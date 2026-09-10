Los 10 mejores fichajes en la Liga MX para el Apertura 2026 - rankeados

El mercado de fichajes de verano de 2026 en la Liga MX termina el 11 de septiembre de 2026 por lo que los clubes tienen pocas horas para definir sus plantillas y cerrar filas para el resto del certamen, pues la próxima semana inicia la segunda mitad de la fase regular previo a la Liguilla.

Por lo tanto, hemos confeccionado un ranking de los 10 mejores fichajes que se han realizado en el campeonato mexicano de Primera División este verano.

10. Jorge Sánchez - Atlas

Jorge Sánchez con Atlas | Simon Barber/GettyImages

Con 28 años el lateral derecho regresó a México después de una segunda etapa europea muy corta con el PAOK de Grecia. Con el club griego disputó 11 partidos y dio una asistencia.



Atlas lo incorporó con un contrato hasta 2030, después de una operación cercana a los 3 millones de euros.



Tiene experiencia en Champions League, además de haber disputado dos Mundiales con México.

9. Jordan Carrillo - Chivas

Jordan Carrillo - Chivas | Jam Media/GettyImages

Es un fichaje que puede aportar mucho a mediano-largo plazo y es que no solo llegó al Rebaño Sagrado tras un muy buen periodo en Pumas UNAM, si no que arribó al equipo de sus amores y así lo manifestó al concretar su fichaje.



Después de un buen recorrido en Europa y el fútbol mexicano, Chivas consiguió hacerse con sus derechos y convertirlo en un elemento con proyección a futuro.



Actualmente con 24 años tiene desequilibrio, conducción y capacidad para romper líneas.



Si sigue creciendo, puede terminar siendo uno de los mejores extremos/media puntas mexicanos del campeonato azteca.

8. Federico Viñas - Toluca

Federico Viñas llegó a Toluca | Omar Vega/GettyImages

Después de un periodo en el fútbol europeo en donde retomó nivel y confianza, además de ser mundialista con la selección de Uruguay, 'Maravillas' fue reclutado y repatriado por el Deportivo Toluca.



Grupo Pachuca aprovechó el sacarle un gran beneficio económico después de haberlo rescatado con León y Real Oviedo, así obtuvieron más de 12 millones de dólares por su ficha.



Ante la ausencia de Paulinho el sudamericano ha respondido a las oportunidades de Antonio Mohamed.

7. César Huerta - Pumas UNAM

César Huerta volvió con Pumas UNAM | Manuel Velasquez/GettyImages

El 'Chino' Huerta regresó a Pumas después de año y medio en Europa, donde jugó con el Anderlecht de Bélgica.



Su primera etapa con Pumas fue muy buena jugando 87 partidos oficiales y marcando 20 goles lo que lo hizo ir al Viejo Continente y ser considerado por la selección mexicana.



Huerta vuelve con más experiencia dejando atrás los problemas físicos durante su etapa en Bélgica y su desequilibrio será factor en el rendimiento de los universitarios.

6. Miguel Borja - América

Miguel Borja fichó por las Águilas | Cesar Heredia/GettyImages

Las Águilas necesitaban un delantero que pudiera garantizar presencia en el área, y Borja encaja perfectamente en ese perfil más aún luego de que José Zúñiga no rindió y Víctor Dávila sigue lesionado.



El colombiano, de 33 años, llegó procedente del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos y firmó por un año con opción a una temporada adicional.



El conjunto azulcrema habría pagado alrededor de 2.5 millones de dólares por su pase. Antes de llegar a México, había marcado ocho goles en 16 partidos de liga en EAU.



Hay que recordar que hace un año estuvo cerca de firmar con Cruz Azul, de hecho, ya estaba en la Ciudad de México y entrenó en La Noria, pero el fichaje se cayó y terminó en Oriente Medio tras un buen periodo con River Plate.

5. Alan Franco - Tigres UANL

Alan Franco con Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

El argentino Alan Franco, de 29 años, llegó a Tigres procedente del São Paulo para reforzar la defensa felina.



Aporta principalmente ubicación, experiencia y salida de balón. Es un central que puede defender hacia adelante, competir bien en el mano a mano y ayudar a iniciar las jugadas desde atrás.



Además, su experiencia en Brasil es especialmente valiosa: no llega simplemente como un central extranjero con potencial, sino como un defensor que ya ha jugado partidos importantes en un campeonato muy exigente con experiencia en los torneos continentales de Sudamérica.

4. Hugo Cuypers - Monterrey

Hugo Cuypers con Rayados | Luiza Moraes - Leagues Cup/GettyImages

El delantero belga aporta un perfil diferente al resto de delanteros de Rayados: tiene más referencia de área y presencia física.



Procedente del Chicago Fire este verano se unió a las filas albiazules como uno de los líderes de la tabla de goleo en la Major League Soccer compitiendo con Lionel Messi y Peter Musa.



Ahora busca un nuevo desafío tratando de afianzarse al fútbol mexicano y consolidarse como el hombre gol de la Pandilla.

3. Carlos Álvarez - América

Carlos Álvarez firmó con el América | Europa Press Sports/GettyImages

El Club América concretó el traspaso del mediocampista ofensivo del Levante, el equipo mexicano consiguió una ganga en el mercado y fichó a la joya española de 23 años por solo 6 millones de euros más variables.



Apenas hace un año el Levante rechazó una oferta por Carlos Álvarez del Benfica que rondaba los 15 millones de euros; pero el club la rechazó y solicitaba 25 millones de euros de su cláusula de rescisión. Un año más tarde lo remataron antes de que se convirtiera en agente libre.



Se tienen muchas expectativas de este jugador que puede aportar mucho a la ofensiva y convertirse en una figura como lo fue Álvaro Fidalgo.

2. Orbelín Pineda - Monterrey

Orbelín Pineda fichó con Rayados | Geoff Stellfox - Leagues Cup/GettyImages

Después de muchos años finalmente los Rayados y sobre todo Matías Almeyda consiguieron repatriar a un futbolista que viene de varios años importantes en Europa y que, además, ya conoce perfectamente el fútbol mexicano.



En los últimos dos años se estuvo hablando del interés de Chivas, Cruz Azul, Toluca y otros por traerlo de vuelta a México, pero el 'Maguito' finalmente cedió a regresar tras el Mundial 2026 y una muy buena oferta de la Pandilla.



Se mencionó que su regreso se concretó por una cifra cercana a los 8 millones de euros y firmó hasta 2029.



El versátil mediocampista puede jugar como interior, media punta o incluso más adelantado. Además, Matías Almeyda lo conoce a la perfección desde su etapa en Chivas y AEK Atenas.

1. Diego Rossi - Monterrey

Diego Rossi arribó a Monterrey | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

El atacante uruguayo llega de Columbus Crew después de una etapa muy productiva en MLS jugando en varias de las mejores franquicias de Norteamérica y puede jugar tanto de extremo como de delantero.



Posee características de velocidad, uno contra uno, definición y capacidad para atacar espacios. Si se adapta rápidamente al fútbol mexicano, puede formar una sociedad tremenda con el sector ofensivo de Rayados que tiene una camada de delanteros muy buenos.

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