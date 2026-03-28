Los 10 mejores futbolistas de la historia que no ganaron un Mundial

Hay futbolistas que parecen nacidos para la gloria, pero en los Mundiales la suerte les fue esquiva. Algunos, ni siquiera tuvieron la oportunidad de jugarlos. Eso no los hace menos grandes y sus trayectorias demuestran que pueden ser leyendas incluso sin haber levantado la copa más codiciada.

En esta lista vamos a repasar diez jugadores que brillaron por su talento, por sus goles o por sus increíbles carreras, aunque nunca lograron ser campeones del mundo.

10. Roberto Baggio

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

Su imagen llorando tras desperdiciar el último penal que acabó coronando a Brasil en la final de 1994 se convirtió en una de las más icónicas. 'Il Divino Codino' llegaba a esa cita como uno de los mejores jugadores del mundo y la desazón fue absoluta.



Venía de brillar en Italia 1990 con solo 22 años, marcando 2 goles en sus 5 presentaciones. Se retiró de las citas mundialistas en Francia 1998, cuando Italia cayó con Francia en los penales (esta vez sí anotó el suyo).

9. Michel Platini

Soccer - Michel Platini | Jean-Yves Ruszniewski/GettyImages

Con la selección de Francia desplegó su talento en tres Mundiales, llevando al equipo a destacadas actuaciones aunque sin alcanzar la gloria máxima. Su elegancia en el campo y su liderazgo hicieron que se ganara un lugar entre los mejores futbolistas del siglo XX, pero nunca pudo alzar la tan deseada copa.



Disputó el Mundial de 1978 en Argentina, donde Francia quedó eliminado en primera fase. En España 1982 alcanzó el cuarto puesto, jugando cinco partidos del torneo y anotando dos tantos (uno de ellos en la semi ante Alemania). En México 1986 tuvo su actuación más destacada, siendo la figura del equipo que venció a Brasil en un inolvidable cruce de cuartos de final, pero que cayó nuevamente en semis ante los germanos.

8. Frank Rijkaard

Netherlands v Soviet Union 1988 | Mark Leech/Offside/GettyImages

Este crack formado en las divisiones inferiores del Ajax se dio el gusto de celebrar con su país en la histórica Euro 1988, pero a nivel mundiales no tuvo la misma fortuna.



Disputó el de Italia 1990 donde alcanzó los octavos de final (caída ante Alemania) y el de Estados Unidos 1994, donde su equipo perdió por 3 a 2 ante Brasil en Dallas.



En la foto se lo ve junto a Marco van Basten, otro jugadorazo de su generación que tampoco pudo consagrarse en una Copa del Mundo.

7. Zico

Italy v Brazil | Mark Leech/Offside/GettyImages

El "Pelé blanco", figura absoluta del fútbol brasileño de los '80, disputó los Mundiales de Argentina 1978, España 1982 y México 1986. Su mejor performance en cuanto a resultados se dio en el primero, alcanzando el tercer lugar. En España se despidió en segunda fase y en México, en los cuartos de final ante Francia.

6. Ferenc Puskás

Ferenc Puskás à Madrid en 1964 | REPORTERS ASSOCIES/GettyImages

El mejor jugador húngaro de todos los tiempos formó parte de la selección que estuvo a nada de la gloria en Suiza 1954, pero que terminó cayendo en la final ante Alemania. Puskas disputó aquel encuentro con una fractura en el tobillo, pero eso no le impidió anotar uno de los tantos del partido.



Tras lograr la ciudadanía española, representó a ese país en Chile 1962. Jugó los tres partidos de una primera fase que España no lograría superar.

5. Eusebio

World Cup 1966 Portugal versus Hungary | Mirrorpix/GettyImages

La 'Pantera Negra' es considerado uno de los mejores jugadores del Siglo XX y sin lugar a dudas, el mejor portugués hasta la aparición de un tal Cristiano Ronaldo.



