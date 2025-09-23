Los 10 mejores futbolistas del Mundial Sub-20 Chile 2025 - rankeados

El Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, reunirá a algunas de las promesas más destacadas del fútbol mundial.

A continuación, te presentamos una lista de los que consideramos los 10 mejores futbolistas que probablemente participarán en el torneo, basado en su rendimiento reciente y proyección internacional.

10. Francisco Marchant (Chile, Colo-Colo)

Marchant es un atacante de gran potencial, con olfato goleador y habilidad para aprovechar espacios. A pesar de tener pocos minutos en Colo-Colo, su calidad lo posiciona como un jugador importante para Chile en el torneo.

9. Mattia Liberali (Italia, AC Milan)

Mattia Liberali | Yong Teck Lim/GettyImages

Considerado uno de los jóvenes futbolistas más prometedores del panorama futbolístico italiano, Liberali es un centrocampista ofensivo talentoso y creativo: un hábil regateador, puede cambiar rápidamente de pierna antes de disparar con la zurda.

8. Elías Montiel (México, Pachuca)

Elías Montiel | Jam Media/GettyImages

Montiel es un mediocampista creativo con buena técnica y visión para conectar el juego. Ha destacado en Pachuca, mostrando madurez en el primer equipo. Su posible participación en el Mundial Sub-20 dependerá de la cesión de su club, pero es una pieza clave para México.

7. Obed Vargas (México, Seattle Sounders)

Obed Vargas | Alika Jenner/GettyImages

Vargas es un volante versátil con gran capacidad para recuperar balones y distribuir juego. Consolidado en la MLS con el Seattle Sounders viene de ser titular en la final de Leagues Cup 2025 siendo campeón. Su físico y lectura de juego lo destacan como un talento emergente.

6. Sebastián Arancibia (Chile, Universidad Católica)

Arancibia es un lateral sólido con proyección ofensiva, destacado en Universidad Católica. Su ranking en el CIES (70.1 puntos) refleja su consistencia. Es una pieza clave para Chile, aportando equilibrio en defensa y ataque por la banda derecha.

5. Rodrigo Godoy (Chile, O’Higgins)

Godoy, el chileno mejor rankeado por CIES (73.5 puntos), es un extremo rápido y desequilibrante. Su capacidad para romper líneas y generar ocasiones de gol lo convierte en una de las principales esperanzas del anfitrión Chile en el Mundial.

4. Gilberto Mora (México, Tijuana)

Gilberto Mora | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

Mora es un atacante dinámico que combina velocidad y olfato goleador. Ha tenido apariciones prometedoras con Tijuana en la Liga MX, destacando por su capacidad para generar peligro en el área. Es una de las esperanzas ofensivas de México para el mundial. Además, ya es parte de la selección absoluta y fue campeón de la Copa Oro 2025.

3. Ian Subiabre (Argentina, River Plate)

Ian Subiabre | Marcelo Endelli/GettyImages

Subiabre es un extremo habilidoso y desequilibrante, conocido por su velocidad y capacidad para resolver en el uno contra uno. Destacó en el Sudamericano Sub-20 2025, anotando goles importantes, como el del triunfo ante Colombia. Es una de las promesas ofensivas de Argentina.

2. Milton Delgado (Argentina, Boca Juniors)

Milton Delgado | Rodrigo Valle/GettyImages

Delgado es un mediocampista de contención con gran visión táctica y capacidad para controlar los ritmos del partido. Fue clave en el Sudamericano Sub-20 2025, actuando como el ancla del mediocampo argentino. Su inteligencia en la distribución y solidez defensiva lo convierten en un pilar para la albiceleste.

1. Saïmon Bouabré (Francia, AS Mónaco)

Saïmon Bouabré | Marc Atkins/GettyImages

Saïmon Bouabré fue muy solicitado durante este mercado de fichajes, este jugador, procedente del centro de formación del AS Monaco, ha decidido unirse al Neom SC, un ambicioso club ascendido de la Saudi Pro League, donde espera demostrar el innegable talento que ha demostrado sobre el terreno de juego durante varias temporadas.

