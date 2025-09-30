Los 10 mejores defensas centrales del EA Sports FC 25 - ratings confirmados

¿Listo para una nueva temporada de EA Sports FC? La edición 2025 ya está aquí y con ella los esperados ratings de los mejores jugadores disponibles en el juego, especialmente si inicias el modo carrera, una de las modalidades preferidas para los gamers.

En esta ocasión te traemos los mejores defensas centrales en el EA Sports FC 25, pues es clave contar con un zaguero que evite aquellos duelos aéreos cruciales, saque el máximo sprint al minuto 90 o te salve de un mano a mano contra los mejores delanteros.

10. Gabriel

Gabriel dos Santos | Eurasia Sport Images/GettyImages

Abriendo este Top-10 se encuentra Gabriel, del Arsenal, quien tiene una estatura imponente con 1.90 metros. Sus mejores condiciones están en Heading Accuracy , Def Awareness y Agression (87).



Rating: 86

9. Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni | ANP/GettyImages

También con 1.90 metros, Alessandro Bastoni sigue en la lista con apenas 26 años. Sus mejores cualidades son el Jumping (89) y la Interceptions (88). Recuerda que el jugador del Inter aparece con el Lombardia FC.



Rating: 87

8. Maquinhos

Marquinhos | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Con 30 años cumplidos, Marquinhos se ubica en la octava posición. El jugador del Paris Saint Germain sobresale en Def Awareness (90), Interceptions, Standing Tackle y Jumping (89).



Rating: 87

7. William Saliba

William Saliba | BSR Agency/GettyImages

1.93 metros de altura y 23 años. William Saliba es uno de los mejores defensas centrales en el FC25. Sus mejores cualidades están en Standing Tackle y Jumping (89).



Rating: 87

6. Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger | Christian Kaspar-Bartke/GettyImages

Su veteranía no es impedimento para sobresalir entre los mejores defensas de EA FC, pues Antonio Rüdiger, con su 1.90 metros, tiene sus mayores fortalezas en Agression (92), Sprint Speed y Strenght (91).



Rating: 88

5. Irene Paredes

Irene Paredes | BSR Agency/GettyImages

La primera del FC Barcelona en el ranking es Irene Paredes, quien mide 1.78 metros, tiene 33 años y brilla en Def Awareness (92), Reactions (91) e Interceptions (89).



Rating: 88

4. Wendie Renard

Wendie Renard | Eurasia Sport Images/GettyImages

Una de las defensas más completas es la del Olympique Lyon, Wendie Renard, quien mide 1.87 metros, tiene 34 años y brilla en Heading Accuracy (94), Def Awareness (92) y Standing Tackle (92).



Rating: 88

3. Rúben Dias

Rúben Dias | Visionhaus/GettyImages

El defensor del Manchestery City, Rúben Dias, abre el podio de los mejores defensas centrales. Tiene 27 años, mide 1.87 metros y sus mejores cualidades están en Def Awareness (90), Standing Tackle (90) y Strength (90).



Rating: 88

2. Virgil van Dijk

Virgil Van Dijk | Visionhaus/GettyImages

Virgil van Dijk es el segundo mejor defensa central, con 33 años y 1.93 metros de altura. Sobresale en Strenght (93), Standing Tackle (91), Def Awareness y Composure (90).



Rating: 89

1. Mapi León

Mapi León | Pedro Salado/GettyImages

En el número uno se encuentra Mapi León, del FC Barcelona, quien con solo 1.70 metros de altura destaca en varias áreas: Def Awareness, Standing Tackle y Composure (91).



Rating: 89