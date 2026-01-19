Los 10 máximos goleadores latinos de la historia de la Premier League
Si bien el fútbol inglés tiene una historia espectacular por si mismo, es imposible negar que varios futbolistas latinoamericanos han hecho historia en dicha liga y forman parte de los rankings más importantes de la misma.
A continuación, repasamos los diez máximos goleadores latinos de la historia de la Premier League.
10. Javier 'Chicharito' Hernández
Chicharito es uno de los principales futbolistas mexicanos del pasado reciente y su carrera en la Premier League, vistiendo la camiseta del Manchester United, fue gloriosa con varios títulos y una interesante cantidad de goles marcados entre 2010 y 2015.
Goles: 53
9. Diego Costa
El Lagarto llegó a Stamford Bridge a mediados de 2014 tras un excelente paso por el Atlético de Madrid e hizo valer cada uno de los 38 millones de euros que costó su ficha.
Goles: 53
8. Alexis Sánchez
El chileno está cerrando una carrera envidiable: jugó en clubes como Manchester United, Arsenal, Inter de Milán y FC Barcelona. Además, anotó en 2015 el penal que le dio la primera Copa América a su selección. Jugador de época para el fútbol sudamericano.
Goles: 63
7. Raúl Jiménez
Con su último tanto superó al chileno y sigue agrandando su figura en el fútbol inglés vistiendo la camiseta del Fulham. Está a cinco goles de alcanzar a un histórico y sueña con hacerlo pronto.
Goles: 64
6. Luis Suárez
El uruguayo es sinónimo de gol, siendo uno de los máximos referentes del fútbol sudamericano en las últimas dos décadas. Actualmente rompe redes en el Inter Miami, donde se consagró campeón de la MLS, pero supo tener un excelente paso por el Liverpool.
Goles: 69
5. Richarlison
Richarlison de Andrade es uno de los principales personajes de la Premier League, con una calidad increíble y un carisma particular. Adorado en el Tottenham y temido por los rivales.
Goles: 71
4. Gabriel Jesús
Está regresando tras una dura lesión en su rodilla y puede ser importante para un Arsenal que sueña con volver a levantar el trofeo de la Premier League tras más de dos décadas de sequía.
Goles: 77
3. Roberto Firmino
Bobby fue uno de los principales goleadores de la era Klopp en el Liverpool y es muy querido por los fanáticos Reds. Supo ser campeón inglés, de la UEFA Champions League y del mundo con el equipo del Merseyside.
Goles: 82
2. Carlos Tévez
El Apache protagonizó una de las traiciones más grandes de la historia y divide Manchester en dos: del lado rojo es mala palabra, en la parte celeste es un ídolo. Con ambos equipos fue un ariete temible.
Goles: 84
1. Sergio Agüero
El hecho de que le saque 100 goles de diferencia al segundo de la tabla dice absolutamente todo sobre la carrera del Kun en el fútbol inglés. Es el sexto máximo goleador histórico de la Premier League, solamente por detrás de Alan Shearer, Harry Kane, Wayne Rooney, Mohamed Salah y Andy Cole.
Goles: 184
Jugador
Nacionalidad
Goles
Sergio Agüero
Argentino
184
Carlos Tévez
Argentino
84
Roberto Firmino
Brasileño
82
Gabriel Jesús
Brasileño
77
Richarlison
Brasileño
71
Luis Suárez
Uruguayo
69
Raúl Jiménez
Mexicano
64
Alexis Sánchez
Chileno
63
Diego Costa
Brasileño/Español
53
Javier Hernández
Mexicano
53
* En negrita, los que todavía juegan en la Premier League
