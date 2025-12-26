Los 10 mejores futbolistas en la historia de Tigres UANL - rankeados

Hablar de Tigres UANL es recorrer una historia construida con carácter, talento y momentos que marcaron época. Desde años de lucha y resistencia hasta una era dominada por títulos y figuras internacionales, el club fue forjando una identidad única que conecta generaciones enteras en las gradas del Universitario. No siempre hubo planteles millonarios ni reflectores, pero sí futbolistas capaces de cambiar el destino del equipo con liderazgo y personalidad.

Esta lista se construye con base en algo más que trofeos, goles o atajadas decisivas. Aquí pesan las decisiones valientes, la lealtad en tiempos difíciles y la huella emocional que dejaron en la afición. Son 10 nombres que explican por qué Tigres pasó de competir a creer, y de creer… a ganar.

10. Guido Pizarro

Tigres UANL v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El actual director técnico de los Tigres, hace menos de un año, defendía la camiseta dentro del campo como mediocampista de contención. Una posición que dominó con autoridad durante más de una década, convirtiéndose en un referente táctico por su lectura del juego, disciplina y capacidad para ordenar al equipo desde el centro del campo. Su carrera estuvo marcada por la constancia y la jerarquía en momentos clave.



En su etapa como futbolista levantó cuatro títulos de Liga MX, una Copa MX y una CONCACAF Champions Cup, logros que cimentaron su lugar en la historia del fútbol mexicano. Liderazgo y talento fueron su sello. Hoy, ese mismo carácter lo acompaña en una nueva etapa, con el reto de trasladar su experiencia, mentalidad ganadora y conocimiento del juego… ahora desde el banquillo.

9. Damián Álvarez

Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Apertura 2017 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Llegó a Tigres UANL procedente del Pachuca en 2010, con la encomienda clara de aportar estabilidad y dinamismo ofensivo a un equipo que buscaba consolidarse. Desde el primer día se adueñó de la banda izquierda, su hábitat natural, partiendo abierto y cerrando hacia el centro para rematar con la pierna derecha. Una jugada anunciada, estudiada y aun así imposible de detener, que se convirtió en su sello.



Damián Álvarez fue mucho más que un extremo habilidoso: fue un referente del proyecto felino. Con Tigres ganó cuatro títulos de Liga MX y una Copa MX. Su último partido como profesional se disputó el 10 de diciembre de 2017, en la inolvidable final ante Rayados que coronó campeón al conjunto universitario. Un cierre perfecto para una carrera legendaria.

8. Juninho

Morelia v Tigres UANL - Torneo Apertura 2018 Liga MX | Refugio Ruiz/GettyImages

Proveniente de una liga considerada exótica en Asia, Juninho llegó a Tigres UANL en un contexto complejo, cuando el club aún buscaba estabilidad y un liderazgo claro en la zona baja. Su fichaje generó dudas iniciales, pero bastaron pocos partidos para disiparlas. Desde el primer día impuso carácter, orden y una lectura defensiva que transformó la última línea del equipo.



Con el paso del tiempo, Juninho se consolidó como un pilar del proyecto felino y un referente dentro del vestidor. Su liderazgo silencioso y su regularidad fueron clave en una de las etapas más exitosas del club. Con Tigres conquistó cuatro títulos de Liga MX y una Copa MX, dejando una huella profunda como uno de los defensores más confiables en la historia reciente del fútbol mexicano.

7. Lucas Lobos

Santos v Tigres - Apertura 2011 | Jam Media/GettyImages

Antes de que ganar campeonatos se convirtiera en una exigencia permanente para Tigres y los fichajes incluyeran figuras de talla internacional, incluso campeones del mundo, hubo un nombre que sostuvo al equipo en momentos mucho más terrenales: Lucas Lobos. Fue él quien le dio alegrías al aficionado felino en temporadas de sufrimiento, con victorias apretadas y alguno que otro clásico ganado a puro carácter.



Lobos vivió la etapa más dura del club, libró el descenso con la “U” de Nuevo León y decidió quedarse cuando otros habrían salido. Peleó, resistió y creyó. Su recompensa llegó en el Apertura 2011, cuando levantó el título de Liga MX como capitán, convirtiéndose en símbolo de una época que sentó las bases del Tigres ganador.

6. Walter Gaitán

Tigres v Cruz Azul | Victor Decolongon/GettyImages

Fue el primer ídolo de muchos aficionados de Tigres que hoy son adultos y que, cada 15 días, llevan a sus hijos al estadio para continuar con una pasión que se hereda generación tras generación. El clásico “10” argentino de otra época, cuando el fútbol se jugaba más con intuición que con pizarrón. Creativo, atrevido y con una personalidad distinta, Walter Gaitán representó una era en la que soñar también era parte del juego.



