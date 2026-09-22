Los 10 mejores partidos para ver en el parón internacional de septiembre y octubre

Atrás quedó el Mundial 2026 para las selecciones, que sabrán internamente si alcanzaron o no sus objetivos planteados previamente. Lo cierto es que arranca un nuevo camino, una nueva historia, en este parón internacional de septiembre y octubre, que unifica las fechas FIFA de estos dos meses en una totalmente nueva y más extendida.

España estrenará el título de campeona del mundo frente a una potencia, Argentina despedirá con honores a Leo Messi y Francia tendrá el debut de Zinedine Zidane al frente de la selección tras más de una década de ciclo de Didier Deschamps.

A continuación, los 10 partidos más atractivos del parón internacional.

1. Argentina vs Benín

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

El 6 de octubre será un día en el que el tiempo se detendrá para despedir como profesional, en materia de selecciones nacionales, al mejor de la historia: Leo Messi.



Argentina cerrará su parón internacional midiéndose con Benín en el Monumental de Buenos Aires, donde Leo Messi jugará su último partido como jugador de la Albiceleste.

2. Inglaterra vs España

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Dan Mullan/GettyImages

Saliendo del plano emotivo, es el gran partido del parón: Inglaterra viene de ser tercero en la Copa del Mundo y recibirá a España, que se consagró campeón, en la apertura de una nueva edición de la UEFA Nations League. El encuentro se jugará en Wembley el sábado 26 de septiembre.

3. Países Bajos vs Alemania

Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3 | Alex Grimm/GettyImages

Dos rivales históricos también se verán las caras en el arranque de la Nations League, con la Naranja Mecánica de Xavi Hernández recibiendo al Mannschaft de Jürgen Klopp. Duelo de entrenadores debutantes que reunirá mucha atención.

4. Turquía vs Francia

Ahead of Turkiye v France: UEFA Nations League | Anadolu/GettyImages

Y si de entrenadores debutantes hablamos, Zinedine Zidane es el que se llevará todos los flashes: tras su éxito como DT del Real Madrid, al histórico volante se le plantea el desafío de dirigir a Les Bleus tras el increíble ciclo de Didier Deschamps. Arranca de visitante contra Turquía.

5. Costa de Marfil vs Ghana

Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Michael Miller/ISI Photos/GettyImages

Las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones también arrancarán en este parón y el partido más saliente de esta instancia será el choque entre Costa de Marfil, con Yan Diomandé, y Ghana, de Antoine Semenyo.

6. Noruega vs Portugal

Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026 | Alex Slitz/GettyImages

Messi se va, Cristiano sigue: el astro portugués acudirá con su selección para seguir agigantando su figura en ese país y continuar el camino a los 1000 goles como profesional. En frente estará la Noruega de Erling Haaland y Martin Odegaard, que intentará ser protagonista en esta UNL.

7. Francia vs Italia

Italy v France - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A2 | Mattia Ozbot - UEFA/GettyImages

Es un clásico con más historia que actualidad: Francia está en un buen momento, pero Italia se ubica en el piso histórico de rendimiento, perdiéndose los últimos Mundiales. Para empezar a renacer, un triunfo en el Stade de France podría ser resonante para la Nazionale.

8. Marruecos vs Ghana

Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

Si bien será un amistoso, el choque entre Marruecos y Ghana será uno de los más atractivos del mundo africano en este parón internacional. Los Leones del Atlas buscarán mejorar su última Copa Africana, mientras que las Estrellas Negas intentarán colarse en la fiesta.

9. Estados Unidos vs México

FBL-CONCACAF-GOLDCUP-MEX-USA | CHANDAN KHANNA/GettyImages

El gran clásico norteamericano tendrá lugar nuevamente en este parón internacional en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Estos grandes rivales han protagonizado duelos inolvidables de Copa Oro, y seguramente estén a la altura de las circunstancias en esta ocasión.

10. Croacia vs Inglaterra

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Aún con Luka Modric en su plantilla, Croacia intentará ganar un título para darle gloria al país y cerrar el ciclo de una generación dorada con un laurel más que importante. Del otro lado estará Inglaterra, que busca hace décadas de manera imperiosa que el fútbol vuelva a casa de alguna forma.

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