Los 10 mejores porteros en la historia de los Pumas – rankeados

A lo largo de su historia, Pumas ha sido una de las canteras más fructíferas del fútbol mexicano, generando grandes cancerberos, aunque también han venido porteros de otros equipos que brillaron con fuerza en sus filas.



En estos momentos, tanto Julio González como Gil Alcalá están buscando quedar en los libros de historia de la UNAM y la Liga MX, a la espera de ver si podrán hacerlo.



Por lo tanto, aquí te dejamos a los diez mejores guardametas, rankeados, que ha tenido Universidad Nacional en su historia.

10. Odín Patiño

W Connection v Pumas UNAM - Concacaf Champions League | Anthony Harris/GettyImages

Aunque le tocó ser suplente de Sergio Bernal por largo tiempo, así como de Alejandro Palacios, el canterano también fue parte de una época gloriosa para los universitarios. En total, el cancerbero disputó 81 cotejos en nueve años.



Fue parte del equipo que se llevó el bicampeonato del 2004, el Campeón de Campeones 2003-2004 y el Clausura 2009, además del Trofeo del Santiago Bernabéu 2004.

9. Francisco Castrejón

Hoy en la #FotoRetro recordamos a Francisco Castrejón, portero puma de 1966 a 1972. Jugó 175 partidos con el equipo antes de irse a Laguna. También estuvo con Puebla, América, Tampico, Atlas y Morelia. pic.twitter.com/CdWBBfZk49 — Retropumasunam (@Retropumasunam) September 10, 2021

El arquero nació en la cantera de los Pumas, sin embargo, a pesar de estar por ocho años en la institución no pudo alzar ningún título.



Fue parte de la plantilla de la selección nacional en el Mundial 1970, pero no jugó ningún duelo.



Fuera de CU se adjudicó cuatro títulos con América: una Liga, un Campeón de Campeones, ambas en la temporada 1975-76, aparte alzó la Copa Campeones CONCACAF 1977 y la Copa Interamericana 1978, mientras con El Tricolor ganó el Campeonato de Naciones CONCACAF 1977.



8. Alfredo Talavera

FC Juarez v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2023 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Tras vivir grandes años con el Toluca, llegó a Ciudad Universitaria para el Apertura 2020. Con el arribo del tres veces mundialista, el equipo felino volvió a tener seguridad bajo los tres postes, ayudando a que lucharan por el título en el Guard1anes 2020, sin embargo, perdieron frente a León.



Luego de dos años, se despidió para pasar a los Bravos de Juárez.

7. Rubén Montoya

Imagen del partido #PumasyDiablos de la temporada 1975-76. El delantero "rojo" Italo Estupiñán entre 3 Pumas: Miguel Mejía Barón, Héctor Sanabria y el portero Rubén Montoya.#MemoriaFutbolera pic.twitter.com/867cOofrdI — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) April 28, 2019

El argentino fue el primer guardameta extranjero en la historia de los Pumas. Estuvo solamente dos temporadas entre 1974 y 1976. En ese corto tiempo ganó la Copa y Campeón de Campeones en 1975.

6. Enrique Vázquez

Foto de la intimidad de un vestidor. Pumas 1976-77, José Luis «el pareja» López, Juan José Muñante, Enrique Vázquez del Mercado, Jorge Marik (d.t.) y Leonardo Cuellar.#ArchivoFutbolero pic.twitter.com/iS2zl1zlTl — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) July 11, 2020

Gracias a los buenos resultados, fue uno de los grandes porteros que tuvo el cuadro capitalino, arribando desde las Chivas. Se consagró y escribió su nombre en la historia del club al alzar el primer título de la institución en la Temporada 1976-77. Falleció en el 2011 a causa de un infarto cardiaco.

5. Alejandro Palacios

Pumas UNAM v Atlas - Torneo Apertura 2016 Liga MX | Miguel Tovar/GettyImages

Luego del retiro de Sergio Bernal, Pikolín II asumió el puesto bajo los tres postes en el C2011 hasta el A2016 (con excepción del Clausura 2015 por una lesión, en la cual fue sustituido por Alfredo Saldívar).



Sus buenos momentos con el club auriazul lo llevó a ser tomado en cuenta por la selección nacional, aunque nunca pudo debutar. Con el en el arco titular el equipo se hizo del título de Liga del Clausura 2011.

4. Adolfo Ríos

#UnChilangoEs Sabedor de futbol, ¿Qué tan conocedor eres de Pumas?, les ayudo, Jorge Campos, Adolfo Ríos y... (RT si no sabes). pic.twitter.com/wEBpIlUJuD — Los Expulsados (@losexpulsados) October 14, 2016

Surgió de la cantera universitaria, brilló ahí, pero también en otras escuadras, tal como el acérrimo rival del club auriazul, el América.



De 1984 a 1990 defendió el escudo felino hasta que pasó a Veracruz por siete años, más dos en Necaxa y cinco en el Nido.



Fue seleccionado nacional acudiendo a la Copa América 1997 y 1999, además de ser campeón en la Copa USA 1996 y 1997.



Con la UNAM se hizo de la Copa Campeones CONCACAF 1989, sin olvidar que recibió cinco veces el Citlali al Mejor Portero de la Primera División.





3. Olaf Heredia

Olaf Heredia nació el 19 de octubre de 1957. Portero de larga trayectoria en el futbol mexicano, jugó para @PumasMX @TigresOficial Morelia @CruzAzulCD y @ClubSantos, fue campeón de Liga en 2 ocasiones (Pumas y Santos).

Formó parte del plantel mundialista en 1986.

Datos wikipedia pic.twitter.com/cMzyRPoMCm — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) October 19, 2020

Uno de los canteranos del club auriazul. Es un icono universitario que fue clave para la obtención del título de la Temporada 1980-81.



Su cabellera marcó la década de los setenta a lado de otros elementos como Leonardo Cuéllar. Fue parte de la comitiva que participó en el Mundial México 1986, aunque fue suplente.

2. Sergio Bernal

Pumas v Santos - Clausura 2011 | LatinContent/GettyImages

El arquero fue duramente criticado en sus inicios por algunos errores, pero con el tiempo se consagró como uno de los mejores bajo los tres postes y el más ganador de la institución.



Fueron tres etapas diferentes las que vivió como auriazul, siendo la última la más exitosa porque se hizo de tres títulos de Liga MX y un Campeón de Campeones, que se sumaron al trofeo de la temporada 1990-91. Debido a su importante hazaña, el dorsal 12 fue temporalmente retirado. Cabe resaltar que es el elemento que más veces defendió la casaca universitaria.

1. Jorge Campos

Jorge Campos | IMAGO / Uwe Kraft

El emblemático arquero todavía es recordado por sus famosos colores en el uniforme, pero también porque jugaba como arquero y como delantero.



Para muchos, El Brody es el mejor portero en la historia de México, pues era sobrio, espectacular, muy ágil entre los postes y con buenas atajadas, que lo llevaron a ser mundialista en tres ocasiones.



Con el equipo conquistó el título de la temporada 1990-91 y una Copa de Campeones CONCACAF. Recibió cinco veces el Citlali al Mejor Portero de la Primera División de México y fue considerado el mejor tercer guardameta del mundo por la IFFHS.