Los 10 mejores delanteros centros del EA Sports FC 26 - ratings oficiales

EA Sports reveló las métricas de los jugadores para la edición 2026 del videojuego, que saldrá en octubre para varias consolas. Los usuarios han estado buscando los mejores rankeados, para estar preparados para el lanzamiento.

Una de las posiciones favoritas es la de delantero centro, con la que pueden definir un partido si en su equipo cuentan con los mejores '9' del juego. Hay jugadores que repiten entre los mejores 10 con respecto a la edición de 2025, pero otros han evolucionado en los ratings oficiales.

Los futbolistas que juegan en la posición de delantero centro con mejor valoración son Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Erling Haaland. Sin embargo, hay nombres que sorprenden en el conteo y que vale la pena repasar.

La agilidad, fuerza física, buen juego aéreo y velocidad son las principales características que buscan los usuarios de sus delanteros. A continuación, los 10 mejores.

10. Lautaro Martínez

Lautaro Martínez | Lautaro Martínez

Lautaro Martínez no pasa por un momento dulce de cara al gol, pero sigue siendo un delantero eficaz, con el que disfrutan tanto los seguidores del Inter de Milán como de la selección argentina.



En el juego, el “Toro”, como se le conoce, tiene 88 de GRL, 81 de RIT y 88 de TIR, así que si quieren un delantero solvente que pueda generar juego y marcar, no hay dudas de que deben buscar a Martínez.

9. Robert Lewandowski

Robert Lewandowski | IMAGO / eu-images

El polaco ha perdido algo de peso en este inicio de temporada en el FC Barcelona, debido al buen arranque que ha tenido Ferrán Torres. Sin embargo, el veterano sigue siendo un delantero completo, con buen juego aéreo, potencia para voltearse en el área y remate de media y larga distancia.



Tiene buenas métricas a pesar de su edad, ya que cuenta con 88 de GRL, 74 de RIT, 89 de TIR y 79 de PAS.

8. Marie Katoto

Marie Katoto destaca por su potencia física, su capacidad para convertir goles y la capacidad que siempre tiene para estar en el momento indicado para marcar. Si quieren una delantera completa, hay que buscar en la selección femenina de Francia y en el PSG.



A pesar de venir de lesiones importantes, en el juego está bien conceptuada, con 88 GRL, 87 de TIR Y 77 PAS.

7. Alexander Isak

Alexander Isak | IMAGO / Bildbyran

El delantero sueco tiene un segundo aire en su carrera, que le valió fichar por el actual campeón de la Premier League, el Liverpool. También es un fijo en la selección de su país y es un delantero que define muy bien de cara al arco.



Su potencia y velocidad también lo convierten en una gran opción para los usuarios y sus métricas así lo demuestran. Tiene 88 GRL, 83 RIT, 89 TIR y 73 PAS.

6. Khadija Shaw

Khadija Shaw | Jerome Miron-Imagn Images

Conocida como “Bunny”, una de las mejores atacantes del mundo en la actualidad. Destaca por su físico, velocidad y juego aéreo, además de su capacidad para marcar goles en cualquier contexto.



La delantera está entre las mejores del juego en su edición del 2026, con 89 GRL, 71 RIT, 89 TIR Y 71 PAS. Aunque no es muy rápida, es muy potente.

5. Alessia Russo

Alessia Russo | Geoff Burke-Imagn Images

Russo no viene de su mejor campaña, pero sigue siendo una de las mejores definidoras y está bien conceptuado en este conteo. La estrella del Arsenal e Inglaterra tiene 89 de GRL, para estar en el top en cuanto a atacantes.



Tiene un ritmo de 82, tiro 88 y pase 70, para ser considerada como la mejor delantera en el juego.

4. Harry Kane

Harry Kane | IMAGO / Sportsphoto

Harry Kane tiene 93 de tiro y 85 de pase, lo que lo convierten en uno de los delanteros más clásicos de la actualidad y así es reconocido en el juego. Aunque no es muy rápido, cuando le toca definir lo hace con precisión y va bien por arriba.



Ahora en su etapa en el Bayern Múnich pudo conocer lo que es ser campeón, luego de varios años en la Premier League con el Tottenham sin poder levantar trofeos. En el juego, es reconocido con un OVR de 90.

3. Erling Haaland

Erling Haaland | Every Second Media

Aunque no viene de la mejor temporada de su carrera, sigue en el top en lo que respecta a delanteros. La potencia con la que va por arriba, sumada a lo bueno que es definiendo, hacen al jugador del Manchester City uno de los más completos del juego.



Con un 91 de OVR, los usuarios que quieran un delantero nato lo pueden conseguir con el potente Haaland.

2. Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé | Imago

El francés es uno de los delanteros preferidos por los usuarios, ya que cuenta con 91 de ritmo, 93 de regate y 5 estrellas en skills. Su potencia, velocidad y resolución en el área rival lo colocan como uno de los atacantes del momento.



El jugador del PSG y la selección francesa viene de firmar la mejor temporada de su carrera, con la que logró varios títulos y seguramente le dará el próximo Balón de Oro. Tiene 90 de OVR en el juego.

1. Kylian Mbappé

Kylian Mbappé | Imag

Su posición desde que llegó al Real Madrid ha sido la de delantero centro y viene de una campaña fantástica en el plano individual, aunque no pudo conseguir títulos con su nuevo club.



El delantero francés es uno de los jugadores mejor conceptuados del videojuego, el más rápido con 97 y uno de los mejores definiendo de cara al arco. Cuenta con un OVR de 91 para la edición de 2026.