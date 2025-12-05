Los 10 mejores desempeños individuales en la historia de los Mundiales

El Mundial 2026 está próximo a jugarse. Pocos momentos han quedado tan grabados en la retina de los fanáticos como aquellos en los cuales un futbolista fue capaz de transformar un torneo en su propio escenario, llevando a su país a instancias decisivas, e incluso a proclamarse campeón del planeta.

En efecto, hubo jugadores que se elevaron por encima de las circunstancias, y de los rivales, a base de talento, liderazgo y determinación, marcando un antes y un después en los anales de esta competición y del deporte más popular del universo.

De ese modo, se repasarán las probables 10 mayores actuaciones individuales de siempre en la magna cita que organiza FIFA cada cuatro años; desempeños que al margen de récords y estadísticas, representan capítulos que redefinieron la esencia del balompié.

10. Ronaldo Nazario (Brasil) - Corea y Japón 2022

Ronaldo marcó decisivo doblete en la final del Mundial 2002 ante Alemania | IMAGO / ABACAPRESS

Kylian Mbappé o Paolo Rossi bien podrían aparecer en esta casilla del listado; sin embargo, la actual estrella de la selección gala se quedó a las puertas de ganar la copa en Qatar 2022, lo que sí sí hizo el Bambino d'Oro con La Nazionale en España 1982. Eso sí, ninguno generó el impacto mediático de Ronaldo Nazario en Corea y Japón 2002



Pues El Fenómeno protagonizó una de las historias de redención más impresionantes que se recuerde, al superar dos graves lesiones de rodilla y la pesadilla del Mundial del 98 cuando convulsionó en la previa al desafío cumbre para, cuatro años después, responder con ocho goles, dos de ellos en el encuentro decisivo contra Alemania, y devolver a La Canarinha a la cima universal. La potencia, velocidad y capacidad de definición del segundo mejor goleador de los Mundiales (15) fueron su sello de distinción.

9. Pele (Brasil) - México 1970

#FIFAWorldCup Number 3 🏆🏆🏆#OTD in 1970, Brazil and Pelé made history by becoming the first team and player to win the World Cup three times! pic.twitter.com/aMJ0JClVYh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2024

El Mundial de 1970 resultó el escenario en el que Pelé, ya consolidado como leyenda, alcanzaba su máxima expresión al servicio de, la considerada por muchos, selección más espectacular de siempre.



Edson Arantes do Nascimento anotó cuatro dianas, incluida la de la apertura en la final versus Italia, y repartió cuatro asistencias (líder del torneo), aunado a exhibir en función de mediapunta maniobras memorables que le llevaron a liderar a una mítica generación que también contaba con cracks del calibre de Rivelino, Jairzinho y Tostão. En el Estadio Azteca de Ciudad de México, El Rey se colgaba su tercera corona.

8. Lionel Messi (Argentina) - Qatar 2022

Messi fue el MVP del Mundial de Qatar 2022 | Yukihito Taguchi-Imagn Images

La Pulga llegaba a Qatar con la mochila cargada de expectativas y la presión de colocar la guinda al pastel de una trayectoria que ya era mítica. Y no decepcionó, al punto que totalizó siete goles (segundo); dos de ellos en el juego decisivo ante Francia, y tres asistencias (primero), liderando el torneo en regates y erigiéndose en el alma de una escuadra albiceleste que por fin volvió a la gloria, luego de casi 40 años, y obtuvo su deseada tercera estrella.



De hecho, Leo manejó los tiempos, inspiró a sus compañeros y entregó momentos de pura magia a fin de, prácticamente, cerrar el debate en torno al GOAT del fútbol.

7. Mario Alberto Kempes (Argentina) - Argentina 1978

Pero antes de las leyendas de Maradona y Messi, en Argentina surgió un centro-delantero apodado El Matador, quien se vistió de héroe en casa para guiar a los gauchos a llevarse los máximos honores en su Mundial, en 1978.



Efectivamente, Kempes comandó la justa en goles (seis) y regates, sumando doblete en la final frente a Holanda y siendo clave, a base de despliegue físico y potencia, en vías de otorgar a su nación la entonces primera estrella.

