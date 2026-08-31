Los 10 mejores porteros de LaLiga 2026/27 - rankeados

LaLiga arrancó con todo su temporada 2026/27, con varios clubes ubicándose en la cima de la tabla de posiciones con puntaje ideal y rendimientos superlativos de varios jugadores como Kylian Mbappé, que metió un hattrick en el partido de la primera jornada contra la Real Sociedad.

Los guardametas sin duda son protagonistas de los torneos, cuidando invictos, salvando clubes que están en situaciones complicadas y rompiendo récords. En esta edición habrá un ganador del Guante de Oro del Mundial 2026, dos históricos y varios porteros en un grandísimo momento personal.

A continuación, el top 10 de los porteros de LaLiga.

10. Odisseas Vlachodimos - Sevilla

Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Uno de los responsables de la salvación del Sevilla en la temporada pasada y que arrancó de gran manera la 2026/27, ayudando a su equipo a sacar puntaje ideal en las primeras dos jornadas. En un contexto de mucho trabajo, ayudó. Ahora, habrá que ver si está a la altura de un club que busca volver a pelear.

9. Antonio Sivera - Alavés

Deportivo Alaves V Rayo Vallecano - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Lleva varios años en el más alto nivel y fue uno de los responsables de la salvación del Alavés, aunque no tuvo unas estadísticas aplastantes para escalar más puestos en el ranking. Cumple y es querido por la gente del club de Vitoria-Gasteiz.

8. Álvaro Vallés - Real Betis

Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Tuvo bastante trabajo y pudo mostrar toda su valía: en la temporada 2025/26 disputó 28 partidos con el Real Betis, encajando 36 tantos y realizando 88 paradas, con 8 porterías a cero. Son buenos números para el guardameta del equipo de Manuel Pellegrini, que se metió en la próxima etapa de liga de la UEFA Champions League.

7. Sergio Herrera - Osasuna

RC Celta de Vigo v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Se gana su puesto en los primeros partidos de esta temporada, ya que en la pasada atajó poco. Eso si, su campaña 2024/25 fue correcta y es eso lo que generó que se vuelva a ganar la confianza del entrenador para estar bajo los tres palos del equipo de Pamplona.

6. David Soria - Getafe

Getafe FC v Partizan - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First Leg | NurPhoto/GettyImages

Fue crucial para que el Getafe de Bordalás clasifique a la UEFA Conference League, terminando tercero en la carrera por el Zamora por detrás de Courtois y Joan García.



Encajó 38 goles en 38 partidos, un número correcto para un guardameta de un equipo que se defiende más de lo que ataca, teniendo así más trabajo que el del portero de un equipo que intenta dominar desde la posesión.

5. Unai Simón - Athletic Club

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Viene de ganar el Guante de Oro del Mundial 2026 y rompió el récord de imbatibilidad en Copas del Mundo, encajando solo un gol en todo el torneo, lo que le da un bagaje importante para situarse en este ranking.



Sin embargo, en el arco del Athletic Club tuvo un rendimiento promedio: recibió 73 goles en 46 partidos entre todas las competencias de la temporada 2025/26.

4. Alex Remiro - Real Sociedad

Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Fue campeón de la última Copa del Rey en la última temporada y la gran cantidad de goles que recibió a lo largo de la campaña lo llevó a perder lugar en el ranking, aunque se trata de un arquero fiable que responde ante un volumen de intervenciones alto.

3. Jan Oblak - Atlético de Madrid

Manchester City v Atletico Madrid - Preseason Friendly | Han Myung-Gu/GettyImages

Es el máximo ganador de la historia del Premio Zamora con seis títulos, y encima terminó la temporada 2025/26 con 31 goles encajados en 30 partidos y con 11 vallas invictas.



Debe volver a su nivel para escalar en el ranking, pero sin dudas sigue siendo un arquero top en España.

2. Joan García - FC Barcelona

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27 | Pedro Salado/GettyImages

Ganó el Zamora en su primera temporada como guardameta titular del FC Barcelona, consagrándose campeón en una temporada histórica. Le alcanzó y sobró para estar en el podio de este ranking.



Recibió 21 goles en 30 partidos atajados y realizó 75 paradas. Además, lideró LaLiga en porterías a cero.

1. Thibaut Courtois - Real Madrid

Thibaut Courtois of Real Madrid CF greetings the fans at the | SOPA Images/GettyImages

Si bien quedó segundo en la carrera por el Zamora, fue uno de los responsables de que el Real Madrid esté en condiciones de pelear por el título hasta la jornada 35 de LaLiga.



En la 2025/26 recibió solamente 24 goles en 28 partidos, con 13 porterías a cero. Luego, acudió al Mundial 2026 con Bélgica, donde llegó a cuartos de final y sufrió una lesión en dicho partido frente a España.