? La mejor respuesta de su equipo para Pep Guardiola es el doblete de Erlig Haaland tras el 4-0 ante Wolves del Manchester City. En la segunda jornada frente al Tottenham cayeron 2-0, por lo que el noruego no vio portería.
1. Kylian Mbappé (3 goles)
El crack francés es el ganador de la última Bota de Oro y esta temporada quiere repetir. Mbappé anotó el único gol del Madrid en la victoria frente a Osasuna, y ante el Oviedo sentenció el partido con un doblete.
Jugador
Club
Goles
Kylian Mbappé
Real Madrid
3
Erling Haaland
Manchester City
3
Harry Kane
Bayern Múnich
3
Tajon Buchanan
Villarreal
3
Adrián Liso
Getafe
3
Michael Olise
Bayern Múnich
3
João Neves
PSG
3
Serhou Guirassy
Borussia Dortmund
3
Ilan Kebbal
París FC
3
Ousmane Dembélé
PSG
3
