Los 10 mejores jugadores que quedarán libres en 2027 - rankeados

El mercado de fichajes de verano tuvo grandísimos movimientos y quedó todo listo para la temporada 2026/27, con una cantidad de traspasos increíbles que quedaron en la memoria de los fanáticos.

Si bien falta mucho, se empieza a configurar el mapa del próximo verano y los futbolistas que terminan contrato saben que tendrán varias opciones disponibles para continuar sus carreras. Algunos seguramente renueven con sus clubes actuales, pero otros podrían sorprender marchándose a costos bajos a otra institución.

A continuación, los 10 mejores futbolistas que terminan contrato en 2027.

10. Lisandro Martínez

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El internacional argentino está regresando en buena forma tras una durísima lesión de rodilla y el Mundial 2026 lo encontró en un gran nivel físico y futbolístico.



En la última campaña llegó a jugar solamente 19 partidos, todos ellos en el tramo final del año donde el Manchester United lograron la clasificación a la UEFA Champions League.



Valor de mercado: €45 millones

9. Christian Pulisic

AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27 | Giuseppe Cottini/GettyImages

El 10 del AC Milan llegará al final de su contrato a fin de temporada y su futuro es una incógnita, ya que está en un nivel alto y podría buscar una nueva oportunidad en una liga como la Premier League.



En la última temporada jugó 34 partidos, con diez goles y cuatro asistencias. El Rossonero se quedó con las ganas de sumar títulos.



Valor de mercado: €40 millones

8. Hakan Calhanoglu

ITALY-MILAN-FOOTBALL-SERIE A-INTER MILAN VS MONZA | Xinhua News Agency/GettyImages

En la otra vereda del Derby della Madonnina también hay un 10 que termina contrato: el turco Hakan Calhanoglu quedaría libre el próximo 30 de junio y sin dudas tendrá un sinfín de ofertas, principalmente de una liga turca que está atrayendo cada vez más figuras.



En la última temporada jugó 30 partidos, con 12 goles y siete asistencias para el campeón de la Serie A y la Coppa Italia.



Valor de mercado: €16 millones

7. João Félix

Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Se reinventó en el fútbol árabe, ganando el MVP de la Saudi Pro League por sobre Cristiano Ronaldo con la camiseta del Al-Nassr campeón. Podría buscar una nueva chance en una liga top europea.



En la última campaña disputó un total de 47 partidos, con 26 tantos y 19 asistencias.



Valor de mercado: €28 millones

6. Gabriel Martinelli

Arsenal Photocall | David Price/GettyImages

Fue una de las figuras del Arsenal campeón de la Premier League 2025/26 y se perfila como uno de los referentes ofensivos de cara al nuevo año competitivo, el que podría ser su último en el norte de Londres.



En la temporada pasada jugó 53 partidos, con 11 tantos y cinco asistencias. Su mejor versión se vio en la UEFA Champions League, donde fueron subcampeones.



Valor de mercado: €45 millones

5. Thibaut Courtois

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

El histórico portero del Real Madrid termina su contrato en 2027 y una opción seria es el retiro, aunque él todavía no ha confirmado nada sobre su futuro como profesional.



En la última campaña terminó con menos goles en contra que partidos jugados y segundo en la carrera por el Trofeo Zamora.



Valor de mercado: €15 millones

4. Virgil van Dijk

Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El zaguero neerlandés ha sido el capitán y el principal bastión defensivo del Liverpool en esta época gloriosa, aunque sus días en el Merseyside podrían estar contados.



En la última campaña jugó 55 partidos, con ocho goles y tres asistencias.



Valor de mercado: €50 millones

3. Fabián Ruiz

LOSC Lille v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's 2026/27 | Aurelien Meunier - PSG/GettyImages

El volante es uno de las claves en la medular del bicampeón europeo, pero podría tener un cambio de aires al final de esta temporada ya que su contrato llega a su fin.



En la campaña 2025/26 jugó 34 partidos, con dos goles y cinco asistencias. Además, ganó el Mundial 2026 con España.



Valor de mercado: €30 millones

2. Bruno Fernandes

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | James Gill - Danehouse/GettyImages

El mejor futbolista del Manchester United podría quedar libre al final de la temporada, y eso seguramente es algo que encienda las alarmas en la directiva de los Diablos Rojos.



En la última campaña sumó 37 partidos, con nueve tantos y un récord de 22 asistencias.



Valor de mercado: €35 millones

1. Harry Kane

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Codiciado por todos, retenido con uñas y dientes por el Bayern Múnich. El delantero inglés sin dudas será el gran protagonista de la temporada, ya que el final de su contrato se avecina y las potencias estarán al acecho.



En la última temporada jugó 51 partidos, anotó 61 goles y brindó siete asistencias. Campaña digna de Balón de Oro.



Valor de mercado: €60 millones

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