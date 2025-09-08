Los 26 mejores futbolistas del EA Sports FC 26 - ratings oficiales

El mundo de las consolas de videojuegos estaba muy expectante por conocer los jugadores mejores valorados de EA Sports FC 2026. Ya se ha hecho pública la lista de los mejores 26 jugadores y esto obviamente enciende el debate entre los aficionados.

Muchos de los usuarios se inclinan por los jugadores favoritos de sus clubes, pero también se van por el estilo que mejor les venga a la hora de jugar el videojuego. Se espera que a principios de octubre llegue el EA Sports FC 26 para PS5, PS4, Nintento Switch y Xbox.

En EA FC, cada estadística refleja una característica del jugador: PAC (Ritmo) mide velocidad y aceleración; SHO (Tiro) evalúa definición y potencia; PAS (Pase) indica precisión y visión; DRI (Regate) controla agilidad y manejo del balón; DEF (Defensa) mide marcaje y entradas; PHY (Físico) fuerza y resistencia; y GK (Portería), solo para arqueros, evalúa reflejos y colocación.

La compañía toma en cuenta el rendimiento del último año de cada jugador, sus métricas, estadísticas y desempeño tanto en clubes como en selecciones. Hay jugadores que han evolucionado en el ranking mientras que otros han bajado de posición.

A continuación, los 26 mejores jugadores del EA Sports FC 2026 según la última publicación de la marca:

26. Bukayo Saka (88)

Bukayo Saka | Bukayo Saka

El inglés es desequilibrante y un referente joven del Arsenal, de buena campaña en la pasada UEFA Champions League y en la Premier League.



Para los usuarios es importante tenerlo porque aporta goles y asistencias y su velocidad es una de sus mayores virtudes, lo que lo convierte en uno de los preferidos. Su PAC es de 84, SHO de 82 y PAS de 85.

25. Gabriel Magalhães (88)

Gabriel Magalhães | Brad Mills-Imagn Images

Otro futbolista del Arsenal que aparece en el listado. Su elegancia para controlar el medio de la zaga y su buen juego aéreo, lo convierten en uno de los mejores defensores del mundo.



Viene de ser titular con Brasil en el último compromiso de la eliminatoria sudamericana ante Chile y es pieza clave para Carlo Ancelotti en la selección. Su DEF es de 88, PHY de 84 y PAC de 64.

24. Jamal Musiala (88)

Jamal Musiala | IMAG

Su elegancia al jugar no solo destaca cada fin de semana con el Bayern Múnich, sino también en los videojuegos. Tiene un gran regate, visión y capacidad de habilitación para sus compañeros.



Es considerado como la estrella del futuro para Alemania y hasta ahora no ha quedado en deuda. Su PAC es de 80, 82 de SHO y 80 de PAS.





23. Isak (88)

Alexander Isak | IMAGO

El delantero del Liverpool tiene una gran capacidad de definición de cara al arco y ese es uno de sus principales atributos como futbolista.



De a poco, el sueco se ha ganado un espacio en el actual campeón de la Premier League y eso es reconocido por el videojuego. Su PAC es de 83, SHO de 89 y PAS de 73.

22. Lautaro Martínez (88)

Lautaro Martínez | Lautaro Martínez

La estrella del Inter de Milán y la selección de Argentina no podía faltar. Su remate al arco es de los mejores entre los delanteros disponibles en el videojuego. Es un líder dentro y fuera del campo y ya sabe lo que es ser campeón del mundo.



El internacional con la albiceleste destaca con un 88 de SHO, 84 de DRI y un PHY de 83, para ser uno de los atacantes más completos.

21. Robert Lewandowski (88)

Robert Lewandowski | IMAGO / AFLOSPORT

El delantero polaco pasa en la actualidad por un problema de lesiones y ha perdido tiempo de juego ante la buena temporada que está haciendo Ferrán Torres. Sin embargo, por sus estadísticas de la campaña pasada, sigue estando en la élite dentro del videojuego.



Lewandowski, uno de los más veteranos del conteo, tiene 89 de SHO, 85 de DRI y 79 de PAS como sus principales métricas.

20. Courtois (89)

Thibaut Courtois | Imag

Ya alejado de las lesiones, Courtois, arquero del Real Madrid, sigue siendo de los mejores guardametas de la actualidad y tiene su puesto asegurado entre los mejores 26 del juego.



Aunque las lesiones le han afectado en tiempos recientes, cada vez que sale al campo de juego le ofrece seguridad y respaldo a su entrenador Xabi Alonso. Tiene 90 de REF y 88 de POS como sus principales métricas.

