Los 10 mejores jugadores de la MLS en 2025 - Rankeados

El 2025 pasará a la historia como el año en que la Revolución Rosa completó su misión. Tras dominar la temporada regular, el Inter Miami no solo ganó la Supporters' Shield, sino que finalmente levantó la ansiada MLS Cup, confirmando la hegemonía del mejor plantel jamás ensamblado en Norteamérica.

Pero la liga no fue un monólogo; mientras Messi y compañía escribían su leyenda, figuras en Columbus, Los Ángeles y Cincinnati presentaron una resistencia feroz con números de élite.

En Sports Illustrated, dejamos de lado el marketing para centrarnos en el rendimiento. Este es el ranking definitivo de los diez futbolistas que dictaron el ritmo de la temporada 2025 en Estados Unidos.

10. Dejan Joveljic (Sporting Kansas City)

Sporting Kansas City v Vancouver Whitecaps FC | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

Silenciosamente, Joveljic tuvo una de las mejores campañas individuales del año. Fue la única luz brillante en Kansas City, demostrando un olfato goleador que lo puso a la par de las grandes estrellas.



Anotó 18 goles en 32 partidos, empatando con figuras como Evander y Musa en la tabla de artilleros.

9. Luis Suárez (Inter Miami)

FBL-WC-CLUB-2025-MATCH35-INTER MIAMI-PALMEIRAS | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Puede que su cuota goleadora no haya sido la más alta de su carrera, pero su visión de juego se mantuvo intacta. Suárez evolucionó para convertirse en un facilitador de élite para Messi y compañía.



Registró 11 asistencias en 28 partidos, demostrando que su inteligencia en el último tercio sigue siendo vital para el funcionamiento del campeón.

8. Heung-Min Son (LAFC)

Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Rich Lam/GettyImages

Aunque sus estadísticas parciales no alcanzaron el volumen total de temporada completa (al llegar en verano), su impacto en el juego del LAFC fue cualitativo. Su presencia liberó espacios para Bouanga y transformó el ataque angelino en el más vertiginoso de la liga.



Formó la dupla más mediática y peligrosa del Oeste, elevando el techo competitivo del equipo en los momentos decisivos de la temporada.

7. Jordi Alba (Inter Miami)

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Rich Storry/GettyImages

Más allá de sus labores defensivas, Alba funcionó como un extremo adicional para Miami. Su capacidad para llegar a línea de fondo y conectar con los delanteros fue una fuente inagotable de peligro.



Se ubicó en el Top 5 de creadores de juego de la liga con 15 asistencias en 30 partidos, una cifra escandalosa para un lateral.

6. Eric Maxim Choupo-Moting (New York Red Bulls)

New York Red Bulls v FC Cincinnati | Caean Couto/GettyImages

La solución a la eterna falta de gol de los Red Bulls llegó desde la Bundesliga. Choupo-Moting impactó de inmediato con su físico imponente y técnica depurada. Fue el pivote ofensivo perfecto, dominando a los centrales de la conferencia Este.



En su primera temporada, marcó 17 goles en 33 partidos, devolviendo a Nueva York al mapa de los equipos con ofensivas temibles.

5. Evander (Portland Timbers)

NY City FC vs Portland Timbers | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

Jogo Bonito en Oregón. Evander se consolidó como una estrella de la liga en 2025. Su técnica individual está en el Top 3 del campeonato. Fue el faro de los Timbers, aportando goles de tiro libre y asistencias de fantasía.



Aportó 18 goles y 15 asistencias, cifras de videojuego que mantuvieron a Cincinnati en la pelea por la Supporters' Shield.

4. Sam Surridge (Nashville SC)

Austin FC v Nashville SC: 2025 U.S. Open Cup Championship Final | Elizabeth Kreutz/ISI Photos/USSF/GettyImages

Nashville encontró a su nuevo héroe. El inglés tuvo un año de consagración absoluta, convirtiéndose en el "9" más efectivo de la liga fuera de Miami y cargando con la ofensiva de su club.



Empató en el segundo lugar de la tabla de goleo con 24 anotaciones en 34 encuentros, siendo la referencia de área más prolífica de la temporada.

3. Denis Bouanga (LAFC)

Austin FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs | Daniel Jefferson/GettyImages

La llegada de Heung-Min Son no frenó su producción; al contrario, Bouanga se mantuvo como uno de los finalizadores más letales del campeonato, compartiendo la cima de la tabla de goleo con Surridge (detrás de Messi).



Cerró la campaña con 24 goles en 31 partidos, confirmándose como la principal arma ofensiva del LAFC.

2. Anders Dreyer (Austin FC)

San Diego FC v Minnesota United - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Orlando Ramirez/GettyImages

Si alguien le discutió el trono estadístico a Messi, fue el danés de San Diego. En su temporada debut con la franquicia de expansión, Dreyer firmó un "Doble-Doble" monstruoso que lo colocó en la élite inmediata de la liga.



Registró 19 goles y 18 asistencias en 34 partidos. Fue el jugador más completo del Oeste, participando directamente en 37 anotaciones para su equipo.

1. Lionel Messi (Inter Miami)

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final | Rich Storry/GettyImages

Las estadísticas de Messi en 2025 son simplemente absurdas. El argentino no solo lideró la liga en goles, sino también en asistencias, dominando ambas facetas del juego como nunca antes se había visto en la MLS. Fue el motor absoluto del campeón.



Finalizó la temporada regular como Líder de Goleo con 29 tantos y Líder de Asistencias con 20 pases de gol en 28 partidos disputados. Produjo casi 2 goles por partido, una cifra histórica.