Nacido en Mozambique, brilló como nunca en Inglaterra 1966, su única participación en un Mundial. Disputó 6 partidos y anotó 9 goles, pero no fue suficiente para llevar a Portugal a la consagración. La derrota por 2 a 1 ante el dueño de casa en semifinales lo obligó a jugar el partido por el tercer puesto, donde venció a la Unión Soviética por el mismo marcador.

4. Paolo Maldini

Soccer World Cup 1994: Spain vs Italy - Paolo Maldini | picture alliance/GettyImages

Símbolo del Milán, considerado por muchos como el mejor defensor de todos los tiempos, ganador de una innumerable cantidad de títulos a nivel clubes. Pero ninguno con su selección.



Formó parte de la Azzurra en cuatro Mundiales (1990, 1994, 1998 y 2002), siendo protagonista en todos ellos. Al igual que Baggio, estuvo cerca de la gloria en Estados Unidos, pero Italia cayó en los penales ante Brasil.

3. Alfredo Di Stéfano

Alfredo Di Stéfano en 1963 | REPORTERS ASSOCIES/GettyImages

Considerado uno de los mejores jugadores de la historia, nunca llegó a jugar un Mundial por una serie de circunstancias que se fueron acumulando a lo largo de su carrera. Primero defendió a Argentina, pero se quedó sin participar en 1950 porque la AFA decidió no presentarse por conflictos con Brasil, y tampoco estuvo en 1954, ya que el seleccionado se mantuvo alejado de la competencia internacional en esos años por decisiones políticas.



Ya consolidado en España, pasó a representar al país ibérico pero tampoco tuvo suerte. Para el Mundial de 1954 no pudo jugar porque su nacionalización no llegó a tiempo y la FIFA no autorizó su participación. En 1958 sí formó parte del proceso, pero el equipo no logró clasificarse tras perder el repechaje.



La gran oportunidad parecía llegar en 1962. España estaba clasificada y Di Stéfano incluso había marcado goles en las eliminatorias, pero una inoportuna lesión justo antes del torneo lo dejó fuera cuando ya estaba convocado. Para Inglaterra 1966 ya estaba en el fin de su carrera y tampoco hubo caso.

2. Johan Cruyff

Soccer - FIFA World Cup Final - Netherlands v West Germany - Olympiastadion, Munich | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

De Países Bajos se dice que es la mejor selección entre las que no lograron levantar una Copa del Mundo y de Cruyff, el mejor jugador que ha dado ese país. El ídolo del Barcelona solo disputó la de Alemania 1974, donde con la 'Naranja Mecánica' revolucióno al fútbol, pero no le alcanzó para ser campeón.



Johan disputó los 7 partidos de aquel torneo en el que cayó en la final frente al local, aportando 3 goles. Podría haber jugado también el de Argentina 1978 donde Países Bajos nuevamente llegó al encuentro decisivo, sin embargo no lo hizo por cuestiones políticas y personales.

1. Cristiano Ronaldo

Korea Republic v Portugal: Group H - FIFA World Cup Qatar 2022 | BSR Agency/GettyImages

Dejamos en el primer lugar a uno que tendrá en 2026 la última oportunidad de su carrera. The Last Dance. Cristiano Ronaldo ya cumplió uno de sus grandes objetivos de su carrera con al Euro 2016, pero levantar la Copa en New Jersey sería lo máximo a lo que puede aspirar.



El de Estados Unidos, México y Canadá será su sexta Mundial luego de haber estado presente en Alemania 2006 (4° puesto, 6 partidos jugados, un gol), Sudáfrica 2010 (8vos de final, 4 partidos, 1 gol), Brasil 2014 (fase de grupos, 3 partidos, 1 gol), Rusia 2018 (8vos de final, 4 partidos, 4 goles) y Qatar 2022 (4tos de final, 5 partidos, 1 gol).



Al 2026 llega con una generación de grandísimos futbolistas que podrán ayudarlo a conseguir su gran objetivo. ¿Podrá CR7 salir de esta lista el 19 de julio?