19. Wirtz (89)

Florian Wirtz | Eric Canha-Imagn Images

Florian Wirtz es una referencia ofensiva del nuevo Liverpool, actual campeón de la Premier, y tiene un puesto seguro entre los mejores 26 de EA Sports. La juventud mezclada con inteligencia lo colocan en un lugar privilegiado del fútbol mundial.



Tiene 90 de DRI, 80 de PAC y 82 de SHO, entre sus métricas más destacadas. Es un futbolista que le gusta tener mucho el balón en sus pies.

18. Vini Jr. (89)

Vini Jr | IMAGO/ Sportimage

Aunque la carrera de Vini Jr. parece ir de más a menos, su velocidad, explosividad y remate desde fuera del área lo siguen colocando entre los mejores. De hecho, diversas encuestan lo ponen entre los favoritos de los usuarios.



El brasileño, que no fue convocado con Brasil en las dos últimas jornadas de la eliminatoria sudamericana, tiene 95 de PAC, 91 de DRI y 84 de SHO como sus principales atributos en el juego.

17. Valverde (89)

Valverde | IMAGO/ Marca

Valverde es un todoterreno del mediocampo. Incluso, puede jugar casi cualquier posición del terreno de juego y eso es bien valorado por el equipo que se encarga de evaluar a los jugadores en EA Sports.



“El Pajarito”, como se le conoce, posee un gran remate desde fuera del área. Tiene 88 de PAC, 84 de SHO y 85 de PHY para ser uno de los jugadores más completos del juego.

16. Kane (89)

Harry Kane | IMAGO / osnapix

Desde su mudanza al Bayer Múnich, Harry Kane no solo ha conseguido títulos, sino también ha mantenido el ritmo goleador que tenía en Inglaterra. Ahora es un delantero experimentado, pero no se cansa de marcar.



El capitán de la selección de Inglaterra tiene un SHO de 92, un PAS de 83 y un PHY de 82, siendo estas sus principales métricas en el videojuego.

15. Alisson (89)

Alisson Becker | IMAG

Guardameta titular de Brasil y del actual campeón de la Premier League, el Liverpool FC. Está en el conteo por encima de Courtois y sigue vigente como uno de los mejores arqueros del mundo.



Alisson se ha mantenido en los mejores años del conjunto inglés y sigue con sus tapadas increíbles cada fin de semana. Su POS es de 90, REF de 89 y DIV de 86.

14. Kimmich (89)

Kimmich | Hannah Mckay-Reuters via Imagn Images

Kimmich es uno de los jugadores más sacrificados del fútbol mundial, por su capacidad para destacarse tanto en defensa como en ataque. Eso lo convierte en una pieza atractiva para los equipos que se arman en el EA Sports.



Aunque no tiene métricas increíbles, destaca en varias. Tiene 89 de PAS, 84 de DRI, 83 de DEF y 72 de PAC.

13. Pedri (89)

Pedri | Imago

Pedri es el cerebro del FC Barcelona y la selección española. Su visión de juego, control de las situaciones y remate de media distancia lo colocan en una gran posición en este ranking.



El canario tiene 91 de DRI, uno de los más altos del videojuego. Es casi imposible sacarle la pelota y eso está bien contemplado. Además, posee 85 de PAS y 78 de DEF.

12. Donnarumma (89)

Gianluigi Donnarumma | Imag

Donnarumma viene de menos a más en su carrera. Haber conseguido la UEFA Champions League en la temporada, pasada, siendo clave en cada choque de eliminación directa, fue un revulsivo en su trayectoria en el fútbol mundial.



Aunque su selección vive horas bajas, el guardameta tiene una gran posición en el ranking, por encima de Allison y Courtois entre los arqueros. Cuenta con un DIV de 90, HAN de 83 y 87 de POS.

11. Vitinha (89)

Vitinha | Imago

Vitinha es para muchos un candidato al Balón de Oro, siendo el motor del mediocampo del PSG de Luis Enrique que lo ganó toda la temporada pasada. Su precisión con los pases largos y su remate desde fuera del área son sus principales argumentos como futbolista de élite.



El seleccionado con Portugal tiene 90 de DRI, 86 de PAS y 80 de SHO en el videojuego y podría subir en el ranking de las próximas ediciones.

10. Hakimi (89)

Achraf Hakimi | Imag

Hakimi sorprende por su posición privilegiada en el conteo, tomando en cuenta que es un lateral. Sin embargo, es uno de esos jugadores sacrificados en defensa y que tienen un gran aporte cada vez que se suman al ataque.



