Los 10 máximos goleadores latinos de la historia de la Premier League

Si bien el fútbol inglés tiene una historia espectacular por si mismo, es imposible negar que varios futbolistas latinoamericanos han hecho historia en dicha liga y forman parte de los rankings más importantes de la misma.

A continuación, repasamos los diez máximos goleadores latinos de la historia de la Premier League.

10. Javier 'Chicharito' Hernández

Chelsea v Manchester United - FA Community Shield | Richard Heathcote - The FA/GettyImages

Chicharito es uno de los principales futbolistas mexicanos del pasado reciente y su carrera en la Premier League, vistiendo la camiseta del Manchester United, fue gloriosa con varios títulos y una interesante cantidad de goles marcados entre 2010 y 2015.



Goles: 53

9. Diego Costa

Chelsea v Everton - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

El Lagarto llegó a Stamford Bridge a mediados de 2014 tras un excelente paso por el Atlético de Madrid e hizo valer cada uno de los 38 millones de euros que costó su ficha.



Goles: 53

8. Alexis Sánchez

Arsenal v AFC Bournemouth - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

El chileno está cerrando una carrera envidiable: jugó en clubes como Manchester United, Arsenal, Inter de Milán y FC Barcelona. Además, anotó en 2015 el penal que le dio la primera Copa América a su selección. Jugador de época para el fútbol sudamericano.



Goles: 63

7. Raúl Jiménez

West Ham United v Fulham - Premier League - London Stadium | Nigel French - PA Images/GettyImages

Con su último tanto superó al chileno y sigue agrandando su figura en el fútbol inglés vistiendo la camiseta del Fulham. Está a cinco goles de alcanzar a un histórico y sueña con hacerlo pronto.



Goles: 64

6. Luis Suárez

Liverpool v Everton - Premier League | Andrew Powell/GettyImages

El uruguayo es sinónimo de gol, siendo uno de los máximos referentes del fútbol sudamericano en las últimas dos décadas. Actualmente rompe redes en el Inter Miami, donde se consagró campeón de la MLS, pero supo tener un excelente paso por el Liverpool.



Goles: 69

5. Richarlison

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-BRENTFORD | HENRY NICHOLLS/GettyImages

Richarlison de Andrade es uno de los principales personajes de la Premier League, con una calidad increíble y un carisma particular. Adorado en el Tottenham y temido por los rivales.



Goles: 71

4. Gabriel Jesús

Arsenal FC v Crystal Palace - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

Está regresando tras una dura lesión en su rodilla y puede ser importante para un Arsenal que sueña con volver a levantar el trofeo de la Premier League tras más de dos décadas de sequía.



Goles: 77

3. Roberto Firmino

Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier League | Pool/GettyImages

Bobby fue uno de los principales goleadores de la era Klopp en el Liverpool y es muy querido por los fanáticos Reds. Supo ser campeón inglés, de la UEFA Champions League y del mundo con el equipo del Merseyside.



Goles: 82

2. Carlos Tévez

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MANUTD-DERBY | PAUL BARKER/GettyImages

El Apache protagonizó una de las traiciones más grandes de la historia y divide Manchester en dos: del lado rojo es mala palabra, en la parte celeste es un ídolo. Con ambos equipos fue un ariete temible.



Goles: 84

1. Sergio Agüero

FBL-ENG-PR-MAN CITY-EVERTON-TROPHY | PETER POWELL/GettyImages

El hecho de que le saque 100 goles de diferencia al segundo de la tabla dice absolutamente todo sobre la carrera del Kun en el fútbol inglés. Es el sexto máximo goleador histórico de la Premier League, solamente por detrás de Alan Shearer, Harry Kane, Wayne Rooney, Mohamed Salah y Andy Cole.



Goles: 184

Jugador Nacionalidad Goles Sergio Agüero Argentino 184 Carlos Tévez Argentino 84 Roberto Firmino Brasileño 82 Gabriel Jesús Brasileño 77 Richarlison Brasileño 71 Luis Suárez Uruguayo 69 Raúl Jiménez Mexicano 64 Alexis Sánchez Chileno 63 Diego Costa Brasileño/Español 53 Javier Hernández Mexicano 53

* En negrita, los que todavía juegan en la Premier League

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA PREMIER LEAGUE: