Los 10 mejores futbolistas austriacos de todos los tiempos

Austria no es una potencia futbolística al nivel de sus vecinos europeos, pero su historia está repleta de jugadores extraordinarios que dejaron una huella imborrable tanto en su selección como en clubes de máximo nivel.

Desde la célebre Wunderteam de los años 30 hasta alguna figura contemporánea que ha brillado en potencias como el Bayern Múnich o el Real Madrid, el país alpino ha aportado talento único al panorama mundial.

Estos son, según consenso histórico y rendimiento individual, los 10 mejores talentos austriacos de todos los tiempos.

10. David Alaba

David Alaba | Soccrates Images/GettyImages

A pesar de que todavía le quedan varios años de carrera por delante, el versátil futbolista (ha jugado y brillado a nivel de clubes como lateral izquierdo y central, y de centrocampista con su selección) ya está considerado uno de los mejores austriacos de todos los tiempos. Sigue siendo el referente moderno de su nación y fue clave en el Bayern, ayudándolo a ganar dos Champions League, incluyendo un Sextete, previo a ser parte de dos plantillas del Madrid quienes también levantaron dos "Orejonas".

9. Anton Polster

Anton Polster | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Toni Polster era un delantero con una gran capacidad para hacer gol. Entre 1982 y 2000 defendió los colores de la selección austriaca y a día de hoy sigue siendo el máximo artillero histórico con 44 conquistas, mientras que, a nivel de clubes, su etapa en el Sevilla fue de las más brillantes de su trayectoria.

8. Bruno Pezzey

Bruno Pezzey | brandstaetter images/GettyImages

Otro gran defensor que existió en el fútbol austriaco fue Bruno Pezzey, quien jugaba tanto de central como de líbero, destacando por su capacidad para sacar el balón desde atrás y contundencia. En 1980 fue campeón de la UEFA con el Eintracht Frankfurt.

7. Friedrich Koncilia

Friedrich Koncilia | Evening Standard/GettyImages

Posiblemente estemos ante el mejor guardameta que ha dado Austria en toda su historia. Koncilia defendió la portería de la selección entre 1970 y 1985, siendo una pieza importante en los mundiales de 1978 y 1982. En el ámbito de clubes conquistó la Bundesliga de Austria en 8 ocasiones y la Copa en 6.

6. Herbert Prohaska

Herbert Prohaska | Harald Dostal/GettyImages

Prohaska se erigió en es todo un experto en fútbol. En la Bundesliga austriaco fue campeón con el Austria de Viena en 7 ocasiones y también consiguió triunfar en la Serie A conquistando el Scudetto con la Roma y una Coppa Italia con el Inter de Milán, siempre fungiendo de pilar en la sala de máquinas.

5. Karl Zischek

Karl Zischek

Austria WC 1934 pic.twitter.com/SfPZyxgPK6 — Stickerpedia (@Stickerpedia1) April 3, 2022

Antiguo atacante que destacó por su gran velocidad y técnica con el balón en los pies. Asimismo, Zischek formó parte de la selección que alcanzó las semifinales en el Mundial de 1934, la cual llegó a ser conocida como el Wunderteam austriaco.

4. Karl Koller

Koller fue una pieza muy importante del combinado nacional de dicho país en los años 50; de hecho, integró el equipo histórico que quedó en tercera posición en el Mundial de 1954. La categoría del ex centrocampista resultó tan evidente que la IFFHS lo nombró uno de los mejores 100 futbolistas del Siglo XX.

3. Josef Bican

No podía faltar en semejante ranking el hombre récord; un Josef Bican quien hasta hace un año, y previo a la presencia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, era el máximo anotador de la historia del fútbol, gracias a 805 dianas oficiales. No en vano, el canterano del Rapid Viena terminó comandando la clasificación de goleo en Europa durante cinco años consecutivos.

2. Ernst Happel

Ernst Happel | brandstaetter images/GettyImages

Happel es una leyenda del deporte austriaco, tanto por su carrera de jugador como de entrenador. Y para prueba un botón: el estadio nacional, mismo que fungió de sede de la final de la Eurocopa 2008 y de cuatro finales de la Copa de Europa/Champions League, lleva su nombre. Durante 14 temporadas defendió los colores del Rapid Viena conquistando siete veces la Liga austriaca y una copa.

1. Matthias Sindelar

Apodado El Mozart del Fútbol por su elegancia en el juego, Sindelar está considerado el mejor, futbolista y deportista austriaco de todos los tiempos, además de haber sido incluido en el listado de los 100 mejores talentos del siglo XX por la IFFHS.