El internacional con Marruecos ha mejorado en varias facetas de su juego bajo la dirección de Luis Enrique. Tiene un 92 de PAC, 82 de PAS y 83 de DRI como sus principales métricas.

9. Lamine Yamal (89)

Lamine Yamal | Imago

El estelar jugador del FC Barcelona y la selección española no podía faltar entre los mejores del videojuego. Viene de una temporada grandiosa y pese a su edad, es uno de los mejores del fútbol mundial.



Destacado por su pierna izquierda, Yamal es uno de los futbolistas más desequilibrantes de la actualidad. Tiene 90 de DRI, 86 de PAS y 85 PAC como sus valoraciones más interesantes.

8. Raphinha (89)

Raphinha | IMAGO / AFLOSPORT

Se puede decir que el brasileño viene de la mejor temporada de su carrera, siendo clave para que el Barça ganara tanto LaLiga como la Copa del Rey. Su potente remate y sus centros al área lo tienen en un lugar privilegiado de este conteo.



El internacional con la selección de Brasil tiene un 91 de PAC, 87 de DRI y 84 de SHO entre sus métricas más destacadas. Su pierna zurda es privilegiada y en el juego se nota.

7. Haaland (90)

Erling Haaland | IMAGO

El delantero del Manchester City sigue estando en lo más alto de este ranking, aunque ha bajado en comparación a ediciones anteriores. Se le critica que muchas veces no aparece en momentos claves para el club que dirige Pep Guardiola.



Sin embargo, su potencia, buen juego aéreo e inteligencia para jugar lo convierten en uno de los mejores. Tiene 91 de SHO, 88 de PHY y 80 de DRI en el juego.

6. Bellingham (90)

Jude Bellingham | IMAGO

Dueño del mediocampo del Real Madrid y la selección inglesa. Cada vez más maduro como futbolista, el inglés ha tenido grandes avances como jugador y se nota al ver sus nuevas métricas en el videojuego.



En las nuevas métricas destaca con un 86 de SHO, 90 de DRI y 85 de PHY, para ser de los más completos en la versión de 2026.

5. van Dijk (90)

Virgil Van Dijk | IMAGO / PA Images

Van Dijk es uno de los más experimentados en los primeros 26 puestos, pero esa sabiduría que tiene para jugar lo colocan en un lugar importante en el ranking. Su solvencia defensiva fue clave en la gran temporada pasada del Liverpool.



El internacional con Países Bajos destaca con métricas como 90 de DEF, 72 de DRI o 87 de PHY.

4. Rodri (90)

Rodri | IMAGO

Con un Balón de Oro en sus vitrinas, sigue siendo ese jugador que puede destacar en varias facetas del juego. Aunque viene de una temporada cargada de lesiones, el español es uno de los mejores futbolistas del mundo y en el juego así lo consideran.



El mediocampista del Manchester City tiene un 80 de SHO, 86 de PAS y 86 de DEF, para estar en uno de los puestos más importantes del conteo.

3. Dembélé (90)

Dembélé | IMAGO / Icon Sportswire

Dembélé para muchos es el principal candidato al Balón de Oro, después de una temporada en la que ganó todo con Luis Enrique en el PSG. Es sorprendente verlo en lo más alto, ya que salió por la puerta de atrás del FC Barcelona, pero encontró su lugar en París.



El extremo francés viene de un año mágico y sus métricas así lo reflejan, con 91 de PAC, 88 de SHO y 93 de DRI, para ser de los más completos del juego.

2. Mbappé (91)

Kylian Mbappé | IMAG

Mbappé tuvo una gran campaña en lo individual en su primera temporada en el Real Madrid, siendo el goleador del equipo. Sin embargo, el cuadro merengue, acostumbrado a ganar títulos, se fue con las manos vacías.



Eso no fue impedimento para que sus métricas estuvieran en lo más alto, ya que es uno de los mejores futbolistas de la actualidad. El segundo en el ranking posee 97 de PAC, 90 de SHO y 92 de DRI.

1. Salah (91)

Mohamed Salah | Phil Noble/Reuters via Imagn Images

El egipcio es la gran sorpresa del ranking, superando a Mbappé en sus métricas, después de su gran año con el Liverpool, que le valió sumar otro trofeo de la Premier League a su vitrina de campeonatos.



El extremo sigue vigente en el fútbol mundial y tiene métricas como 88 de SHO, 89 de PAC y 90 de DRI para ser el jugador mejor conceptuado por EA Sports.