Se está jugando ya la segunda jornada en el Mundial 2026 y hemos vivido partidos verdaderamente emocionantes. Desde goleadas de escándalo, como el 7-1 de Alemania sobre Curazao, hasta encuentros definidos por un error en la zona baja, como el México 1-0 sobre Corea del Sur.

Y estos dos escenarios en particular, las goleadas de escándalo y los errores en la zona baja, tienen que ver con una posición que muchas veces pasa desapercibida, pero que impacta directamente en los resultados, como es la defensa central.

En este artículo, rendimos homenaje a esos héroes silenciosos y compartimos con ustedes quiénes son, hasta el momento, los 10 mejores defensas del Mundial 2026.

Los 10 mejores defensas del Mundial 2026 - rankeados

10. Ibrahima Konaté - Francia

France v Chile - International Friendly | Jonathan Moscrop/GettyImages

La dupla central de Francia es imponente, y Konaté, que se fue del Liverpool para llegar libre al Real Madrid, es una de las muestras de esto. 1.94 de altura y pura potencia física. Por algo Francia es una de las selecciones más potentes en el juego aéreo.

9. Kim Min-jae - Corea del Sur

South Korea v Ivory Coast - International Friendly | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El rocoso equipo coreano tiene un capitán en la máxima élite del fútbol europeo en Kim Min-jae, con un grandísimo presente en el Bayern Múnich. Es uno de los mejores, ahora necesita que sus compañeros estén a la altura de las circunstancias.

8. Marc Guéhi - Inglaterra

England v Japan - International Friendly | Mike Hewitt/GettyImages

El zaguero con pasado en el Crystal Palace y presente en el Manchester City se afianzó en la selección de Inglaterra y es uno de los grandes nombres de los Tres Leones en este Mundial.

7. Marquinhos - Brasil

Brazil v Tunisia - International Friendly | Jean Catuffe/GettyImages

El capitán del PSG envejece como el buen vino, el tiempo parece no pasarle y si bien hay muchos jóvenes que vienen pidiendo pista se mantiene en la más alta élite del mundo.

6. Virgil van Dijk - Países Bajos

Netherlands v Algeria - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

El capitán de Países Bajos intentará guiar a su equipo a la gloria por primera vez en su historia tras quedarse múltiples veces con las ganas. Vienen de llegar a cuartos de final en Qatar 2022.

5. Gabriel Magalhaes - Brasil

Brazil v Senegal - International Friendly | Alex Burstow/GettyImages

La rompió con el Arsenal en la histórica temporada de los Gunners y es una de las grandes voces de mando de la Brasil de Carlo Ancelotti. Para hacer realidad el Hexa, Gabriel será crucial.

4. William Pacho - Ecuador

International FriendlyNetherlands v Ecuador | ANP/GettyImages

El internacional ecuatoriano fue uno de los grandes jugadores del PSG camino al bicampeonato de Europa. Su selección se perfilaba para dar más de una sorpresa en este Mundial, pero el empate 0-0 ante Curazao fue un batacazo.

3. Nuno Mendes - Portugal

United States v Portugal - International Friendly | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

El lateral portugués viene de romperla con el París Saint-Germain y su selección llega como una de las candidatas a la gloria luego del título en la UEFA Nations League.



A pesar de que Portugal dejó mucho que desear tras empatar el primer encuentro ante el Congo, Nuno llega a este Mundial en un buen momento.

2. Achraf Hakimi - Marruecos

Morocco v Paraguay - International Friendly | Franco Arland/GettyImages

Viene de ganar el bicampeonato europeo con el París Saint-Germain y buscará guiar a Marruecos a la gloria tras dar la sorpresa en Qatar 2022. Ahora ya no son Cenicienta, son una realidad.



En las dos primeras jornadas ha vuelto a mostrar un nivel altísimo. Sin duda, en este momento es el mejor del mundo en su posición.

1. William Saliba - Francia

France v Canada - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Reiteramos: la dupla central de Francia es imponente. La otra mitad de Konaté es panorama, salida limpia y fiereza en la marca. Hoy por hoy, de los mejores defensores del mundo.

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