Los 10 mejores laterales derechos del EA Sports FC 25 - ratings confirmados

¿Preparando tu mejor equipo para el EA Sports FC 25? Consulta a continuación a los mejores laterales derechos para esta nueva temporada, pues ya están revelados los ratings oficiales del juego favorito para los fifas.

A continuación te dejamos la lista organizada, con su raiting oficial y los rubros en los que más destacan, de acuerdo con sus características físicas y habilidad dentro del campo. Además, así ya puedes complementarlo con los mejores porteros de este año.

Top-10 de los mejores laterales derechos de EA Sports FC 25:

10. Ellie Carpenter

Australia v Brazil | Albert Perez/GettyImages

Propiedad del Lyon, tiene 24 años y mide 1.64 metros. Ellie Carpenter abre el Top-10 de mejores laterales derechos, con sus principales cualidades en Crossing (87) y Standing Tackle (87).



Rating: 83

9. Benjamin White

Manchester United v Arsenal - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Con 1.85 metros de altura y 26 años, Benjamin Whitesigue en la lista como uno de los laterales derechos más consistentes en todos los rubros, por eso mismo, solo sobresale en cuatro rubros: Intercerptions, Standing Tackle, Reactions y Short Passing (84).



Rating: 84

8. Kyle Walker

Manchester City v Leicester City - Premier League | James Williamson - AMA/GettyImages

Kyle Walker, con 34 años y 1.83 metros, destaca en el Manchester City en tres rubros principales: Sprint Speed (93), Jumping y Shot Power (87).



Rating: 84

7. Achraf Hakimi

Paris Saint Germain v Atalanta Bergamo - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Achraf Hakimi sigue siendo uno de los laterales derechos más codiciados de FC25, pues brilla en el PSG, especialmente en Sprint Speed (93), Stamina (92) y Acceleration (89).



Rating: 84

6. Ashley Lawrence

Chelsea v Manchester United - The Adobe Women's FA Cup Final | James Gill - Danehouse/GettyImages

Con 29 años y 1.64 metros de altura, Ashley Lawrencese ubica como la sexta mejor lateral derecho de la lista. Sus mejores condiciones están en Balance (87) y Agility (86).



Rating: 85

5. Jules Koundé

FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Jules Kounde inicia el Top 5 con su 1.80 metros de altura y 25 años. Brilla en el FC Barcelona dentro de los rubros Jumping (90) y Def Awareness (87).



Rating: 85

4. Lucy Bronze

England v Spain - UEFA Women's EURO 2025 Final | Markus Gilliar - GES Sportfoto/GettyImages

Mide 1.72 y ya tiene 32 años, pero sigue siendo una de las laterales más codiciadas en el EA FC 25. Destaca principalmente en Strenght (92) y Composure (87).



Rating: 85

3. Joshua Kimmich

FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | EyesWideOpen/GettyImages

Joshua Kimmich inaugura el podio, pues el jugador del Bayern Múnich tiene 29 años, mide 1.77 metros y sus mejores condiciones están en Crossing y Long Passing (91), además de destacados números en Reactions y Short Passing (88).



Rating: 86

2. Trent Alexander-Arnold

Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier League | Carl Recine/GettyImages

La medalla de plata se la lleva Trent Alexander-Arnold. Mide 1.80 metros, tiene solo 25 años y sus mejores condiciones están en Crossing (93), Long Passing (92),V ision y Short Passing (89).



Rating: 86

1. Dani Carvajal

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

En el número uno se encuentra Dani Carvajal, quien viene de su mejor año y campeón de Eurocopa y Champions. Tiene 32 años, mide 1.73 metros y sus mejores condiciones están en Reactions, Ball Control, Crossing, Jumping y Agression (85).



Rating: 86