Los 10 mejores jugadores de la Premier League en el 2025 - rankeados

Ver a Erling Haaland cada fin de semana anotando goles con el Manchester CIty, notar la influencia de Bruno Fernandes en el Manchester United u observar la influencia de Bukayo Saka con el Arsenal nos lleva a sacar una clara conclusión: los mejores jugadores del mundo están en la Premier League.

La competitividad que brinda el torneo del Reino Unido ningún otro campeonato lo puede ofrecer y en este 2025, las estrellas de la Premier League nos dejaron un año lleno de emociones, goles, atajadas y actuaciones que permanecerán en la memoria de los aficionados.

La pelea entre el Arsenal y el Manchester City por el primer lugar del campeonato en este cierre de año nos deja un panorama muy claro de que el campeonato seguirá peleado en el 2026, con dos equipos que están llamados a competir.

A continuación, hacemos un repaso en Sports Illustrated Fútbol de los 10 mejores jugadores de la Premier League en este 2025.

1. Erling Haaland

Erling Haaland | Visionhaus/GettyImages

No hay dudas de que el delantero noruego es el jugador más importante e influyente de la Premier League. Su capacidad goleadora, su potencia física y su compañerismo lo convierten en uno de los mejores jugadores del mundo. Tiene 19 goles en 17 partidos y está llamado a pelear por varios récords, no solo en esta temporada sino en la historia de la liga. En el Manchester City están muy felices de contar con el espigado delantero.

2. Bukayo Saka

Bukayo Saka | David Price/GettyImages

Si hay un jugador clave en el buen año del Arsenal, tanto en la pasada temporada como en esta, ese es Bukayo Saka. Su desequilibrio por los costados, sus asistencias, goles y regates lo colocan en el segundo lugar del podio. Su valor en el mercado ha alcanzado los 130 millones de euros, lo que habla de su dulce momento con los gunners. Es un jugador clave para tratar de mantener el dominio mostrado por el club en la Champions y en la Premier en el 2026.

3. Declan Rice

Declan Rice | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Aunque no aparece en la tabla de goleadores, el mediocampista inglés del Arsenal es uno de los jugadores más en forma del momento, demostrando que es el cerebro y el motor del conjunto dirigido por Mikel Arteta. Además de su pierna derecha privilegiada, que lo colocan como uno de los mejores cobradores de tiros libres del mundo, el centrocampista hace jugar a su equipo y eso lo tiene bien valorado entre los mejores jugadores de la Premier League.

4. Bruno Fernandes

Bruno Fernandes | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

El portugués vive un momento dulce con el gol y sigue siendo el capitán y líder indiscutible del Manchester United. Aunque su equipo no ha sido consistente y se encuentra en la mitad de la tabla, el internacional luso ha demostrado que sin él, la situación del equipo sería mucho peor. Es brillante ver la forma en la que hace jugar a sus compañeros, iniciando todo desde el medio del campo.

5. Mohamed Salah

Mohamed Salah | Liverpool FC/GettyImages

Aunque su rendimiento esta temporada no ha sido el deseado por los aficionados del Liverpool, el primer semestre del 2025 fue increíble para el egipcio, con 29 tantos en la temporada pasada, para convertirse en el mejor jugador de la temporada 2024-2025. Ha tenido un cierre de año complicado, con algunas diferencias con Arne Slot, pero sigue siendo uno de los mejores jugadores de la Premier League.

6. Cole Palmer

Cole Palmer | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Si hay que reconocer a un jugador del Chelsea, otro de esos equipos que están peleando en lo alto de la clasificación, los merecimientos nos llevan hacia Cole Palmer, uno de los jugadores más en forma del momento. El jugador de 23 años de edad sigue demostrando que con su juventud puede liderar a los londinenses. Tiene 21 goles por Premier League en lo que va del 2025.

7. Bruno Guimarães

Bruno Guimarães | Serena Taylor/GettyImages

Bruno Guimarães es la voz de mando del medio del campo del Newcastle y ha sido consistente en todo el 2025. Tiene 5 goles en 16 compromisos en esta temporada, pero su labor va más allá de agitar las redes. Su inteligencia, capacidad para hacer jugar a sus compañeros y los regates lo tienen en este ranking. El 2026 será clave para el jugador, no solo por sus compromisos con el Newcastle, sino por la Copa del Mundo con su selección.

8. Igor Thiago

Igor Thiago | Malcolm Couzens/GettyImages

Es el segundo goleador de la actual campaña y ha sido un delantero top, con 11 goles en la presente campaña con el Brentford. Su capacidad para resolver en espacios reducidos le hicieron ganarse un puesto entre los mejores 10 jugadores de la Premier League en este 2025. El ritmo anotador espectacular del brasileño ha hecho que llame la atención de otros grandes equipos de Europa. Esta podría ser su última campaña con el Brenfford, pero todo dependerá de si mantiene el ritmo.

9. Cuti Romero

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Si se busca solidez, liderazgo, buen juego aéreo y solvencia para salir desde la defensa, hay que llamar al número de teléfono de Cuti Romero, el defensor central estelar del Tottenham. Nuevamente en este 2025 se ha consolidado como uno de los mejores defensas del mundo y lo demuestra en cada fin de semana con su club. El zaguero campeón del mundo está llamado a seguir liderando al Tottenham desde la defensa en el 2026.

10. Alexander Isak

Alexander Isak | Visionhaus/GettyImages

El sueco se gana un puesto gracias a su temporada 2024-2025 con el Newcastle, con el que marcó 29 goles y se convirtió en el mejor delantero de esa temporada. Esa cifra llamó la atención del Liverpool, que pagó 140 millones de euros por los servicios del atacante, pero hasta ahora esa inversión no se ha reflejado en goles con el conjunto de Anfield en la actual campaña. Terminará el año lesionado y buscará un mejor rendimiento en el 2026.