Su legado no se mide en trofeos. Se mide en emociones. Su zurda iluminó el “Volcán”, despertó aplausos imposibles y dejó recuerdos imborrables. Gaitán fue magia pura, un genio que convirtió cada partido en espectáculo.

5. Batocletti

Tigres UANL v Monterrey - Playoffs Torneo Clausura 2019 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Fue el autor vivencial del hoy famoso “perfil tigre”. Un defensor ejemplar que combinó como pocos la garra innegociable con un talento que entendía el juego desde el fondo. El argentino hizo historia en Tigres no solo por lo que entregó como futbolista, sino también por lo que construyó desde el liderazgo y la identidad.



Como entrenador del equipo varonil comandó una de las gestas más recordadas del club: la remontada en el estadio Azteca en 2005, cuando Tigres levantó una eliminatoria que parecía sentenciada y avanzó a semifinales. En el equipo femenil, Batocletti también dejó huella, levantando títulos y transmitiendo una esencia competitiva que aún define al club, partido a partido, copa tras copa.

4. Barbadillo

FBL-MEX-TIGRES-AMERICA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Tuvo que llegar un campeón del mundo y figura del Atlético de Madrid como Ángel Correa para volver a poner en circulación la casaca número “7” de Tigres, una camiseta cargada de historia e inmortalizada por el genio de Gerónimo Barbadillo. El peruano marcó una época en la que el dorsal no pesaba por marketing, sino por lo que representaba dentro del campo.



Barbadillo eligió a la “U” de Nuevo León incluso por encima de su propia selección nacional. Fue pieza clave en los Tigres campeones de 1978 y 1982, cuando el club aún no era sinónimo de poder económico y las victorias se construían desde la garra, el sacrificio y el corazón. Un nombre eterno en la memoria felina.

3. Tomás Boy

Tigres UANL v Mazatlan FC - Torneo Guard1anes 2021 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Durante décadas, fue el máximo goleador en la historia de Tigres, pese a que su posición natural no era la de un centro delantero. Tomás Boy Espinoza fue, en esencia, el “Gignac” de la vieja era. Una comparación hecha desde el respeto absoluto a dos figuras que, en contextos muy distintos, marcaron un antes y un después en la identidad ofensiva del club.



Boy fue campeón y leyenda en tiempos mucho más austeros, cuando Tigres competía con lo que tenía y cada torneo representaba un reto mayúsculo. Sin el respaldo económico actual, su talento, carácter y liderazgo sostuvieron al equipo. Revolucionó la historia felina desde la personalidad y el futbol, dejando una huella imborrable en la memoria del club.

2. André-Pierre Gignac

Pumas UNAM v Tigres UANL - Playoffs Apertura 2015 Liga MX | Miguel Tovar/GettyImages

Teniendo todo para continuar en Europa, en 2015 André-Pierre Gignac tomó una decisión que cambió la historia de Tigres. Dejó al club de sus amores en Francia para apostar por un equipo que apenas presumía tres estrellas en su escudo. Llegó con dudas externas y expectativas enormes, y respondió como lo hacen las figuras verdaderas: con goles, carácter y liderazgo inmediato.



En apenas tres años duplicó esas estrellas y se convirtió en el rostro de la era más ganadora del club. Hoy, con ocho títulos de Liga MX, gran parte del éxito lleva su firma. A sus 40 años, el “10” de Tigres sigue compitiendo y resistiéndose al retiro. Máximo goleador del fútbol regiomontano y figura clave del balompié mexicano moderno, Gignac ya no tiene nada qué probar, pero es tanta su sed de gloria, que muy seguramente continuará, al menos, un torneo más.

1. Nahuel Guzmán

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Quien encabeza la lista es un artista. Un arquero distinto, de esos que convierten la presión en espectáculo. En 2013 le atajó un penal a Juan Román Riquelme y, un año más tarde, aterrizó en Tigres para cambiarle la historia a un club mexicano que estaba listo para dar el salto definitivo. Desde su llegada, la suerte dejó de ser un factor y el hábito de ganar se volvió costumbre.



Campeón de prácticamente todo lo que ha disputado con la “U” de Nuevo León, logró algo impensado: hacer sentir a la afición que ganar finales y atajar penales decisivos era lo normal. Odiado por los rivales, como debe ser, amigo de Messi y eterno villano de la liga. Su picardía, carácter y talento hicieron de cada final un escenario hecho a su medida.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX