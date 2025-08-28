Los 10 mejores partidos de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26

El sorteo de la fase de liguilla de la UEFA Champions League fue sin dudas una gran alegría para los fans: la combinación de bolillas dejó partidos increíbles para que el mundo del fútbol disfrute con encuentros vibrantes entre clubes gigantes.

10. Borussia Dortmund - Juventus

Borussia Dortmund - Juventus | ANP/GettyImages

Se vieron las caras en la pretemporada, en lo que fue el partido despedida de Mats Hummels, por lo que se puede asumir que el conocimiento mutuo que tienen estos equipos complicará las cosas para la planificación.

9. Inter - Arsenal

UEFA Champions League football match Inter Milan and Arsenal FC at San Siro football match | Anadolu/GettyImages

Se cruzaron en la última edición y no defraudaron, por lo que ahora es un duelo que se marca en rojo en los calendarios futboleros.



El Inter viene de ser subcampeón e irá en busca de revancha, tras la derrota por goleada ante el PSG. Por su parte, el Arsenal también tuvo una muy buena participación, alcanzando las semifinales.

8. PSG - Bayern Múnich

FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 | Alexander Hassenstein/GettyImages

El vigente campeón se medirá contra uno de los candidatos al título, en lo que será un choque extremadamente atractivo.



El PSG viene de hacer un gran Mundial de Clubes, en donde fueron subcampeones con goleada al Madrid incluida, y querrá revalidar lo obtenido en la 2024/25.

7. Bayern Múnich - Chelsea

Ian MacNicol Archive | Ian MacNicol/GettyImages

El Bayern Múnich llega como candidato al título en la UEFA Champions League, pero los vigentes campeones del mundo no piensan achicarse contra nadie.

6. Inter - Liverpool

Liverpool FC v FC Internazionale: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions League | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

El actual subcampeón de Europa recibirá al Liverpool, campeón inglés, que se quedó con las ganas en la última edición de UEFA Champions League tras haber sido el mejor equipo de la etapa de liguilla.

5. FC Barcelona - PSG

FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24 | Christian Liewig/GettyImages

Pudo haber sido la última final, lo que sirve la mesa para un choque de película. Son dos candidatos.



La Champions League es el único título que se le escapó al conjunto de Flick en la temporada pasada, ¿Lo lograrán esta vez?

4. Real Madrid - Manchester City

Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First | Carl Recine/GettyImages

Fue un duelo inolvidable en los playoffs de la temporada pasada y sin dudas será uno de los encuentros que se lleve todos los flashes en la primera jornada.

3. PSG - Tottenham

Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Super Cup 2025 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Será la reedición de la última Supercopa de Europa, que fue realmente apasionante. Sin dudas es un partido a tener en cuenta.

2. Chelsea - FC Barcelona

Chelsea v Barcelona - UEFA Champions League Semi Final | Jamie McDonald/GettyImages

Un duelo con historia, que al disputarse en Stamford Bridge nos llevará inevitablemente a aquel gol histórico de Andrés Iniesta.

1. Liverpool - Real Madrid

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 | Justin Setterfield/GettyImages

Un duelo con mucha historia, con siete victorias para el Real Madrid y cuatro para el Liverpool. Ha sabido ser final de UEFA Champions League en varias oportunidades.