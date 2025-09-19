Los 10 mejores equipos para jugar al FIFA 20

El FIFA 20 ya está a la venta y como siempre, ha dividido opiniones de los usuarios. Por un lado están los que aman el juego y sus nuevas modalidades y por otro los que no terminaron del todo convencidos, pues las expectativas eran muy altas.

Dentro de los cambios con respecto a su versión anterior, el FIFA 20 es más rápido y tiene cambios en cómo cobrar los tiros libres y penaltis. Además de que las alineaciones de los equipos ya son acorde a lo sucedido en el mercado de transferencias de verano.

Hoy te mostramos los 10 mejores equipos del juego, con sus pros y contras para que, dependiendo tu manera de jugar, fácilmente podrás derrotar a cualquier rival.

10. Borussia Dortmund

Borussia Dortmund v Feyenoord Rotterdam - Friendly Match | Quality Sport Images/GettyImages

La directiva del Dortmund tuvo un verano ocupado, pues incorporaron varios jugadores a la de por sí ya talentosa plantilla, entre los que destacan Thorgan Hazard (82), Julian Brandt (84) y el regreso de Matts Hummels (87), que se suman a Marco Reus (88) y Jadon Sancho (84). La delantera del Borussia es balanceada y los usuarios podrán disfrutar de buena velocidad y calidad de disparo con los jugadores.



Alineación recomendada: 4-2-3-1

9. Inter de Milán

FC Internazionale v Cagliari - Serie A | Emilio Andreoli/GettyImages

El Inter es un equipo perfectamente balanceado en FIFA 20. Empezando por su portería, Samir Handanovič (88) lleva ya varios años en un alto nivel y siendo de los mejores guardametas de juego. Godín (88) llegó a complementar la defensa de Skriniar (86) y de Vrij (84). En el medio campo Brozovic (81) y Politano (82) son la columna vertebral del equipo y Romelu Lukaku (85) lidera el ataque, con la opción de Lautaro Martínez (81). El equipo de Antonio Conte es sólido en todas sus líneas y sus jugadores son fuertes en el juego y difíciles de superar.



Alineación recomendada: 3-5-2

8. Atlético de Madrid

FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-PORTO | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

El Atlético de Madrid es un equipo para los que saben defender. Jan Oblak (91) es prácticamente un muro y José María Giménez (85), así como Felipe (84) son centrales muy completos en el juego. Por delante los protegen Saúl (85) y la fortaleza de Thomas Partey (82). Hay que jugar al contragolpe y salida rápida, con la velocidad de Joao Felix (80) y Álvaro Morata (83).



Alineación recomendada: 4-4-2

7. Arsenal

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | Pool/GettyImages

Si te gusta la velocidad, el Arsenal es el equipo para usar en FIFA 20. El equipo del norte de Londres es liderado por Pierre-Emerick Aubameyang (88) y su 94 de velocidad. El tridente ofensivo es complementado por Alexandre Lacazette (86) y el nuevo fichaje, Nicolás Pepé (83). Cuidado con los contragolpes, pues nadie podrá alcanzar a los delanteros 'Gunners'.



Alineación recomendada: 4-2-3-1

6. Real Madrid

Real Madrid v Celta de Vigo - La Liga Santander | Soccrates Images/GettyImages

El Real Madrid es un equipo complejo en FIFA 20. Los ratings de sus jugadores siguen siendo muy buenos, pero crear una alineación es difícil, pues hay muchos hombres de la misma posición y solo uno en unas cuantas. Benzema (87) no tiene complementos en la punta y Eden Hazard (91) tiene muy mal aguante, si un partido llega a los tiempos extra, el belga deja correr, aunque dejando eso fuera, el golpeo y control son muy buenos.



JugadoComo opciones de banca, Vinicius Jr. (79) y Marco Asensio (83) complementan al equipo. Los gamers de FIFA generalmente prefieren una alineación ofensiva y sacan a Casemiro (87) del XI, para darle lugar a James (85) e Isco (86). Esto causa desgaste en Toni Kroos (88) y Luka Modric (90), por lo que hay que pensar muy bien una alineación que aguante los 90 minutos.



Alineación recomendada: 4-3-1-2





5. Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain v Lille OSC - Ligue 1 Uber Eats | Sylvain Lefevre/GettyImages

Usando al PSG hay que explotar las bandas. Por izquierda Neymar (92) y por derecha Kylian Mbappé (89) los jugadores tienen talento de sobra para destruir defensas. Para acabar las jugadas, la precisión de Edinson Cavani (88) rara vez falla y para aquellos que no los convenza el 'Matador', Mauro Icardi (85) está a la espera.



Alineación recomendada: 4-3-3

4. Juventus (Piemonte Calcio)

FBL-EUR-C1-JUVENTUS-MAN UTD | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Si eres habilidoso y te gustan los regates, el Piemonte Calcio es tu equipo en FIFA 20. Con Douglas Costa (85) y Juan Cuadrado (84) por las bandas, así como Cristiano Ronaldo (93) de centro delantero, los jugadores podrán divertirse con el talento de estos futbolistas y su capacidad de regate y gambeta, que deja rivales desparramados por el campo.



Alineación recomendada: 4-2-3-1

3. Barcelona

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVES | LLUIS GENE/GettyImages

Al igual que en la vida real, el Barcelona es de los mejores equipos de FIFA 20. Su nuevo tridente de Lionel Messi (94), Antoine Griezmann (89) y Luis Suárez (89) es de los mejores del juego. Se le puede sacar el mayor provecho al Barca alineando a Messi como '10', para la creación y distribución de juego ofensiva, al delantero francés por derecha, para recortar a su zurda natural y por derecha a Ousmane Dembélé (84), que tiene cinco estrellas de pie débil.



Formación recomendada: 4-2-3-1

2. Manchester City

Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Clive Brunskill/GettyImages

El Manchester City, como en la vida real, tiene uno de los planteles más completos de Europa. Los jugadores tendrán un verdadero dolor de cabeza para crear un XI inicial, pues el equipo de Pep Guardiola cuenta con varias opciones ofensivas. Kevin de Bruyne (91) es de los mejores jugadores en el videojuego, con un excelente golpeo de larga distancia y de tiros libres. Por las bandas, Sterling (88), Bernardo Silva (87), Leroy Sané (86) y Riyad Mahrez (84) ofrecen cualidades que dejarán contentos a usuarios de todos los gustos.



Alineación recomendada: 4-3-3

1. Liverpool

Liverpool v Newcastle United - Premier League | Pool/GettyImages

El Liverpool tiene de los mejores ataques de FIFA 20. Mohamed Salah (90), Sadio Mané (88) y Roberto Firmino (86) se complementan a la perfección. Con los trazos largos de Jordan Henderson (83), se puede llegar rápidamente al área, con 'Bobby' como enganche, fuera del área. Virgil van Dijk (90) y Allison (89) redondean a un equipo completo.



Alineación recomendada: 4-3-3 (falso 9)