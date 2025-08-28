Los 10 mejores partidos de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26
El sorteo de la fase de liguilla de la UEFA Champions League fue sin dudas una gran alegría para los fans: la combinación de bolillas dejó partidos increíbles para que el mundo del fútbol disfrute con encuentros vibrantes entre clubes gigantes.
10. Borussia Dortmund - Juventus
Se vieron las caras en la pretemporada, en lo que fue el partido despedida de Mats Hummels, por lo que se puede asumir que el conocimiento mutuo que tienen estos equipos complicará las cosas para la planificación.
9. Inter - Arsenal
Se cruzaron en la última edición y no defraudaron, por lo que ahora es un duelo que se marca en rojo en los calendarios futboleros.
El Inter viene de ser subcampeón e irá en busca de revancha, tras la derrota por goleada ante el PSG. Por su parte, el Arsenal también tuvo una muy buena participación, alcanzando las semifinales.
8. PSG - Bayern Múnich
El vigente campeón se medirá contra uno de los candidatos al título, en lo que será un choque extremadamente atractivo.
El PSG viene de hacer un gran Mundial de Clubes, en donde fueron subcampeones con goleada al Madrid incluida, y querrá revalidar lo obtenido en la 2024/25.
7. Bayern Múnich - Chelsea
El Bayern Múnich llega como candidato al título en la UEFA Champions League, pero los vigentes campeones del mundo no piensan achicarse contra nadie.
6. Inter - Liverpool
El actual subcampeón de Europa recibirá al Liverpool, campeón inglés, que se quedó con las ganas en la última edición de UEFA Champions League tras haber sido el mejor equipo de la etapa de liguilla.
5. FC Barcelona - PSG
Pudo haber sido la última final, lo que sirve la mesa para un choque de película. Son dos candidatos.
La Champions League es el único título que se le escapó al conjunto de Flick en la temporada pasada, ¿Lo lograrán esta vez?
4. Real Madrid - Manchester City
Fue un duelo inolvidable en los playoffs de la temporada pasada y sin dudas será uno de los encuentros que se lleve todos los flashes en la primera jornada.
3. PSG - Tottenham
Será la reedición de la última Supercopa de Europa, que fue realmente apasionante. Sin dudas es un partido a tener en cuenta.
2. Chelsea - FC Barcelona
Un duelo con historia, que al disputarse en Stamford Bridge nos llevará inevitablemente a aquel gol histórico de Andrés Iniesta.
1. Liverpool - Real Madrid
Un duelo con mucha historia, con siete victorias para el Real Madrid y cuatro para el Liverpool. Ha sabido ser final de UEFA Champions League en varias oportunidades.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo