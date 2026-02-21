Los 10 mejores futbolistas de la temporada 2026 de la MLS - rankeados

Después de un 2025 inolvidable, con récords de asistencia, una final histórica y una temporada nuevamente consagratoria para Leo Messi siendo MVP por segunda vez de manera consecutiva e inédita, Bota de Oro y campeón de la MLS Cup 2025, la época más llamativa del campeonato norteamericano vuelve a ponerse en marcha a partir de la Jornada 1.

Figuras como Son Heung-min, James Rodríguez, Héctor Herrera, Thomas Müller y Timo Werner esperan dar su mejor puesta en escena para deslumbrar en la liga. En un año donde el mundo mira hacia Norteamérica por el Mundial 2026.

La Major League Soccer ya cuenta con una gran cantidad de futbolistas a seguir y es complicado elegir solamente a 10 de los mejores, no obstante, a continuación, trataremos de hacerlo.

10. Dayne St. Clair (Inter Miami CF) - Portero

Dayne St. Clair firmó con Inter Miami CF | Sean M. Haffey/GettyImages

El internacional de la selección de Canadá fue nombrado el MLS Goalkeeper of the Year 2025.



En 2025 disputó 34 partidos (11 porterías en blanco, 122 paradas, 38 goles encajados). Para 2026 firmó con Inter Miami donde será titular, esperado en él más de 10 puertas en blanco, fortaleciendo la defensa de Miami.

9. Timo Werner (San Jose Earthquakes) - Delantero

Timo Werner jugará con San Jose Earthquakes | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Para 2026, Werner es Jugador Designado del San Jose Earthquakes esperado en él más de 15 goles en la temporada.



Timo Werner aterriza en la MLS procedente de RB Leipzig, con una trayectoria que incluye pasos por Chelsea, títulos de Champions League y 24 goles con la Selección de Alemania. Werner llega para comandar el ataque de San Jose Earthquakes y elevar las aspiraciones del club californiano.

8. Marco Reus (LA Galaxy) - Mediocampista

Marco Reus con LA Galaxy | Liza Morales/ISI Photos/GettyImages

Llegó a Galaxy en agosto 2024, firmando hasta 2026. En 2025 jugó 21 partidos (cinco goles, nueve asistencias).



En su segundo año completo, Reus es el creador principal tras la salida de Puig. Galaxy tuvo un 2025 flojo, pero reforzaron su defensa y esperan que Reus lidere el ataque con Paintsil y Pec. Quiere ganar título antes de retirarse, y el equipo apunta a mejorar drásticamente y ser más competitivo en Los Angeles.

7. James Rodríguez (Minnesota United) - Mediocampista

James Rodríguez con el Minnesota United FC | Minnesota United FC/GettyImages

La atención del fin de semana de MLS is Back 2026 se centra en James Rodríguez, uno de los mayores talentos colombianos de todos los tiempos, que llega a Minnesota United tras una carrera brillante en clubes como Real Madrid y Bayern Munich, con la mira puesta en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.



Firmó con Minnesota en febrero 2026 hasta junio, con opción. Para 2026, James aportará creatividad, esperado en él más de 10 asistencias, revitalizando a Minnesota pre-Mundial. En 2025 viene de haber jugado en la Liga MX con Club León.

6. Germán Berterame (Inter Miami CF) - Delantero

Germán Berterame debutará con Inter Miami | AIZAR RALDES/GettyImages

Fichaje bomba de enero 2026 desde Monterrey, llega como el nuevo 9 para reemplazar a Luis Suárez ante su retiro cercano.



En su prime, se espera que forme dupla letal con Messi y compita por la Bota de Oro. El fichaje de Berterame es el símbolo de ambición para tratar de refrendar el título.



Para 2026, Berterame reemplazará a Suárez, esperado como goleador clave (más de 15 goles) junto a Messi.

5. Rodrigo De Paul (Inter Miami CF) - Mediocampista

Rodrigo De Paul con Inter Miami | Rich Storry/GettyImages

De Paul pasó de préstamo a permanente y es el motor del mediocampo junto a Messi. Con las salidas de Busquets/Alba, Miami reforzó atrás y en transiciones, y De Paul es vital para el equilibrio: defiende, crea y conecta. El equipo se ve más sólido que nunca, y él es pieza clave para la defensa del título.



En 2025, 11 partidos regulares (0 goles y cuatro asistencias), más un gol en playoffs. Para 2026, De Paul será líder en mediocampo con Messi, proyectado para más de 10 asistencias, fortaleciendo la defensa del título.

4. Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) -

Thomas Müller fue subcampeón con el Vancouver Whitecaps en 2025 | Rich Storry/GettyImages

El atacante alemán llegó a mitad de 2025 y elevó al equipo (llegaron a final de MLS Cup). Ahora con rol más grande y temporada desde el principio, Vancouver sube en rankings como serio contendiente a ganar títulos.



Müller aporta liderazgo, visión y experiencia alemana, y es el foco del proyecto para hacerlos más competitivos en un Oeste muy competido.



En 2025, en 12 partidos, marcó ocho goles y cinco asistencias. Su opción para 2026 fue ejercida. Para 2026, se esperan más de 10 goles/asistencias.

3. Denis Bouanga (LAFC) - Delantero

Denis Bouanga es referente de LAFC | Liza Morales/ISI Photos/GettyImages

Ha ganado Supporters' Shield y MLS Cup 2022, y Bota de Oro 2023. En 2025, jugó 31 partidos (24 goles, nueve asistencias), su tercer año consecutivo con más de 20 goles, destacando en playoffs y como All-Star. Acumula 65 goles en 101 apariciones en MLS.



Para 2026, Bouanga es clave en el dúo con Son, proyectado para más de 20 goles, ayudando a LAFC en su ascenso post-2025. Su consistencia lo posiciona como top goleador. Si se mantiene sano, el equipo espera que lidere en ataque y ayude a superar a Miami en el Oeste.

2. Son Heung-min (LAFC) - Delantero

Son Heung-min con LAFC | MLS/GettyImages

Llegó a LAFC en agosto 2025 como fichaje estelar. En 2025, en su media temporada con LAFC, jugó 10 partidos regulares (nueve goles, tres asistencias), ganando el Gol del Año por un tiro libre vs. FC Dallas, y ayudó en playoffs con goles clave. En total, 16 goles y asistencias en MLS, destacando su velocidad y versatilidad.



Son es visto como el rival directo de Messi por MVP. El equipo se siente dominante con él y refuerzos como Eustáquio.



Se espera que lidere en goles junto a Bouanga, en una LAFC que busca el MLS Cup. Su adaptación completa podría llevarlo a cifras récord.

1. Lionel Messi (Inter Miami CF) - Delantero

Lionel Messi es el mejor jugador de la MLS | Eurasia Sport Images/GettyImages

En 2025, Messi fue MVP de la MLS por segundo año consecutivo, liderando con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos (2,420 minutos), ayudando a Inter Miami a ganar el MLS Cup y el Supporters' Shield.



En total en MLS, suma 50 goles y 35 asistencias en 53 apariciones.



Para 2026, Messi es el favorito para un tercer MVP consecutivo, con expectativas de superar los 30 goles gracias a compañeros como De Paul y Berterame. Su impacto ha elevado la liga, y se espera que lidere a Miami en la defensa del título.



Messi sigue siendo el centro absoluto del proyecto, con el equipo armado alrededor de él para maximizar su magia.