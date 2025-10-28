Los 10 mayores salarios en el futbol femenino

El fútbol femenino ha visto un crecimiento exponencial en popularidad y apoyo financiero en los últimos años. Este auge ha permitido que varias jugadoras se conviertan en figuras destacadas tanto dentro como fuera del campo, alcanzando salarios y acuerdos de patrocinio impresionantes. Aquí te presentamos a las diez jugadoras de fútbol mejor pagadas del mundo.

1. Aitana Bonmatí

La ganadora del último Balón de Oro tenía que comandar la lista, como la futbolista con mejor salario anual del mundo. La actual jugadora del FC Barcelona tiene una ganancia anual de 1.000.000 de euros, después de su renovación con el club catalán hasta 2028. El Olympique de Lyon y el Chelsea estuvieron detrás de la española, pero decidió quedarse en Barcelona y renovar con el club blaugrana.

2. Alexia Putellas

La española Alexia Putellas es la segunda futbolista mejor pagada del mundo en estos momentos. Según la página web Wage Indicator, tiene un sueldo de 716.151 dólares, lo que serían unos 658.600 euros anuales, que percibe del FC Barcelona. La dos veces ganadora del Balón de Oro femenino es una figura clave tanto en su club como en la selección española.

3. Sam Kerr

Sam Kerr, la delantera australiana del Chelsea, percibe unos 538.000 dólares, aproximadamente 484.000 euros por temporada, según FourFourTwo. Es la gran estrella no solo del Chelsea sino también de la selección australiana, conocida por su capacidad goleadora y su impacto en el campo.

4. Racheal Kundananji

La jugadora de Zambia es una de las mejores futbolistas del mundo y en su actual acuerdo con el Bay FC de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos tiene estipulado un salario de 536.357 dólares. Su potencia en el último cuarto de la cancha la convierten en un talento interesante del fútbol femenino.

5. Keira Walsh

La inglesa Keira Walsh, quien milita actualmente en el Chelsea, tiene un salario anual de 505.420 dólares, unos 465.000 euros, según la página web de las Olimpiadas. Walsh es una de las futbolistas más mediáticas, con más ingresos por publicidad que elevan su salario futbolístico.

6. Ada Hegerberg

La noruega Ada Hegerberg, del Olympique de Lyon, es la sexta jugadora mejor pagada gracias a los 448.560 dólares, unos 412.000 euros, según FourFourTwo. Hegerberg tiene una sobresaliente cifra goleadora de 327 goles en 331 partidos con el Lyon.

7. Marta

La brasileña Marta, una de las leyendas más importantes del fútbol femenino, percibe 434.661 dólares, unos 400.000 euros, en el Orlando Pride de la NWSL. Marta es conocida por sus seis títulos de Jugadora del Año y el récord de goles en un Mundial (17).

8. Wendie Renard

Wendie Renard, también del Lyon, es la octava mejor pagada con unos 402.453 dólares anuales, algo más de 370.000 euros, según publica 888 Sport. La francesa es una de las leyendas de su país, con una impresionante trayectoria en el Lyon que incluye 14 títulos de Liga y ocho Copas de Europa.

9. Christine Sinclair

Christine Sinclair, la delantera del Portland Thorns, percibe 390.133 dólares, algo más de 361.000 euros, según Goal.com. Sinclair es una de las grandes delanteras de la historia del fútbol femenino, rondando los 200 goles y con la hazaña de haber marcado en cinco Copas del Mundo.

10. Trinity Rodman

Rodman, delantera en el Washington Spirit de la National Women's Soccer League de Estados Unidos y en la selección femenina de su país, es una de las mejores pagadas del mundo, con un salario anual de 256.000 euros, lo que se traduce en casi 300.000 dólares. Su capacidad de definición la tienen entre las mejores jugadoras del planeta.