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Sports Illustrated

Los 10 salarios más altos de Premier League en la temporada 2026/27

El Manchester City se adueñó de varios puestos en este ranking.
Bruno Pernigotti|
Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27
Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27 | Mike Hewitt/GettyImages

La Premier League ya arrancó a puro fútbol tras un mercado de fichajes inolvidable, con grandes movimientos de cientos de millones de euros. Ahora, el Arsenal tiene la tarea de cuidar el trono, el Manchester City quiere arrebatarle la gloria y el Chelsea intentará regresar a las primeras planas aprovechando que no tendrá competencia internacional en esta campaña.

A continuación, los 10 jugadores mejores pagos de la liga inglesa.

10. Josko Gvardiol - Manchester City

Josko Gvardiol
Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Naomi Baker/GettyImages

Llegó como promesa y se afianzó, aunque nunca descolló ni demostró un nivel superlativo. A pesar de eso, jugó muchos partidos y su presencia en este ranking es sorprendente en comparación a otras grandes figuras de la liga.

Salario bruto anual: €19.026.359
Salario neto anual: €10.467.424

9. Gianluigi Donnarumma - Manchester City

Gianluigi Donnarumma
Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27 | Steve Bardens - AMA/GettyImages

Supo ser un fichaje estelar cuando lo sacaron del PSG y, para tentarlo, había que ponerle un buen contrato sobre la mesa. Ha aportado lo suyo, aunque con él en el arco el Manchester City no ha conseguido cosas fuera de lo común.



Salario bruto anual: €19.939.624

Salario neto anual: €10.970.891

8. Kai Havertz - Arsenal

Kai Havertz
Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27 | Marc Atkins/GettyImages

El internacional alemán, cuando está sano, es una de las figuras de la Premier League. Ahora está en un gran momento y arrancó la temporada 2026/27 anotando.



En el ejercicio pasado sumó solamente 24 partidos, con siete goles y cinco asistencias.



Salario bruto anual: €20.091.835

Salario neto anual: €11.052.851

7. Ryan Gravenberch - Liverpool

Ryan Gravenberch
Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El neerlandés es uno de los mejores mediocampistas de la liga inglesa y sin dudas ha sido de gran utilidad para Arne Slot en la temporada pasada, por lo que se espera que sea igual o más funcional para Andoni Iraola. En la campaña anterior tuvo 50 apariciones.

Salario bruto anual: €21.309.522
Salario neto anual: €11.720.237

6. Phil Foden - Manchester City

Phil Foden
Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27 | Richard Heathcote/GettyImages

Es el joven maravilla del club y su explosión también se vio reflejada en su contrato, aunque no alcanzó el nivel de una estrella superlativa en la plantilla del City. En la temporada 2025/26 jugó un total de 50 partidos, con diez goles y siete asistencias.



Salario bruto anual: €21.309.522

Salario neto anual: €11.720.237


5. Marcus Rashford - Manchester United

Marcus Rashford
Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Recién vuelve de su préstamo en el FC Barcelona y busca recuperar el protagonismo que no ha logrado en otras épocas, ganándose la confianza de Michael Carrick más por necesidad que por convencimiento.



Salario bruto anual: €22.831.631

Salario neto anual: €12.563.251

4. Bukayo Saka - Arsenal

Aston Villa v Arsenal - Premier League - Villa Park
Aston Villa v Arsenal - Premier League - Villa Park | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Es el joven que vino desde la cantera a revolucionar el primer equipo, llegando a posicionarse como una de las máximas estrellas del plantel y una fija en la selección de Inglaterra.
En la temporada 2025/26 jugó 49 partidos, con 11 goles y nueve pases gol.



Salario bruto anual: €22.831.631

Salario neto anual: €12.563.251

3. Bruno Fernandes - Manchester United

Bruno Fernandes
Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Es el emblema del United y uno de los capitanes del equipo que dirige Michael Carrick, con grandes rendimientos que lo situaron como uno de los mejores volantes de la actualidad de la liga inglesa.



Salario bruto anual: €22.831.631

Salario neto anual: €12.563.251


2. Virgil van Dijk - Liverpool

Virgil van Dijk
Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Es el gran capitán del Liverpool y un bastión defensivo para el club en los últimos años, donde logró grandísimos títulos y se afianzó como un verdadero ídolo de la institución.

Salario bruto anual: €24.353.739
Salario neto anual: €13.394.557

1. Erling Haaland - Manchester City

Manchester City v Bournemouth - Premier League - Etihad Stadium
Manchester City v Bournemouth - Premier League - Etihad Stadium | Nick Potts - PA Images/GettyImages

El noruego es la estrella absoluta del plantel dirigido por Enzo Maresca y está justificado que gane más del doble que el segundo mejor pago. Además de aportar goles, ayuda para el marketing y es frecuentemente buscado por clubes como el Real Madrid.



Salario bruto anual: €35.273.805

Salario neto anual: €29.306.447

Jugador

Club

Salario bruto anual

Salario neto anual

Erling Haaland

Manchester City

€35.273.805

€29.306.447

Virgil van Dijk

Liverpool

€24.353.739

€13.394.557

Bruno Fernandes

Manchester United

€22.831.631

€12.563.251

Bukayo Saka

Arsenal

€22.831.631

€12.563.251

Marcus Rashford

Manchester United

€22.831.631

€12.563.251

Phil Foden

Manchester City

€21.309.522

€11.720.237

Ryan Gravenberch

Liverpool

€21.309.522

€11.720.237

Kai Havertz

Arsenal

€20.091.835

€11.052.851

Gigi Donnarumma

Manchester City

€19.939.624

€10.970.891

Josko Gvardiol

Manchester City

€19.026.359

€10.467.424

Fuente: Capology

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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