6. Gerd Müller (Alemania Federal) - México 1970

Pese a no salir campeón, El Bombardero de la Nación fue una máquina de sacudir redes en México 70, tanto que anotó 10 veces en apenas seis partidos, con un instinto asesino dentro del área difícil de emular.



Alemania quedó eliminada en una semifinal memorable contra Italia (4-3 en tiempo extra), pero el también apodado Torpedo dejó claro que su capacidad y frialdad a la hora de definir eran insaciables.

5. Johan Cruyff (Holanda/Países Bajos) - Alemania 1974

#TBT to Johan revolutionizing football, back to the 1974 World Cup final.



Total Football was born. 💫 #CruyffLegacy pic.twitter.com/sZ0bOd1jpO — Johan Cruyff (@JohanCruyff) November 21, 2024

Es cierto que La Oranje terminó cayendo en el cotejo definitivo ante la anfitriona, Alemania; no obstante, Cruyff dejó una huella eterna en la Copa del Mundo del 74.



El mejor tulipán de siempre fungió de cerebro del “Fútbol Total”; un estilo que revolucionó el juego moderno. Asimismo, su influencia táctica, movilidad y visión lo convirtieron en la figura de aquel certamen y símbolo de una forma de trascender sin importar el resultado final del equipo.

4. Eusebio (Portugal) - Inglaterra 1966

La Pantera Negra alcanzó un nivel de mito en Inglaterra 66, ya que aunado a registrar nueve dianas, siendo Pichichi, encabezó a un combinado nacional de Portugal que culminó tercero en su debut en la competición; clasificación que en tiempos actuales todavía no ha podido igualar.



La actuación más recordada del nacido en Mozambique durante aquel evento se dio en cuartos versus Corea del Norte, al que le facturó cuatro tantos en una remontada para la posteridad.

3. Sandor Kocsis (Hungría) - Suiza 1954

Led by the legendary quartet of Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Nándor Hidegkuti and József Bozsik, Hungary were the overwhelming favourites at the FIFA World Cup Switzerland 1954.



Gold-medal winners at the 1952 Helsinki Olympics, the “Magical Magyars” were unbeaten in 28 games… pic.twitter.com/Ma49rzW5N3 — FIFA Museum (@FIFAMuseum) January 15, 2025

Parte del legendario “Equipo de Oro” húngaro, Kocsis firmó 11 goles en aquel torneo en Suiza, segunda mayor cifra en una sola cita mundialista, avalando su fama de atacante letal en el área, con un olfato incomparable a la hora de vacunar.



Hungría perdió la final frente a Alemania Federal en el considerado “Milagro de Berna”; sin embargo, el paso de Kocsis por el torneo consolidó a dicha selección como una de las más memorables de la historia. Su superioridad aérea, en particular, resultó devastadora, convirtiéndose en una amenaza constante para cualquier defensa.



2. Just Fontaine (Francia) - Suecia 1958

Just Fontaine = The only man to score 13 goals at a single #FIFAWorldCup 💪 pic.twitter.com/Mt4cVCkCFS — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 18, 2025

El ya fallecido ex atacante francés ostenta un récord que luce casi imposible de batir: 13 dianas en una misma Copa del Mundo.



En Suecia 58 Fontaine exhibió una eficacia de cara al arco nunca vista en el principal certamen de FIFA, dado que anotó en los seis encuentros disputados, incluyendo un triplete en su cotejo inicial y un póker (cuatro) en el del tercer lugar, el cual sirvió para que el combinado francés ocupara el podio.

1. Diego Armando Maradona (Argentina) - México 1986

Maradona, al momento de anotar el famoso gol contra Inglaterra que muchos lo consideran el mejor en la historia de los Mundiales | IMAGO / Buzzi

Sin discusión, El Pelusa protagonizó en México 86 la gesta más completa y dominante, al menos en la mezcla de lo individual con lo colectivo, de futbolista alguno en un Mundial de la especialidad.



El impacto del "10" y capitán argentino resultó tal que encabezó la cita en anotaciones (cinco), asistencias (cinco) y regates, mostrando una influencia absoluta en cada careo, lo que aprovechó su selección para conseguir su segundo título universal. Para prueba un botón: la prestación hollywoodense de Diego ante Inglaterra en cuartos de final, con “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” (eslalon de 40 metros), es con casi toda seguridad el juego más famoso de todos los tiempos en la competición.

