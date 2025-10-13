Los 10 mejores fichajes de la Premier League en el inicio de temporada

Cada verano que transcurre, la Premier League deja una lluvia de fichajes millonarios; sin embargo, sólo algunos consiguen justificar su precio con rendimiento inmediato.

Pues en este arranque de temporada, varios recién llegados han brillado con luz propia, ya sea por su impacto estadístico o por la influencia que ejercen en el funcionamiento de sus escuadras.

De ese modo, se repasarán los 10 mejores fichajes del inicio de la 2025/2026 en la categoría dorada inglesa, tomando en cuenta distintos factores y según su rol, como goles, asistencias, jerarquía, adaptación y peso en el accionar colectivo.

10. Nick Woltemade | Newcastle

Tras un inicio discreto, el centro-celantero alemán empieza a justificar su fichaje (75 millones de euros desde el Stuttgart) con cuatro goles en nueve encuentros. Con la presión de reemplazar a Alexander Isak, Woltemade ha mostrado temple y recursos dentro del área. No en vano, el entrenador de las Hurracas, Eddie Howe, confía en que la evolución de teutón sea el impulso que necesita su club para competir por puestos europeos.

9. Jaidon Anthony | Burnley

Pese al flojo desempeño del Burnley, el habilidoso extremo, fichado definitivamente del Bournemouth por 9.5 millones en julio pasado (ya estuvo con los Clarets pero a préstamo), ha sido la principal nota positiva de dicha escuadra, cortesía de cuatro goles en siete partidos. Su desequilibrio y actitud son de las pocas cosas que mantiene viva la esperanza de permanencia de unos vinotintos quienes no desean descender al año de subir a la élite.

8. El Hadji Malick Diouf | West Ham

Apenas 20 años y ya se habla del senegalés como uno de los mejores laterales izquierdos de la Premier; de hecho, sus tres asistencias son un tope para futbolistas de esa demarcación. Su potencia física, profundidad y solidez defensiva contrastan con la irregular campaña de los Hammers, al margen de que haber pagado 22 millones de euros al Slavia Praga empieza a parecer una ganga. Si mantiene semejante progresión, el salto de Diouf a una entidad top luce inevitable.

7. Tijjani Reijnders | Manchester City

Reijnders ya es clave en este Manchester City | Jean Catuffe/GettyImages

Pocos meses le han valido al ex centrocampista del Milan para hacerse dueño también de la sala de máquinas del equipo de Guardiola, quien pagó 55 millones a los propios rossoneri antes del Mundial de Clubes. El neerlandés juega, hace jugar, corta, ataca el espacio y llega con eficacia desde atrás, siendo uno de los motivos por el cual el City empieza a dar señales de mejoría.

6. Martín Zubimendi | Arsenal

Zubimendi ya es uno de los mejores pivotes de la Premier League | Julian Finney/GettyImages

Otro al que poco le ha importado acumular apenas meses en Inglaterra. El canterano de la Real Sociedad arribó al Emirates por 70 kilos, pero su rendimiento con y sin balón como pivote está siendo fundamental para que los de Arteta lideren la Premier y marchen con 6 de 6 puntos en Champion League. Por si fuera poco, el campeón de la Euro 2024 con España acumula dos goles en siete desafíos ligueros, haciendo olvidar a Thomas Partey y desplazando a Declan Rice definitivamente a un papel de interior.

5. Hugo Ekitiké | Liverpool

Pese al mediático, polémico y multimillonario fichaje de Isak, es el internacional francés quien viene liderando el ataque del Liverpool, gracias a cinco dianas en 10 encuentros oficiales. Asimismo, el ex del Eintracht Frankfurt, vendido por 90 millones a la divisa de Anfield, ha exhibido capacidad para accionar por los costados, con el mencionad sueco de "9", aunado a mostrar química con la teórica estrella del club, Mo Salah.

4. Joao Palhinha | Tottenham Hotspur

El pivote luso es uno de los mejores del Tottenham Hotspur en este inicio de campaña | Marc Atkins/GettyImages

Tras la "era Postecoglou", el Tottenham necesitaba equilibrio, y Palhinha se lo ha otorgado. El mediocentro defensivo portugués domina la recuperación y ofrece una salida limpia de balón, por lo que su cesión desde el Bayern Múnich parece un regalo. En efecto, el antiguo futbolista del Sporting Clube y el Fulham es el termómetro de los londinenses, que siguen de cerca al Arsenal y Liverpool en la tabla. Sin dudas, los Spurs deben activar su opción de compra al final de curso.

3. Robin Roefs | Sunderland

Si la oncena que trabaja en el Stadium of Light marcha en un sorpresivo noveno puesto en la máxima categoría inglesa, después de siete fechas, es en parte por las intervenciones de su guardameta de 22 años, contratado en agosto por "apenas" 10.5 millones de euros. El neerlandés ha exhibido solidez debajo de los tres palos, aportando seguridad en base a a sus 1.93 de altura, y ni hablar de su enorme capacidad en los mano a mano.

2. Jack Grealish | Everton

El excéntrico extremo parece revivir un segundo aire fuera del Manchester City, cortesía de una cesión a los Toffees que le ha permitido volver a brillar con el balón en los pies, igual que a la hora desbordar por la izquierda. Grealish posee un gol y cuatro asistencias en siete partidos, mientras que el Everton es octavo, a tres unidades de plaza de Liga de Campeones; una posición que pocos pensarían que ocuparía la escuadra en cuestión dos meses atrás.

1. Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur

No ha habido futbolista más desequilibrante en el uno contra uno en estas primeras fechas de Premier League que el antiguo extremo derecho (juega a pierna cambiada) del Ajax y West Ham United; a quien este último equipo vendió a los Spurs por casi 64 millones en julio pasado. El eléctrico ghanés acumula una anotación y cinco asistencias, además de liderar la competición en regates completados.

