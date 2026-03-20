Los 10 mejores jersey del Real Madrid de todos los tiempos – rankeados

“Cuando te pones esta camiseta, sabes que has llegado a lo más alto. No hay mayor honor”, dijo alguna vez la leyenda del Real Madrid, Sergio Ramos.



El Real Madrid es uno de los clubes más emblemáticos del planeta, nacido para ser un ganador, apuntando siempre a lo más alto para hacerse con todos los títulos que tiene en el camino.



El conjunto merengue es el máximo ganador de la UEFA Champions League y en sus filas ha tenido a figuras internacionales como el argentino Alfredo Di Stéfano, el húngaro Ferenc Puskás, Paco Gento, Raúl González, Sergio Ramos, Iker Casillas, el portugués Cristiano Ronaldo, el mexicano Hugo Sánchez, el francés Zinedine Zidane, entre otros más.



La escuadra madridista también se ha distinguido por su icónica casaca blanca, por eso, aquí te dejamos las diez mejores camisetas de la historia del club, desde las equipaciones blancas de local que han definido el legado majestuoso de la institución hasta algunos diseños atrevidos y originales para visitantes y porteros.

10. El Centenario (Local, 2001-02)

Zinedine Zidane | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Los Galácticos reunieron a los mejores – y más caros – jugadores de su generación en una alineación estelar.



Si vas a gastar tanto dinero, necesitas un jersey a la altura de las circunstancias. Ellos cumplieron con ello. La eliminación del logo del patrocinador elevó el diseño a otro nivel, dándole un aire limpio



Tuvo su momento icónico en Glasgow, Escocia, en la final de la Champions League, cuando los blancos enfrentaron al Bayer Leverkusen de Alemania para salir campeones con una inolvidable volea de Zinedine Zidane.

9. La inconfundible para arqueros de Hummel (Portero, 1992-93)

Real Madrid 1992 Goalkeeper by Hummel



A Los Blancos version of the famous Denmark goalkeeper shirt!



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Las equipaciones de guardameta de los años 90 eran realmente extravagantes, para bien y para mal.



La casaca de arquero de la temporada 1992-93, que lucieron jugadores como Paco Buyo y Pedro Jaro, sin duda pertenecía al primer nivel.



Las franjas azules, rosas y amarillas entrelazadas bajo un patrón hexagonal en forma de estrella la hacían totalmente alocada e inconfundible, pero a la vez un clásico de culto.

8. Reny Picot (Visitante, 1989-90)

La playera es una pieza de culto | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

El equipo madridista estuvo patrocinado por la empresa láctea una sola temporada, lo que la volvió un clásico instantáneo y una pieza de culto para los coleccionistas.



Sin embargo, la que brilló no fue la de local sino la de visitante. Un tono azul real, detalles de flechas a juego en las mangas, un brillo discreto y un grueso cuello y puños acanalados. Eso hizo al jersey una auténtica maravilla. Y claro, un plus: la vaca de Reny Picot estampada en el centro.

7. La temporada de los 100 puntos (Local, 2011-12)

Cristiano Ronaldo y Xabi Alonso | ullstein bild/GettyImages

Aquella campaña fue memorable para el Real Madrid, tanto por sus logros como por sus uniformes, especialmente la de local.



Con una clásica base blanca adornada con elegantes detalles dorados y un cuello abotonado, el diseño derrochaba elegancia, lo cual se reflejó en el campo de juego.



Los pupilos del portugués José Mourinho protagonizaron una temporada histórica al sumar cien puntos en LaLiga, logrando la asombrosa cifra de 121 anotaciones.

6. De vuelta al negro (Visitante, 1999-2001)

Raúl González | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Luego de lucir durante algunos años el azul marino en su casaca de visitante, el club merengue y su patrocinador Teka volvieron al negro en 1999, presentando un impresionante diseño durante dos temporadas.



La elegante base negra y los sencillos pero llamativos detalles dorados, que realzaban el escudo del club, le dieron un aire realmente majestuoso.



Para hacerla aún más icónica, esta fue portada por Raúl González en la etapa más goleadora de su carrera.

5. La Hummel de Hugo Sánchez (Local, 1988-89)

Un kit muy elegante | Gianni Ferrari/GettyImages

Los equipos de LaLiga temblaban cuando El Pentapichichi se ponía esta elegante y sobria camiseta a finales de los 80.



El mejor jugador mexicano de todos los tiempos marcó 34 dianas en la liga de esta temporada, y aunque no está científicamente comprobado, el jersey pudo influir en su letal definición.



Con un elegante ribete morado que resaltaba el escudo, la marca danesa se lució con esta playera.

4. Un verdadero as de ADIDAS (Local, 1984-85)

Temporada 1985-86. Hugo Sánchez, los goles del Real Madrid de hace 40 años.

📸 Fotografía de Michel Barrault. Revista Onze. pic.twitter.com/fdkTKsalsS — Rancoma (@Rancoma_) March 15, 2026

La marca alemana comenzó a fabricar las camisetas del Real Madrid a principios de los 90. Y si bien la mayoría eran impresionantes, la casaca local de esta temporada destacó por encima del resto.



La combinación del logotipo del trébol de ADIDAS, el algodón fino y ajustado, el cuello extra grande, las finas rayas verticales en la parte delantera y las franjas moradas en las mangas complementaban la base blanca para hacerla ver perfecta, creando un diseño que resultaba elegante e inconfundiblemente madrileño.

3. El experimento lila (Visitante, 2016-17)

Cristiano Ronaldo | NurPhoto/GettyImages

A mediados de la década del 2010, los merengues se atrevieron con sus casacas de visitante, experimentado con colores que iban desde el gris hasta el rosa y el lila en la campaña 2016-17, destacando esta última como la mejor de todas.



No cabe duda que influyó el hecho de que el Real Madrid ganara tanto LaLiga como la Champions League en ese tiempo, con Cristiano Ronaldo en la cima de su carrera.



El uniforme fue una declaración de intenciones audaces sin llegar a lo excesivo, conservando la sencillez que siempre ha caracterizado al club, mientras introducía una llamativa combinación de colores.

2. Los primeros Galácticos (Local, 1960-65)

Team of Real Madrid | Gianni Ferrari/GettyImages

Antes de la década de 1950, el Real Madrid se podía considerar un gigante dormido. Luego inició el arribo de los mejores talentos del mundo: Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Francisco Gento, el francés Raymond Kopa (los primeros Galácticos) y así, los merengues se consolidaron como una potencia mundial.



Cinco Copas de Europa consecutivas afianzaron la tradición ganadora por la que el club es famoso hoy en día. El último de estos triunfos se consiguió portando una clásica playera blanca de manga larga, fabricada por Montalt, el primer proveedor de equipaciones del club. Con su grueso cuello redondeado y su prominente escudo, el jersey es un símbolo del Madrid clásico, un emblema de la identidad que comenzaba a forjarse.

1. Un clásico absolutamente genial (Local, 1995-96)

El mejor kit para SI | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

Famosa por sus diminutas huellas de patitas moradas en las mangas, es decir, el logo del fabricante Kelme, este jersey tenía algo maravillosamente salvaje. Contó con un impecable cuello blanco, junto con las sutiles firmas del Real Madrid pintadas con delicadeza en la parte delantera como una acuarela, sumado al clásico escudo de Teka. Todo esto convierte a la equipación en una auténtica joya de los 90.



Es verdad, quizá no sea la favorita de todos, pero nuestro veredicto la cataloga como: ¡Legendaria!