Los 10 mejores futbolistas españoles que han jugado en la Liga MX - rankeados

Antes del cierre del mercado, el Club América anunció la contratación de Carlos Álvarez Rivera, extremo español de 23 años con un gran rendimiento en el Levante en la temporada 2025/2026. El fichaje sorprendió a propios y extraños ya que el delantero originario de Sanlúcar la Mayor estaba en el radar de otros equipos de LaLiga, como el Sevilla y el Rayo Vallecano.

A lo largo de la historia de la Liga MX, han pasado bastantes futbolistas españoles: algunos con grandes resultados y otros con pasos más bien olvidables.

Las expectativas sobre el desempeño de Álvarez Rivera son muy altas. ¿Podrá estar a la altura de su compatriota Álvaro Fidalgo? ¿O pasará sin pena ni gloria como otros tantos?

Estos son los 10 mejores futbolistas españoles que han jugado en el futbol mexicano.

10. Unai Bilbao

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El zaguero vasco no es uno de los jugadores con más reflectores en el futbol mexicano, pero ha tenido un paso sólido y constante desde su llegada en 2018 al San Luis. Bilbao fue bicampeón con los potosinos en la segunda división mexicana y consiguió el ascenso directo a la Liga MX. Con los tuneros disputó un total de 146 partidos, anotó 15 goles y dio tres asistencias. Nada mal para un defensa central. A mediados de 2020, Unai fichó con el Necaxa, club en el que jugó 35 partidos; tras su cesión regresó tres años a San Luis y, a mediados de 2024, llegó a Xolos de Tijuana, con quienes ha jugado más de 60 encuentros.

9. Marc Crosas

Atlas v Santos - Torneo Clausura 2012 Mexico | Clasos/GettyImages

Marc Crosas es uno de los pocos futbolistas españoles que han logrado ser campeones en el futbol mexicano. Llegó en enero de 2012 a Santos Laguna, procedente del FC Volga de Nizhni Nóvgorod, de la liga rusa. Con los laguneros, el jugador catalán disputó 88 partidos y ganó el título del torneo Clausura 2012. El mediocampista tuvo pasos por Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Cruz Azul y Tampico Madero, en la Liga de Ascenso, pero en ninguno de estos equipos consiguió brillar como lo hizo en la Laguna.

8. Míchel

Hugo, Michel y Butragueño en un entrenamiento del Celaya. pic.twitter.com/SpzWORMtYg — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) September 4, 2021

El legendario interior del Real Madrid y la selección española fichó con el Atlético Celaya en julio de 1996, después de que Emilio Butragueño, su compañero en la 'Quinta del Buitre', fichara con los Toros un año antes. Míchel solamente jugó un año en México: disputó un total de 34 partidos y anotó nueve goles. Se retiró al finalizar la temporada.

7. Luis García

Puebla v Atlante - Clausura 2012 | Jam Media/GettyImages

El delantero originario de Badalona, con pasos memorables por el Liverpool y el Atlético de Madrid, fichó de manera sorpresiva con el Puebla a mediados de 2011. Con el equipo de La Franja tuvo un desempeño destacado y registró 13 goles y seis asistencias en 33 encuentros. Su gran nivel hizo que Pumas se interesara en sus servicios y lo contratara en julio de 2012. Con el equipo de la UNAM anotó ocho goles y dio dos asistencias en 47 encuentros.

6. Sergio Ramos

Monterrey v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

A nivel mediático, Sergio Ramos es el mejor futbolista español que haya jugado en la liga mexicana. El defensa fichó con Rayados en febrero de 2025 en condición de agente libre. En lo colectivo, la apuesta de Monterrey no funcionó, pero el legendario defensa de la selección española y el Real Madrid, mostró destellos de su gran calidad. Jugó un total de 34 partidos con los regiomontanos y anotó ocho goles.

5. Sergio Canales

Monterrey v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A mediados de 2023, Rayados de Monterrey consiguió uno de los grandes bombazos en la historia de la Liga MX: fichó a Sergio Canales. El exjugador del Real Madrid y la selección española llegó procedente del Real Betis, y desde un principio tomó las riendas del equipo. Si bien es cierto que en su paso por el equipo regiomontano Canales no pudo ganar ningún título, en lo individual el medio originario de Santander rindió a gran nivel. Jugó 118 partidos con Monterrey, anotó 46 goles y dio 22 asistencias.

4. Carlos Muñoz

Otra leyenda del Real Oviedo tuvo un gran paso por el futbol mexicano. Carlos Muñoz disputó más de 260 partidos con el jersey de los carbayones y anotó más de 100 goles. A mediados de 1996, el delantero con paso por la inferiores del FC Barcelona, fichó con el Puebla. Muñoz estuvo un par de años en el equipo de La Franja, jugó 55 partidos y anotó 33 goles. En la temporada Invierno 1996 se convirtió en campeón de goleo.

3. Emilio Butragueño

You probably recognize the three Real Madrid legends from the Quinta del Buitre generation. But you have probably never heard of the Mexican club where they played all three together after they left Madrid in the mid-90s.



This is the story of Atlético Celaya.



The club was born… pic.twitter.com/U1CcSFyq6F — Cult Ballers (@thecultballers) September 5, 2026

El de Butragueño es uno de los fichajes más sorpresivos en toda la historia de la Liga MX. La leyenda del Real Madrid llegó al Atlético Celaya en julio de 1995, después de disputar 463 encuentros con los merengues y tras ganar seis títulos de LaLiga y dos Copas de la UEFA. Con los Toros disputó un total de 91 partidos y anotó 29 goles. En su primera temporada en el club, el 'Buitre' lideró al equipo a la gran final de la temporada 1995/1996 ante el Necaxa, aunque los Rayos se terminaron quedando con el título.

2. Isidro Lángara

Isidro Lángara, el mejor delantero en la historia del futbol mexicano (goles x juego):

1.53 @LigaBBVAMX

1.42 @SeFutbol España

1.42 Futbol Mexicano

1.15 @LaLiga

0.90 Argentina

Campeón de goleo en ESP, MEX y ARG.#DatoSalazar @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/gbFUiuVO2P — Ricardo Salazar (@R_SalazarTD) August 6, 2019

El legendario delantero español fue un verdadero trotamundos. Se convirtió en una de las grandes leyendas del Real Oviedo, tuvo un memorable paso por San Lorenzo en Argentina, y fue campeón en México con el Real España; Lángara ganó un título de liga y una Copa MX con este club, además de conseguir dos títulos de goleo individual (en las temporadas 1944 y 1946). Se le atribuye la increíble cantidad de 105 goles en solamente 68 partidos en la Liga MX.

1. Álvaro Fidalgo

Monterrey v America - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Fidalgo llegó a México en julio de 2021, cuando Santiago Solari lo pidió como refuerzo para el Club América. En ese momento, el volante español era un completo desconocido. Llegaba con el membrete de exjugador del Real Madrid Castilla y poco más. Sin embargo, a lo largo de sus cuatro años y medio en la institución, el mediocampista originario de Oviedo demostró su gran capacidad y fue haciéndose con un lugar en la alineación titular, y después, en la historia de las Águilas. Durante su paso por la Liga MX, Fidalgo grabó su nombre con letras doradas en el América: ganó tres títulos de liga, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la liga.